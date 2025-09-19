  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРейтингиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Батраков вошел в топ-10 самых дорогих молодых атакующих хавбеков

19 сентября 2025, 21:47

Хавбек «Локомотива» Алексей Батраков занял 6-е место в списке самых дорогих атакующих хавбеков мира не старше 21 года.

Россиянин оценивается в 23 млн евро. Лидирует в списке 18-летний Итан Нванери из «Арсенала» (55 млн).

Батраков вошел в топ-10 самых дорогих молодых атакующих хавбеков

Подписывайся в ВК
Все новости
Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА
18 сентября
Батраков признан самым дорогим футболистом РПЛ по версии CIES
15 сентября
Пониженные в рейтинге и оскорблённые. Футболисты, которые должны были войти в шорт-лист «Золотого мяча»
27 августаЕвгений Петров в блоге Футбол - это больКомментарии3
ОфициальноРоссия опустилась на 30-ю строчку в таблице коэффициентов УЕФА
15 августа
Сайт ESPN составил рейтинг лучших тренеров Европы
13 августа
Матчи сборной России с Перу и Чили пойдут в рейтинг ФИФА
11 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 11:42
А чего так наши низко опускают Батракова,он же лучше Ямаля,Роналду,Месси. Забыли написать Батраков лучший футболист планеты или лучше Вселенной. Батраков как вчера из подтишка ударил,говорит о его кры.. величие его очень высоко .
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
20 сентября в 21:06, ред.
Если бы я, хоть в одном из своих комментариев указал на трансфермаркт, то в этом случае, ты мог бы основательно предъявить мне претензии. Но я- нигде не ссылался на этот портал, а только то, что написали на Соккере. И я не писал "вчера", я написал еще "совсем недавно", а это разные вещи.
Что касается твоего комментария по игре с Челси, то он не развернутый, очень сжатый. Hо, если ты считаешь себя знатоком Бундеса, то писать желательно не много, но конструктивно и по делу- максимально углубляясь в детали...
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
20 сентября в 20:43
Не пытался никкого убеждать. Прокомментировал Баварию, потому что этот матч мне был интересен. Не раз говорил, в Бундеслиги нечего смотреть, пока нет конкурентов. А ЛЧ смотрю. Смысла не вижу расписывать большие текста, одного предложения может хватить. Всё по настроению.
Karkaz
Karkaz ответ stanichnik (раскрыть)
20 сентября в 20:26, ред.
Я комментировал эту новость, здесь про трансфермаркт. Т.е. получается вы не внимательно прочитали мой комментарий, ответив мне сделав поправку.
Да видел, что на СIES было 43, но Виктор написал, что вчера была 43, а сейчас упала в два раза. Хотя она не падала. Потому что эта новость с трансфермаркта, где 23 это максимальная цена. Т.е. кто не понял, это разные сайты и цифры.
stanichnik
stanichnik ответ Karkaz (раскрыть)
20 сентября в 14:50, ред.
Нет, не верно! Прочтите ещё раз внимательно мой комет, там ни слова нет про трансфермаркет, там ссылка на агенство CIES.
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
20 сентября в 14:42
Да я не собираюсь ничего искать, что было на том или ином сайте. Тебе представили, более чем официальную информацию, которую ты тоже отрицаешь, что и следовало доказать.
И еще пару слов о твоем комменте про игру Баварии с Челси. Я понимаю, что ты хотел на мои запросы к тебе ответить грамотным комментарием. Но дело в том, что твои несколько строчек меня не убедили и не удивили, потому что о том, что Киммих косячит в опорной зоне я говорю всегда- это не новость.

Если выдавать комментарий, то только свой, неглядя и не отталкиваясь от других.
Больше мне не пиши. Я люблю общаться с людьми, умеющими признавать своё поражение, а в данном случае- это твое поражение, потому что на Соккере, ясно всё представлено...
Karkaz
Karkaz ответ stanichnik (раскрыть)
20 сентября в 14:34
Эта новость и источник transfermarkt. Верно? Там не было про 43млн. Поэтому не правоту не мне надо признавать.
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
20 сентября в 14:33
Не надо контактировать. Просто ради интереса зайди на сайт transfermarkt Алексей Батраков. Если там будет цена в каком то месяце или году более 23 млн. Я признаю что я был не прав.
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
20 сентября в 14:30
    Karkaz
    Karkaz ответ Capral (раскрыть)
    20 сентября в 14:26
    Эта новость и источник transfermarkt. Верно? Там не было про 43млн.
    Capral
    Capral ответ stanichnik (раскрыть)
    20 сентября в 11:51
    Ваня, Приветище, Дружище!!!!!!!
    Спасибо, что отстоял моё доброе имя!!!!!!! Спасибо, Дорогой, спасибо!!!!!!!
    Вот, только, вряд ли он извинится, да оно и не обязательно. Достаточно того, что ты, Дружище, ещё раз доказал мою правоту и твою Дружбу со мной!!!!!!!
    🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
    stanichnik
    stanichnik ответ Karkaz (раскрыть)
    20 сентября в 11:44
    Доброго Здоровья, Karkaz!
    Дико извиняюсь, что вступаю в ваш спор, но вы наверное плохо следите за новостями, публикуемыми на этом сайте. Не далее как пять дней назад, а если быть точным, 15 сентября в 17:15 soccer разместил заметку о самых дорогих игроках РПЛ, где как раз сказано, что Батраков признан самым дорогим футболистом РПЛ по версии CIES €43,9 млн.
    Так что признайте свою неправоту, а в знак примирения принесите свои извинения уважаемому пользователю сайта и, тогда и вас будут уважать.
    Болейте за своих, а не против чужих!
    Capral
    Capral ответ Karkaz (раскрыть)
    20 сентября в 09:52
    Ничего я не ошибаюсь. Это было несколько дней назад, я даже сделал на этом ударение, почему так много. Подними ещё раз архив и убедишься в правоте моих слов...
    Karkaz
    Karkaz ответ Capral (раскрыть)
    20 сентября в 08:08
    Ошибаешься, не было 43млн. Там всё показано. До 23 млн. было 12, ранее было 9.
    chromage
    chromage
    20 сентября в 00:29
    Если бы за него в Европе столько заплатили - это одно. Думаю там цена будет раза в 2 меньше, а в РПЛ к таланту бесспорному, автоматически к цене добавляется наличие правильного паспорта.
    CCCP1922
    CCCP1922
    19 сентября в 23:00
    Самая точная цена это та, которую уже заплатили.
    stanichnik
    stanichnik
    19 сентября в 22:33
    Гораздо важнее будет узнать его стоимость на трансферном футбольном рынке перед открытием трансферных окон, а к тому времени может всякое случиться. Может он начнёт забивать по дублю в РПЛ и выведет Локо на чистое первое место, а может и, не дай Бог, случиться какая-нибудь травма(постучал три раза по дереву и сплюнул через левое плечо), как с Тюкавиным и тогда..., лучше не буду об этом. Желаю только одного, играть и дальше на таком же уровне, не спешить за бугор и, не повторять судьбу другого динамовского вундеркинда, превратившегося из перспективного в вечно больного.
    Болейте за своих, а не против чужих!
    Capral
    Capral
    19 сентября в 22:08, ред.
    Это всё такая ерунда. Все эти цены- чисто символические, которые будут меняться неоднократно и ничего существенного к продаже того или иного футболиста не имеют... Но как-то же надо публику развлекать, вот и придумывают подобное. Тем более, еще совсем недавно цена на Батрака была 43млн., а сейчас уже упала в два раза. Вот и делаем выводы, что всё это- происки буржуинства, в целях рекламы на футболистов, что фактически, ничего общего с реальностью не имеет...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    19 сентября в 21:49
    Слишком много подкатегорий в выборе. Но всё равно приятно...
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
     
     
     