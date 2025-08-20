 
«Зенит» обратился в ЭСК РФС по удалению и пенальти в матче со «Спартаком»

вчера, 19:47
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» официально обратился в Экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС по поводу двух эпизодов матча пятого тура чемпионата России против «Спартака».

В службе коммуникаций РФС заявили следующее:

«Зенит» обратился в ЭСК по второй желтой карточке, показанной на 51‑й минуте Дугласу Сантосу матча пятого тура РПЛ со «Спартаком», а также по назначению пенальти на 88‑й минуте этой игры.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:16
Остановите Чистякова...снимите проклятье...
говорят он в подтрибунном помещении Сантосу третью карточку показал....
А на заседании ЭСК и 4-ю......
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 08:04
Зене не нравится проигрывать ... Гегемон!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:35
Офсайда у Мартинса не нашли в этот раз
lotsman
lotsman ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:35
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 21:28
    Вчера они собирались, сегодня нажали кнопку)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:28
      cqad8zc5vg2p
      cqad8zc5vg2p
      вчера в 21:13
      И удаление и пенальти левее не бывает.
      lotsman
      lotsman
      вчера в 20:02
      Вчера была эта информация и сегодня опять. Для чего?)
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 19:49
        Гость
