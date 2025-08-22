ЭСК РФС поддержала все решения арбитра матча «Спартак» — «Зенит»

Российский футбольный союз опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии, которое прошло 20 августа.

Матч Кубка России Пути РПЛ , 2 тур, «Оренбург» (Оренбург) – «Ахмат» (Грозный), судья – Василий Казарцев

Момент по обращению ФК «Оренбург»

Время по таймеру: 82-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не удалять с поля игрока команды «Ахмат» Надера Гандри

Решение комиссии: судья правильно не удалил с поля игрока команды «Ахмат» Надера Гандри

Голосование: единогласно

Мотивировка: нарушение правил со стороны Надера Гандри против игрока «Оренбурга» Максима Савельева не является лишением соперника явной возможности забить гол. Эпизод произошел на очень большой дистанции до ворот соперников, а мяч находился в воздухе и не был под контролем атакующего игрока.

Матч РПЛ , 5 тур, «Динамо» (Москва) – ЦСКА (Москва), судья – Кирилл Левников

1. Момент по обращению ПФК ЦСКА

Время по таймеру: 47-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не удалять с поля вратаря московского «Динамо» Игоря Лещука

Решение комиссии: судья ошибочно не удалил с поля вратаря команды «Динамо» Игоря Лещука

Голосование: единогласно

Мотивировка: вратарь команды «Динамо» опоздал сыграть в мяч в единоборстве с футболистом ЦСКА Данилом Круговым, выйдя за пределы собственной штрафной площади, и совершив контакт со стопой соперника. Учитывая высокую скорость нападающего, данный контакт повлиял на его возможность продвижения к мячу, который находился под контролем игрока ЦСКА , при этом ворота соперников были не защищены. Судье следовало назначить штрафной удар и удалить с поля Игоря Лещука за лишение соперника явной возможности забить гол. ВАР должен был пригласить судью к монитору для собственной оценки данной игровой ситуации.

2. Момент по обращению ПФК ЦСКА

Время по таймеру: 54-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Динамо»

Решение комиссии: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды «Динамо-Москва»

Голосование: единогласно

Мотивировка: игрок «Динамо» Денис Макаров опоздал сыграть в мяч в собственной штрафной площади в единоборстве с нападающим « ЦСКА » Матеусом Алвесом и по неосторожности совершил наказуемый контакт с ногой соперника. ВАР правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации. После просмотра судье следовало назначить пенальти.

Матч РПЛ , 5 тур, «Спартак-Москва» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург), судья – Артем Чистяков

1. Момент по обращению ФК «Зенит»

Время по таймеру: 51-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи вынести второе предупреждение в матче и, соответственно, удалить с поля игрока команды «Зенит» Дугласа Сантоса

Решение комиссии: судья правильно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды «Зенит» Дугласа Сантоса

Голосование: единогласно

Мотивировка: Дуглас Сантос опоздал сыграть в мяч в единоборстве с игроком «Спартака» Манфредом Угальде и совершил безрассудный контакт открытой стопой с голеностопом соперника, не думая о его безопасности.

2. Момент по обращению ФК «Зенит»

Время по таймеру: 85-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота команды «Зенит»

Решение комиссии: судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Зенит»

Голосование: единогласно

Мотивировка: игрок «Зенита» Густаво Мантуан опоздал сыграть в мяч собственной штрафной площади и проявил нерасчетливость в единоборстве с атакующим игроком «Спартака» Наилем Умяровым. Мантуан совершил наказуемый контакт по неосторожности с ногой соперника, который повлиял на дальнейшее движение нападающего.

Матч РПЛ , 5 тур, «Пари НН» (Нижний Новгород) – «Динамо» (Махачкала), судья – Инал Танашев

1. Момент по обращению ФК «Динамо» г. Махачкала

Время по таймеру: 36-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи отменить взятие ворот «Пари НН» после просмотра

Решение комиссии: судья правильно отменил взятие ворот «Пари НН» после просмотра

Голосование: единогласно

Мотивировка: игрок «Динамо» Эддин Мрезиг совершил наказуемый контакт рукой с мячом. В Результате этого мяч остался под контролем «Динамо» и команда начала атаку, которая завершилась взятием ворот «Пари НН». ВАР правильно вмешался, пригласив судью к монитору, чтобы посмотреть фол в атакующей фазе «Динамо». Гол был правильно отменен.

2. Момент по обращению ФК «Динамо» г. Махачкала

Время по таймеру: 44-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не удалять с поля игрока «Пари НН» Эдгардо Фаринью

Решение комиссии: судья правильно не удалил с поля игрока «Пари НН» Эдгардо Фаринью

Голосование: единогласно

Мотивировка: нарушение правил со стороны Эдгара Фариньи против игрока «Динамо» Гамида Агаларова не является очевидным лишением соперника явной возможности забить гол. Нападающий бьёт по мячу, который набирает скорость, в связи с этим у нападающего нет полноценного контроля мяча. Направление движения мяча и позиция защитника «Пари НН» Виктора Александрова позволяла потенциально вступить в единоборство с нападающим «Динамо», если бы против него не были нарушены правила игры