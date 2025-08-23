«Ахмат» обратился в ЭСК из-за удаления Садулаева в матче против «Оренбурга»

«Ахмат» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза из-за удаления в матче шестого тура чемпионата РПЛ против «Оренбурга».

В грозненском клубе хотят добиться отмены красной карточки и дисквалификации.

Генеральный директор «Ахмата» заявил следующее:

Некоторые люди и ответственные товарищи не должны мешать зрелищу под названием футбол, как это происходило в матче с «Оренбургом». Одно удаление было заслуженным, а второе не соответствовало ни духу игры, ни правилам, ничему! Я не вижу необходимости в том, чтобы такие судьи работали в РПЛ .

Мы уже отправили письмо в ЭСК по отмене карточки. Разговаривали со многими специалистами, работавшими в том числе ранее в судейском корпусе, – все удивлены. Первая красная карточка не вызывает претензий. По второй мы обратились в ЭСК.