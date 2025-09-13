  • Поиск
Захарян впервые с февраля вышел на поле в официальном матче

вчера, 18:48
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену в матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу против «Реала».

Футболист появился на поле на 66-й минуте, заменив Гонсалу Гедеша. В предыдущий раз россиянин выходил на поле в официальном матче 23 февраля 2025 года в игре с «Леганесом» (3:0). «Реал» обыгрывает «Реал Сосьедад» со счетом 2:1.

После трех туров в чемпионате Испании «Реал Сосьедад» идет на 16-й строчке в турнирной таблице с 2 очками, «Реал» расположился на 1-м месте с 9 очками.

Захаряну 22 года, в марте он получил рецидив травмы четырехглавой мышцы, из-за чего пропустил концовку прошлого сезона. Также этим летом игрок не поехал с командой на предсезонное турне в Японии из-за восстановления после вируса. По этой же причине Захарян пропустил начало текущего сезона. За «Реал Сосьедад» россиянин выступает с августа 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах.

iBragim2102
iBragim2102
вчера в 23:17
Захаряна выпускают спасать ситуацию раз в 3 месяца
lukarelli
lukarelli
вчера в 22:10
Не хочет играть,думал в Реал,а они ему сосьедад подсунули
112910415
112910415
вчера в 21:00
Это какая-то ошибка
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 20:28
Если в его возрасте каждый матч травма , то это уже финиш
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 19:17
...ну все теперь опять на полгода в лазарет
Spartachok86
Spartachok86
вчера в 19:10
При выходе запнулся о мяч и получил травму
Брулин
Брулин
вчера в 19:05
Спасибо что живой
