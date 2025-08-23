Эшпириту Санту признал, что может покинуть «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Ноттингем Форест» признал, что в скором времени может быть уволен из клуба:

У меня всегда были хорошие отношения с владельцем клуба. По ходу прошлого сезона мы общались почти каждый день. Но сейчас наши отношения изменились, и я честно говорю вам об этом, поскольку не могу сказать, что все остается как раньше.

Могут ли меня уволить? Не бывает дыма без огня. Я знаю, как устроены вещи, но пока я здесь и делаю свою работу.