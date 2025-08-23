 
Эшпириту Санту признал, что может покинуть «Ноттингем Форест»

вчера, 13:42

Главный тренер «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту признал, что в скором времени может быть уволен из клуба:

У меня всегда были хорошие отношения с владельцем клуба. По ходу прошлого сезона мы общались почти каждый день. Но сейчас наши отношения изменились, и я честно говорю вам об этом, поскольку не могу сказать, что все остается как раньше.

Могут ли меня уволить? Не бывает дыма без огня. Я знаю, как устроены вещи, но пока я здесь и делаю свою работу.

Ранее появилась информация о том, что португальский тренер может покинуть клубу из-за разногласий по поводу трансферной политики с владельцем «Ноттингема» Евангелосом Маринакисом.

Nipper
ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 21:09
Наверное ты хотел сказать "хочет пробиться в ЛЧ", ведь они заняли 7 место, а это ЛЕ. И если адекватно взглянуть на результаты, Санту выжимал максимум из этой команды, но увы совершить типа подвига Лестера вряд ли кому-то удасться.
заDOOMчивый
ответ Nipper (раскрыть)
вчера в 19:18
наверное хочет победить ЛЧ.
Nipper
Nipper
вчера в 14:47
Вот такая благодарность тренеру который возродил команду, там по-моему неадекватный владелец грек вот откуда ноги растут
Гость
