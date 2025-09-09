  • Поиск
Футболист «Атланты» Миранчук оценил идею провести матч Россия — США

вчера, 08:30

Проведение товарищеского матча сборных России и США по футболу было бы отличным событием. Такое мнение высказал полузащитник «Атланты» и сборной России Алексей Миранчук.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что сейчас обсуждается проведение футбольного матча сборных России и США.

«Конечно, я буду рад матчу сборных России и США. Если такое можно воплотить в реальность, то это будет супер, — сказал Миранчук. — Я уверен, что в сборной США много хороших и качественных футболистов, которые тоже выступают в Европе. Посмотрим, как они будут выглядеть на чемпионате мира, как себя проявят, будет интересно».

В последний раз сборные России и США играли 14 ноября 2012 года, встреча в Краснодаре завершилась вничью со счетом 2:2.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Все комментарии
3gkh7dr6bxyh
3gkh7dr6bxyh
вчера в 11:51
Зачем ещё больше терять имидж сборной?
Capral
Capral ответ CCCP1922 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 11:21
Какой текст, какие слова!!!
Страничку походу можно закрывать.
Burtaze
Burtaze
вчера в 10:02
А как же фифА
Вещий
Вещий
вчера в 09:11
Если проведут такой матч, то ФИФА будет в ...опе....:)))
Гость
