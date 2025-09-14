  • Поиск
Алексей Миранчук рассказал, что в «Атланте» его спрашивают о сборной России

вчера, 14:05

В клубе Североамериканской футбольной лиги «Атланта» часто интересуются у полузащитника Алексея Миранчука насчет вызова в сборную России.

«Честно, в „Атланте“ касательно сборной России меня спрашивают, вызвали меня или нет на предстоящий сбор. Такой частый вопрос. В остальном все видят, следят, читают всю информацию. Поэтому в целом много вопросов про сборную России не задают», — сказал Миранчук.

В сентябре Миранчук провел сбор с командой России, он принял участие в товарищеском матче против сборной Катара (4:1), отличившись забитым мячом.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:02
Спрашивают только те у кого дома нету глобуса Америки.....
Остальные нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:41
А ещё спрашивают, Россия -это где? Севернее или южнее Мексики или Канады?...
Jonn. 1990
Jonn. 1990
вчера в 14:56
Скажите пожалуйста а что со статьями и блогами? Почему они больше новые не появляются?
lotsman
lotsman
вчера в 14:49
Все видят, следят, читают всю информацию. Поэтому много вопросов про сборную России не задают, кроме как вызвали в сборную или нет. — сказал Миранчук.
А судя по заголовку, Миранчука просто завалили вопросами о сборной России.)
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 14:41
Ну хоть ради приличия спрашивают!)))))))))))
therapy
therapy
вчера в 14:35
Достаточно что Миранчука и Головина знают болельщики и Атланты и Монако
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:29
Интересно, а сложные вопросы о России 🇷🇺 задают? Или этим занимаются только журналисты? А самого Миранчука на улицах там узнают? Или как Головина в княжестве Монако никто не знает? Правда у нас его зачислили в лидеры ФК Монако.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:20
Получается спрашивают, но так , приличия ради...)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:19
Алексей неплохо отыграл в сборной !
