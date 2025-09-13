Джикия забил первый гол в чемпионате Турции по футболу

1757776765

вчера, 18:19

Российский защитник клуба «Антальяспор» отметился голом в матче чемпионата Турции по футболу с «Самсунспором».

Джикия отличился на 46-й минуте, сделав счет 2:0. На 51-й минуте «Самсунспор» отыграл один мяч.

Джикии 31 год, летом он перешел на правах свободного агента в «Антальяспор». Он проводит пятый матч за команду. Последним российским клубом защитника были подмосковные «Химки», до этого он выступал за московский «Спартак». В составе красно-белых он выиграл чемпионат России (2017), кубок (2022) и суперкубок страны (2017).

За сборную России Джикия сыграл в 44 матчах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.