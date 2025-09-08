В «Реале Сосьедад» сообщили, что футболист Захарян полностью здоров

1757325646

сегодня, 13:00

Российский полузащитник испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян здоров и тренируется вместе с командой. Об этом сообщили в пресс-службе испанского клуба.

Ранее газета Mundo Deportivo сообщила, что Захарян пропустил тренировку команды из-за травмы.

«Он полностью здоров и тренируется с командой», — сообщили в клубе.

Захаряну 22 года. Футболист не выходил на поле в официальных матчах с 23 февраля из-за травмы. За «Реал Сосьедад» россиянин выступает с августа 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах.