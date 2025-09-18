Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 35-й на 33-ю позицию в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого представлена на сайте организации.
На счету сборной России 1521,74 очка. В сентябре россияне провели два товарищеских матча — против команд Иордании (0:0) и Катара (4:1).
На первое место вышла сборная Испании (1875,37 очка), на второе — команда Франции (1870,32), прежний лидер рейтинга — сборная Аргентины — опустилась на третью позицию (1870,92) Также в первую десятку рейтинга вошли сборные Англии, Португалии, Бразилии, Нидерландов, Бельгии, Хорватии и Италии.
А, если серьёзно, пусть будет так, как есть: играть с кем попало, в сборной проходной двор, в тренерском штабе случайные люди. Вот когда шлагбаум откроют "Карпин и Ко" сами уйдут, и тогда долго и трудно, будем искать, кого посадить на эл.стул...
