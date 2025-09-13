  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомТурция. Супер-Лига 2025/2026

Джикия забил первый гол в чемпионате Турции по футболу

вчера, 18:19
СамсунспорЛоготип футбольный клуб Самсунспор1 : 2Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспорМатч завершен

Российский защитник клуба «Антальяспор» Георгий Джикия отметился голом в матче чемпионата Турции по футболу с «Самсунспором».

Джикия отличился на 46-й минуте, сделав счет 2:0. На 51-й минуте «Самсунспор» отыграл один мяч.

Джикии 31 год, летом он перешел на правах свободного агента в «Антальяспор». Он проводит пятый матч за команду. Последним российским клубом защитника были подмосковные «Химки», до этого он выступал за московский «Спартак». В составе красно-белых он выиграл чемпионат России (2017), кубок (2022) и суперкубок страны (2017).

За сборную России Джикия сыграл в 44 матчах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.

Подписывайся в ВК
Все новости
Футболист «Атланты» Миранчук оценил идею провести матч Россия — США
09 сентября
В «Реале Сосьедад» сообщили, что футболист Захарян полностью здоров
08 сентября
Головин будет рад сыграть за «Монако» против «Будё-Глимта» Хайкина
06 сентября
В «Целе» сообщили, что к Иосифову проявляют интерес клубы из России
05 сентября
Антон Миранчук пока не готов дать оценку выступлению за «Сьон»
04 сентября
ПСЖ добавил Сафонова в список футболистов, вызванных в сборные
04 сентября
 
Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 18:56
Молодец Георгий, устроился. Честно, рад за него.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:33
Выходит, победный гол забил...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 