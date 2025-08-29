Аморим: «Иногда я хочу уйти из МЮ, иногда хочу пробыть здесь 20 лет»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос о своей возможной отставке:
Иногда я хочу уйти, иногда хочу пробыть здесь 20 лет. Мне нужно становиться лучше.
Каждый раз после таких поражений, начинаются противоречия. Иногда мне хочется сказать: «Я ненавижу игроков», а иногда я готов сказать: «Я люблю моих игроков».
Напомним, что ранее «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Лиги, проиграв по пенальти «Гримсби», команде из четвертого по статусу английского дивизиона.
"Нам нового начальника назначили, сказали что уж лучше не найти..." И так по кругу, как слепая лошадь...
"Нам нового начальника назначили, сказали что уж лучше не найти..." И так по кругу, как слепая лошадь...