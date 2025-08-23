 
«Ахмат» обратился в ЭСК из-за удаления Садулаева в матче против «Оренбурга»

вчера, 15:57
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Ахмат» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза из-за удаления Лечи Садулаева в матче шестого тура чемпионата РПЛ против «Оренбурга».

В грозненском клубе хотят добиться отмены красной карточки и дисквалификации.

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил следующее:

Некоторые люди и ответственные товарищи не должны мешать зрелищу под названием футбол, как это происходило в матче с «Оренбургом». Одно удаление было заслуженным, а второе не соответствовало ни духу игры, ни правилам, ничему! Я не вижу необходимости в том, чтобы такие судьи работали в РПЛ.

Мы уже отправили письмо в ЭСК по отмене карточки. Разговаривали со многими специалистами, работавшими в том числе ранее в судейском корпусе, – все удивлены. Первая красная карточка не вызывает претензий. По второй мы обратились в ЭСК.

Все комментарии
R B
R B ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 16:27
Неспортивное поведение. Схватил соперника за горло.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:21
А что там было? За что удаление? Я не смотрел матч.
Гость
Отправить
 