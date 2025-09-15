  • Поиск
Батраков признан самым дорогим футболистом РПЛ по версии CIES

вчера, 17:15

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков признан самым дорогим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Стоимость 20-летнего полузащитника по версии CIES составляет €43,9 млн.

На втором месте в списке самых дорогих игроков РПЛ расположился полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк (€34,7 млн), тройку замкнул бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Луис Энрике (€33,4 млн).

Также в топ-10 футболистов по стоимости вошли бразилец Педро («Зенит», €24,8 млн), Ярослав Гладышев («Динамо», Москва, €20,5 млн), костариканец Манфред Угальде («Спартак», €19,7 млн), Сергей Пиняев («Локомотив», €19,6 млн), Константин Тюкавин («Динамо», Москва, €18,6 млн), бразилец Жерсон («Зенит», €18,4 млн) и Кирилл Глебов (ЦСКА, €16,4 млн).

Батракову 20 лет, он является воспитанником «Локомотива». В 2024 году игрока признали лучшим молодым футболистом чемпионата. В текущем сезоне РПЛ он в 8 матчах забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи, на данный момент он возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата.

war4ar
war4ar
сегодня в 06:50
Батраков только начал играть, ещё ни 1 полного сезона не отыграл на таком уровне , как может игрок сразу стоит больше 15?)) 43 он будет стоить если он 2 сезона отыграет на таком уровне и мячей будет столько сколько голов , сколько матчей. Не забываем что уровень футбола рфпл уже давным давно упал, игроки тут не могут стоить дороже 15, слишком слабая лига , тут надо просто разрывать что бы заинтересовать серьёзный клуб и играть там в основе
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 21:37
Клоуны , где Сперцян ?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 21:02
Бред .
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 20:48
Согласен.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:37
Привет! Так и есть. И ещё, Витя, у меня сомнения большие в том, что Батраков в наших условиях( по принципу ,,жизнь удалась") потянет в развитии своего таланта...
Ты же знаешь, сколько прошло таких прошло перед глазами.
Поживем - увидим.
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 20:30
Приветствую, Артём!!!
Подписываюсь под каждым словом!!! От себя добавлю: как может стоить нападающий Угальде так много, если он не забивает уже почти год? Так в чем же его ценность? Батраков? Ну смотря из чего исходить, если на уровне российского футбола, то это одна цена, если торговаться с европейским клубом- то цена уже другая, а кроме того, продавая игрока, надо учитывать его потенциальные возможности или их отсутствие в европейском чемпионате, чтобы не вышло как с Захаряном... А повесить ценник можно какой угодно, хотелки- сугубо личное дело.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Звонкий пони (раскрыть)
вчера в 20:21
Да кто от такой , чтобы быть в списках этих ,,звёзд"?
Кто составлял и кто сами составители, есть великая тайна.
Тьфу на их цены и на них самих.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:16
Я назначил бы Батракову цену в 80 млн : гулять, так гулять!
Ты Витя прав 100 раз, когда упомянул Эдика, которого эти бакланы потеряли на просторах российских футбольных полей...
Список- рейтинг глупый до бесконечности , и место ему на гвоздике в месте, что ,,обозначено на карте буквами ,,М,, и
,,Ж,,
Да, и ещё..
Здоровья тебе и всем нам хорошего футбола.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:53
Теперь, когда почти везде трансферные действия завершились, можно хоть сколько угодно нулей писать в графе стоимость игрока. Сейчас эти цифры не значат ровным счётом ничего, разве что потешат самолюбие футболистов и вдохновят их агентов на поиски возможных лохов, на которых можно будет наварится в следующее трансферное окно. Вообще-то для меня всегда ориентиром стоимости того или иного игрока был Трансфермаркет, а тут вдруг объявился ещё какой-то CIES, да ещё начал "демпинговать", а может в зимой между ними будет паритет.
Болейте за своих, а не против чужих!
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:37
Убого Жерсон смотрится в списке
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:00
Важно не сколько стОит, а за сколько купят!
Capral
Capral
вчера в 18:40
Всё это условности, причем глупые. Тюкавин полгода не играл, а его цена 18,6, и как такое может быть? Эдика вообще нет в списке. Угальде, который редко в старт попадает 19млн. Гладышев 20млн. Ну а Батрак 43,9!!! Ну разве не смешно? Кому это всё надо... Буржуины в своём репертуаре, не могут без рекламы и буржуйских примочек.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 18:30
Если бы они играли в АПЛ , то это были бы реальные ценники
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:28
Приятного, что в этом списке россияне на первых ролях...
Звонкий пони
Звонкий пони
вчера в 18:07
сперцяна нет в десятке..?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:00, ред.
А как же Майкл Жедсон? Неужели Лукойл и тут развели?
