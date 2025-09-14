Алексей Миранчук рассказал, что в «Атланте» его спрашивают о сборной России

1757847933

вчера, 14:05

В клубе Североамериканской футбольной лиги «Атланта» часто интересуются у полузащитника насчет вызова в сборную России.

«Честно, в „Атланте“ касательно сборной России меня спрашивают, вызвали меня или нет на предстоящий сбор. Такой частый вопрос. В остальном все видят, следят, читают всю информацию. Поэтому в целом много вопросов про сборную России не задают», — сказал Миранчук.

В сентябре Миранчук провел сбор с командой России, он принял участие в товарищеском матче против сборной Катара (4:1), отличившись забитым мячом.