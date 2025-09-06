  • Поиск
Головин будет рад сыграть за «Монако» против «Будё-Глимта» Хайкина

сегодня, 20:10

«Монако» по силам пройти в плей-офф Лиги чемпионов, с вратарем норвежской команды «Будё-Глимт» Никитой Хайкиным будет приятно сыграть в общем этапе турнира. Об этом журналистам рассказал полузащитник «Монако» Александр Головин.

Также соперниками «Монако» станут испанский «Реал», английские «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», итальянский «Ювентус», бельгийский «Брюгге», турецкий «Галатасарай» и кипрский «Пафос», владельцем которого является россиянин Сергей Ломакин.

«Нормально себя чувствую, физически все супер, хотелось бы больше голевых действий делать, но пока есть как есть, — сказал Головин. — Командой тоже хорошо идем, несмотря на поражение от „Лилля“, мы, в принципе, выглядели нормально. Я думаю, что любую команду в Лиге чемпионов по силам пройти, нам сыграть в турнире один раз против „Манчестер Сити“. Все может быть, мне бы хотелось, чтобы было больше топовых команд».

«Мы не списывались с Никитой Хайкиным. Будет приятно сыграть против друг друга», — добавил Головин.

