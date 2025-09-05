  • Поиск
В «Целе» сообщили, что к Иосифову проявляют интерес клубы из России

сегодня, 11:30

Несколько российских клубов проявляют интерес к полузащитнику словенского «Целе» Никите Иосифову. Об этом сообщил спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин.

В этом сезоне 24-летний Иосифов забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи в 15 матчах во всех турнирах. Его контракт с «Целе» действует до лета 2026 года.

«Никита хорошо начал сезон, отличился в еврокубках и в словенском чемпионате. Поэтому к нему уже есть интерес от нескольких клубов, в том числе из России, — сказал Голубин. — Я не могу сказать, какие договоренности по продлению контракта. Но у нас нет по этому поводу опасений».

sv_1969
sv_1969 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 13:26
Ну мы же толком егт не видели! Целе щас хороши в ЕК и у него стата не плохая!
sv_1969
sv_1969 ответ Real Oviedo (раскрыть)
сегодня в 13:25
Если введут потолок зарплат то может и не смогут!Хотя это пока только слова
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:05
Никак Целе собирается избавиться от Иосифова? Сьон тоже так начинал операцию по продаже Миранчука. Правда у Никиты хоть статистика приличная, но, если не хотят продавать его, то зачем рекламируют? Может просто с деньгами стало туго и за счёт продажи Иосифова в клубе хотят поправить финансовую ситуацию? Ведь у него, вероятно, не самая маленькая зарплата? Кстати, Никита вполне прилично играет, правда я оцениваю по одной игре.. Но нашим топам он не подойдёт, простоват слишком..
LOpp
LOpp ответ labasy (раскрыть)
сегодня в 12:25, ред.
игроков нужно менять не каждый месяц, а в дни матчей РПЛ, АПЛ, Серии А, Бундеслиги, Ла Лиги и Лиги 1.
Удачи!
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 12:24
С ужесточением лимита сейчас клубы будут искать всех более менее проявивших себя игроков с российским паспортом и скупать их. Заманят большими деньгами. Сколько Иосифову платят в Целе? Явно немного. Даже клубы-аутсайдеры РПЛ смогут предложить ему больше.
