Аморим: «Иногда я хочу уйти из МЮ, иногда хочу пробыть здесь 20 лет»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос о своей возможной отставке:

Иногда я хочу уйти, иногда хочу пробыть здесь 20 лет. Мне нужно становиться лучше.

Каждый раз после таких поражений, начинаются противоречия. Иногда мне хочется сказать: «Я ненавижу игроков», а иногда я готов сказать: «Я люблю моих игроков».