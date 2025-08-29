 
Аморим: «Иногда я хочу уйти из МЮ, иногда хочу пробыть здесь 20 лет»

вчера, 16:43

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос о своей возможной отставке:

Иногда я хочу уйти, иногда хочу пробыть здесь 20 лет. Мне нужно становиться лучше.

Каждый раз после таких поражений, начинаются противоречия. Иногда мне хочется сказать: «Я ненавижу игроков», а иногда я готов сказать: «Я люблю моих игроков».

Напомним, что ранее «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Лиги, проиграв по пенальти «Гримсби», команде из четвертого по статусу английского дивизиона.

Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 00:22
Так его уволили. При Мауре малейшая ошибка расстрел было, потому что нужен был результат здесь и сейчас. Это сейчас руководство видя то что ситуация становится только хуже готовы идти на снижение требований и давать время и деньги тренерам, но при Мауре всё было строго, поэтому его и выперли, хотя нужно было оставить
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 23:51
На горизонте никого не видно, в случае отставки Аморима. Свободны только Моуриньо и Постекоглу, ну и Почеттино где-то в тумане маячит. Это из известных, других просто не знаю. Так что, видимо, тянуть эту лямку еще сезон придется Амориму. Потом его уволят и снова перестройка, перетряска состава с новым тренером.
"Нам нового начальника назначили, сказали что уж лучше не найти..." И так по кругу, как слепая лошадь...
Маг_тм
Маг_тм ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
вчера в 23:50
Так Маур был же
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 22:38
Тен Хаг хоть изменил модель своей игры. Аморим упертый и не меняет свою игровую модель
Van Vanovich
Van Vanovich ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:37
))
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 21:34
Топ тренер нужен с большим количеством тровееф в чемпионатах топ-5, а не по 1-2 раза выигравшие чемпионат Португалии или Голландии.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:41
Не справился. Но старался. Спасибо и пока.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 20:19
Я не знаю кто им может помочь, каждый игрок переходящий в МЮ проваливается, как и тренер. В чем же проблема? Столько денег потрачено, столько времени, а толку 0.
yam3yamatd64
yam3yamatd64
вчера в 18:34
Это наверно зависит от результата сыгранного матча
Брулин
Брулин
вчера в 18:01
У каждого большого клуба есть свой Гримсби
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:34
Раздвоением личности))) темный Аморим хочет остаться среди красных дьяволов, светлый Аморим хочет уйти из ада.... Но и того и другого удерживает зарплата
AKH
AKH
вчера в 17:24
На 20 лет даже английских лиг не хватит по нисходящей...
galem72
galem72
вчера в 17:20
Думаю, Аморим морально готов получить сообщение о своём увольнении. Вот и изобретает подобные конвульсии. Хотел налегке влиться в топ со своей триЦЗ'шной, аномальной для АПЛ схемой, но ничего не выходит.
hate.
hate.
вчера в 16:57
Он не владеет ситуацией и не понимает, что можно, а что нельзя говорить.
