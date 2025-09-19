Батраков вошел в топ-10 самых дорогих молодых атакующих хавбеков

1758307636

19 сентября 2025, 21:47

Хавбек «Локомотива» занял 6-е место в списке самых дорогих атакующих хавбеков мира не старше 21 года.

Россиянин оценивается в 23 млн евро. Лидирует в списке 18-летний из «Арсенала» (55 млн).