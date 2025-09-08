  • Поиск
В «Реале Сосьедад» сообщили, что футболист Захарян полностью здоров

сегодня, 13:00

Российский полузащитник испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян здоров и тренируется вместе с командой. Об этом сообщили в пресс-службе испанского клуба.

Ранее газета Mundo Deportivo сообщила, что Захарян пропустил тренировку команды из-за травмы.

«Он полностью здоров и тренируется с командой», — сообщили в клубе.

Захаряну 22 года. Футболист не выходил на поле в официальных матчах с 23 февраля из-за травмы. За «Реал Сосьедад» россиянин выступает с августа 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 14:32
Какое счастье, он здоров... И готов получать новые травмы. Интересно, а Реал Сосьедад как относится к состоянию здоровья Захаряна? Неужели спокойно? А что делает медицина, лечить не пытается его?
ZLF
ZLF
сегодня в 14:30
Ну теперь попрет ))))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 14:29
Пусть сохранится.
Wiamdex
Wiamdex
сегодня в 14:27
Букам пора делать ставку, на сколько матчей хватит Захаряна. Жаль, что слишком рано стал хрустальным.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 13:45
Было бы хорошо если бы теперь Арсен смог избегать травм длительное время.
t5jh846jkmf8
t5jh846jkmf8
сегодня в 13:39
Это им надо в программу "Очевидное невероятное" обращаться с такой сенсацией
lotsman
lotsman
сегодня в 13:37
Ну значит скоро выйдет на поле, на пару, тройку матчей.)
Брулин
Брулин
сегодня в 13:28
Может ему не стоит тренироваться вообще, сразу выходить на поле без разогрева мышц?
112910415
112910415
сегодня в 13:16
ура !
будет стабилен, как раньше !
