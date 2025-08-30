Эрика тен Хага могут уволить в случае поражения «Байера» от «Вердера»

1756543396

вчера, 11:43

«Байер» под руководством потерпел поражение в первом туре Бундеслиги, уступив «Хоффенхайму» (1:2).

Руководство клуба «фармацевтов» рассмотрит возможность увольнения нидерландского специалиста, если команда не справится с «Вердером» в матче второго тура чемпионата Германии, который состоится 30 августа.

По информации источника, возможное расставание с тренером может произойти во время сентябрьской паузы на матчи сборных.

Также отмечается, что в «Байере» нарастает напряженность, так как руководство считает, что тен Хаг обладает достаточно сильным составом для того, чтобы бороться за место в лидерах Бундеслиги.