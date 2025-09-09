Футболист «Атланты» Миранчук оценил идею провести матч Россия — США

1757395805

вчера, 08:30

Проведение товарищеского матча сборных России и США по футболу было бы отличным событием. Такое мнение высказал полузащитник «Атланты» и сборной России .

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что сейчас обсуждается проведение футбольного матча сборных России и США .

«Конечно, я буду рад матчу сборных России и США . Если такое можно воплотить в реальность, то это будет супер, — сказал Миранчук. — Я уверен, что в сборной США много хороших и качественных футболистов, которые тоже выступают в Европе. Посмотрим, как они будут выглядеть на чемпионате мира, как себя проявят, будет интересно».

В последний раз сборные России и США играли 14 ноября 2012 года, встреча в Краснодаре завершилась вничью со счетом 2:2.