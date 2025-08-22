Гендиректор «Ахмата» крайне недоволен судейством в матче с «Оренбургом»

Генеральный директор «Ахмата» высказал своё недовольство судейством в матче 6-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:2).

Не понравилось, что творил судья. Считаю, что удаления близко не было. Куда смотрел ВАР? Зачем нам такой ВАР? Что это было? За что показали красную карточку Садулаеву? Непонятно. Считаю, что эту компанию надо отстранить — они не имеют права судить, по крайней мере, в ближайших турах.

Будем обращаться и требовать, чтобы судьям дали экспертную оценку. Так не должно быть. Команда — молодцы, соперники тоже — с ничьей. А награду лучшего на поле, наверное, следовало бы отдавать не Исмаэлю, а судье и ВАР, чтобы они между собой её поделили.