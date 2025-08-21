 
Шафеев рассудит «Рубин» и «Спартак». Назначения на 6-й тур РПЛ

вчера, 13:46

Российский футбольный союз опубликовал назначения арбитров и инспекторов на матчи 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

22 августа (пятница)

«Оренбург» – «Ахмат»: судья – Владислав Целовальников

Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Игорь Захаров; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Артём Чистяков; инспектор – Сергей Мацюра.

23 августа (суббота)

«Рубин» – «Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев

Помощники судьи – Игорь Демешко, Максим Белокур; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Зенит» – «Динамо» Махачкала: судья – Павел Кукуян

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Эдуард Малый.

«Локомотив» – «Ростов»: судья – Сергей Чебан

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Артём Перов; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Виктор Кулагин.

«Динамо» Москва – «Пари НН»: судья – Владимир Москалёв

Помощники судьи – Алексей Лунев, Михаил Иванов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Владимир Казьменко.

24 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Краснодар»: судья – Егор Егоров

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Сергей Зуев.

ЦСКА – «Акрон»: судья – Василий Казарцев

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Варанцо Петросян; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Александр Гвардис.

«Сочи» – «Балтика»: судья – Антон Фролов

Помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Николай Иванов.

18 августаRoman Novikov в блоге Дно пробитоКомментарии1
 
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:45
Будем надеяться Шафеев не помешает Лукойлу уволить Станковича
64русс
64русс
вчера в 16:56
ну познакомимся с новым виновником неудач спартака
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 15:01
Что то Левникова не видно, ни как в опалу угодил ))).
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:35, ред.
Прошу не путать....
Судья на ВАР - Буланов...это не Я.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:22
Шафеев? Я не знаю этого человека ни с хорошей стороны, ни с плохой. Его назначили судить матч Рубин - Спартак? В любом случае, я желаю ему хорошо выполнить свою работу!!! Сейчас кто только не критикует арбитров. Меня бесит, когда это делают комментаторы. А ещё раздражает судья ФИФА, по-моему действующий, который работает на Матч ТВ. Он даёт оценку спорным моментам матча. Мне кажется, что это не очень корректно. Если он такой грамотный, почему не судит сложные матчи? Если возраст мешает, можно продлить лицензию особым решением.. РФС стоит обратить внимание на этого человека.
Шуня771
Шуня771
вчера в 14:09
Спартак будет судить судья с татарскими корнями...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:49
Не шуточная борьба разворачивается за выход в ФНЛ!!))
Посмотрим посмотрим)))
Гость
