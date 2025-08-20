«Зенит» обратился в ЭСК РФС по удалению и пенальти в матче со «Спартаком»

1755708443

вчера, 19:47

«Зенит» официально обратился в Экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС по поводу двух эпизодов матча пятого тура чемпионата России против «Спартака».

В службе коммуникаций РФС заявили следующее: