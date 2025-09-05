В «Целе» сообщили, что к Иосифову проявляют интерес клубы из России

1757061041

сегодня, 11:30

Несколько российских клубов проявляют интерес к полузащитнику словенского «Целе» . Об этом сообщил спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин.

В этом сезоне 24-летний Иосифов забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи в 15 матчах во всех турнирах. Его контракт с «Целе» действует до лета 2026 года.

«Никита хорошо начал сезон, отличился в еврокубках и в словенском чемпионате. Поэтому к нему уже есть интерес от нескольких клубов, в том числе из России, — сказал Голубин. — Я не могу сказать, какие договоренности по продлению контракта. Но у нас нет по этому поводу опасений».