Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

18 сентября 2025, 11:31

Сборная России поднялась с 35-й на 33-ю позицию в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого представлена на сайте организации.

На счету сборной России 1521,74 очка. В сентябре россияне провели два товарищеских матча — против команд Иордании (0:0) и Катара (4:1).

На первое место вышла сборная Испании (1875,37 очка), на второе — команда Франции (1870,32), прежний лидер рейтинга — сборная Аргентины — опустилась на третью позицию (1870,92) Также в первую десятку рейтинга вошли сборные Англии, Португалии, Бразилии, Нидерландов, Бельгии, Хорватии и Италии.

Николай Жунин
Николай Жунин
18 сентября в 22:07
Раз с ордой связались, значит там и играть.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
18 сентября в 16:21, ред.
У Аргентины балл выше, чем у Франции, но она ниже. Это как ?

Авторы, разберитесь в цифрах и в подаче материала.
Vilar
Vilar
18 сентября в 15:00
Ну, вот, растём. А скептики: Карпин отстой... ни, фига двигаемся: курочка по зёрнышку... куда спешить, к 2050 году будем в топ-5.
А, если серьёзно, пусть будет так, как есть: играть с кем попало, в сборной проходной двор, в тренерском штабе случайные люди. Вот когда шлагбаум откроют "Карпин и Ко" сами уйдут, и тогда долго и трудно, будем искать, кого посадить на эл.стул...
sv_1969
sv_1969
18 сентября в 12:26
Я один в математике не силен!???
Франция-1870,32
Аргентина-1870,92
Франция выше аргов!
112910415
112910415
18 сентября в 12:04
прогресс остановить невозможно ! )
Инсаров
Инсаров
18 сентября в 11:47
Так скоро и в тройку сильнейших войдут. А вы Карпин, Карпин... Ещё десяток другой матчей с Кубой, Самоа, Арубой, Гуамом...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
18 сентября в 11:45
Надо организовать матч с Бразилией, пока пятикратный чемпионы мира слабы как никогда
Аксинья
Аксинья
18 сентября в 11:41
Валера верим))
7y7zeesj9f3j
7y7zeesj9f3j
18 сентября в 11:39
Испанцы уже почувствовали себя неуютно
