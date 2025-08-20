«Зенит» обратился в ЭСК РФС по удалению и пенальти в матче со «Спартаком»

«Зенит» официально обратился в Экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС по поводу двух эпизодов матча пятого тура чемпионата России против «Спартака».
В службе коммуникаций РФС заявили следующее:
«Зенит» обратился в ЭСК по второй желтой карточке, показанной на 51‑й минуте Дугласу Сантосу матча пятого тура РПЛ со «Спартаком», а также по назначению пенальти на 88‑й минуте этой игры.
говорят он в подтрибунном помещении Сантосу третью карточку показал....
А на заседании ЭСК и 4-ю......
говорят он в подтрибунном помещении Сантосу третью карточку показал....
А на заседании ЭСК и 4-ю......