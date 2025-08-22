ЭСК РФС поддержала все решения арбитра матча «Спартак» — «Зенит»

Российский футбольный союз опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии, которое прошло 20 августа.
Матч Кубка России Пути РПЛ, 2 тур, «Оренбург» (Оренбург) – «Ахмат» (Грозный), судья – Василий Казарцев
Момент по обращению ФК «Оренбург»
Время по таймеру: 82-я минута
Суть обращения: проверка решения судьи не удалять с поля игрока команды «Ахмат» Надера Гандри
Решение комиссии: судья правильно не удалил с поля игрока команды «Ахмат» Надера Гандри
Голосование: единогласно
Мотивировка: нарушение правил со стороны Надера Гандри против игрока «Оренбурга» Максима Савельева не является лишением соперника явной возможности забить гол. Эпизод произошел на очень большой дистанции до ворот соперников, а мяч находился в воздухе и не был под контролем атакующего игрока.
Матч РПЛ, 5 тур, «Динамо» (Москва) – ЦСКА (Москва), судья – Кирилл Левников
1. Момент по обращению ПФК ЦСКА
Время по таймеру: 47-я минута
Суть обращения: проверка решения судьи не удалять с поля вратаря московского «Динамо» Игоря Лещука
Решение комиссии: судья ошибочно не удалил с поля вратаря команды «Динамо» Игоря Лещука
Голосование: единогласно
Мотивировка: вратарь команды «Динамо» опоздал сыграть в мяч в единоборстве с футболистом ЦСКА Данилом Круговым, выйдя за пределы собственной штрафной площади, и совершив контакт со стопой соперника. Учитывая высокую скорость нападающего, данный контакт повлиял на его возможность продвижения к мячу, который находился под контролем игрока ЦСКА, при этом ворота соперников были не защищены. Судье следовало назначить штрафной удар и удалить с поля Игоря Лещука за лишение соперника явной возможности забить гол. ВАР должен был пригласить судью к монитору для собственной оценки данной игровой ситуации.
2. Момент по обращению ПФК ЦСКА
Время по таймеру: 54-я минута
Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Динамо»
Решение комиссии: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды «Динамо-Москва»
Голосование: единогласно
Мотивировка: игрок «Динамо» Денис Макаров опоздал сыграть в мяч в собственной штрафной площади в единоборстве с нападающим «ЦСКА» Матеусом Алвесом и по неосторожности совершил наказуемый контакт с ногой соперника. ВАР правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации. После просмотра судье следовало назначить пенальти.
Матч РПЛ, 5 тур, «Спартак-Москва» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург), судья – Артем Чистяков
1. Момент по обращению ФК «Зенит»
Время по таймеру: 51-я минута
Суть обращения: проверка решения судьи вынести второе предупреждение в матче и, соответственно, удалить с поля игрока команды «Зенит» Дугласа Сантоса
Решение комиссии: судья правильно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды «Зенит» Дугласа Сантоса
Голосование: единогласно
Мотивировка: Дуглас Сантос опоздал сыграть в мяч в единоборстве с игроком «Спартака» Манфредом Угальде и совершил безрассудный контакт открытой стопой с голеностопом соперника, не думая о его безопасности.
2. Момент по обращению ФК «Зенит»
Время по таймеру: 85-я минута
Суть обращения: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота команды «Зенит»
Решение комиссии: судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Зенит»
Голосование: единогласно
Мотивировка: игрок «Зенита» Густаво Мантуан опоздал сыграть в мяч собственной штрафной площади и проявил нерасчетливость в единоборстве с атакующим игроком «Спартака» Наилем Умяровым. Мантуан совершил наказуемый контакт по неосторожности с ногой соперника, который повлиял на дальнейшее движение нападающего.
Матч РПЛ, 5 тур, «Пари НН» (Нижний Новгород) – «Динамо» (Махачкала), судья – Инал Танашев
1. Момент по обращению ФК «Динамо» г. Махачкала
Время по таймеру: 36-я минута
Суть обращения: проверка решения судьи отменить взятие ворот «Пари НН» после просмотра
Решение комиссии: судья правильно отменил взятие ворот «Пари НН» после просмотра
Голосование: единогласно
Мотивировка: игрок «Динамо» Эддин Мрезиг совершил наказуемый контакт рукой с мячом. В Результате этого мяч остался под контролем «Динамо» и команда начала атаку, которая завершилась взятием ворот «Пари НН». ВАР правильно вмешался, пригласив судью к монитору, чтобы посмотреть фол в атакующей фазе «Динамо». Гол был правильно отменен.
2. Момент по обращению ФК «Динамо» г. Махачкала
Время по таймеру: 44-я минута
Суть обращения: проверка решения судьи не удалять с поля игрока «Пари НН» Эдгардо Фаринью
Решение комиссии: судья правильно не удалил с поля игрока «Пари НН» Эдгардо Фаринью
Голосование: единогласно
Мотивировка: нарушение правил со стороны Эдгара Фариньи против игрока «Динамо» Гамида Агаларова не является очевидным лишением соперника явной возможности забить гол. Нападающий бьёт по мячу, который набирает скорость, в связи с этим у нападающего нет полноценного контроля мяча. Направление движения мяча и позиция защитника «Пари НН» Виктора Александрова позволяла потенциально вступить в единоборство с нападающим «Динамо», если бы против него не были нарушены правила игры
Карточка Кругового не является ЧЕТВЁРТОЙ. Да и ЦСКА по этой карточке запроса не делал.
Всех благ, Эдуард Григорьевич!
Левникова нет среди судий 6-го тура РПЛ.
Решение комиссии болельщиков: разогнать ЭСК РФС.
Голосование: единогласно!
