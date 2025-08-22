 
Гендиректор «Ахмата» крайне недоволен судейством в матче с «Оренбургом»

вчера, 22:37
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказал своё недовольство судейством в матче 6-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:2).

Не понравилось, что творил судья. Считаю, что удаления близко не было. Куда смотрел ВАР? Зачем нам такой ВАР? Что это было? За что показали красную карточку Садулаеву? Непонятно. Считаю, что эту компанию надо отстранить — они не имеют права судить, по крайней мере, в ближайших турах.

Будем обращаться и требовать, чтобы судьям дали экспертную оценку. Так не должно быть. Команда — молодцы, соперники тоже — с ничьей. А награду лучшего на поле, наверное, следовало бы отдавать не Исмаэлю, а судье и ВАР, чтобы они между собой её поделили.

Байкал-38.
Байкал-38. ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 12:40
Провокация была, но это не оправдывает Садулаева.
Эпизод просматривал несколько раз ещё вчера и если Садулаев ответил бы так же, то скорее всего оба получили по ЖК и инцидент был бы исчерпан. Но Садулаев не сдержался и переборщил.
Не надо было хватать за горло соперника, даже если он не прав.
Вы посмотрите на эту ситуацию не как болельщик Ахмата, а как нейтральный наблюдатель, как я.
Представьте ситуацию, один игрок подошёл и высказал другому недовольство, а тот в ответ его свалил на землю и запинал до полусмерти или до...
Как думаете это его оправдает, что не он первый начал?
Не сдержался получи по полной и в данной ситуации смягчающих обстоятельств я не вижу, а скорее наоборот.
Единственный плюс в действиях Садулаева в том, что он остановился, а не стал продолжать дальше.
Опять же повторюсь это мой личный взгляд на ситуацию.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 11:58
Он же провоцировал его,посмотри внимательно весь эпизод.Ну посмотрим,чем закончится.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 08:43
По первой КК не должно быть никаких вопросов, там ещё 5 матчей дисквалификации давать надо. Очень грубый фол, опасный не только для здоровья, но и для жизни.
По второй КК тут как мне кажется мнения разделятся у многих.
Да вроде потолкались и разошлись ну максимум на ЖК, но со стороны Садулаева был не просто толчок, он обхватил рукой шею соперника и на мгновения придушил и толкнул.
Как расценивать подобные действия?
Лично я считаю, что подобного не должно быть в футболе. За подобное надо строго наказывать, может думать начнут, что они в футбол играют, а не в подворотни разборки наводят.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:41, ред.
Очередной идиот со штрафом в 300тр,хоть и правду сказал
