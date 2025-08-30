 
Эрика тен Хага могут уволить в случае поражения «Байера» от «Вердера»

вчера, 11:43
ВердерЛоготип футбольный клуб Вердер (Бремен)3 : 3Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Байер» под руководством Эрика тен Хага потерпел поражение в первом туре Бундеслиги, уступив «Хоффенхайму» (1:2).

Руководство клуба «фармацевтов» рассмотрит возможность увольнения нидерландского специалиста, если команда не справится с «Вердером» в матче второго тура чемпионата Германии, который состоится 30 августа.

По информации источника, возможное расставание с тренером может произойти во время сентябрьской паузы на матчи сборных.

Также отмечается, что в «Байере» нарастает напряженность, так как руководство считает, что тен Хаг обладает достаточно сильным составом для того, чтобы бороться за место в лидерах Бундеслиги.

CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:36, ред.
А говорили, что у него только в Манчестер Юнайтед не получилось.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:23
Взялись за лысого...
Брулин
Брулин
вчера в 12:19
    Вещий
    Вещий
    вчера в 12:11
    Многое будет зависеть от настроя команды... захотят то оставят тренера, а если нет то....
