Батраков признан самым дорогим футболистом РПЛ по версии CIES

1757945741

вчера, 17:15

Полузащитник московского «Локомотива» признан самым дорогим игроком Российской премьер-лиги ( РПЛ ) по версии Международного центра спортивных исследований в футболе ( CIES ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Стоимость 20-летнего полузащитника по версии CIES составляет €43,9 млн.

На втором месте в списке самых дорогих игроков РПЛ расположился полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк (€34,7 млн), тройку замкнул бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Луис Энрике (€33,4 млн).

Также в топ-10 футболистов по стоимости вошли бразилец Педро («Зенит», €24,8 млн), Ярослав Гладышев («Динамо», Москва, €20,5 млн), костариканец Манфред Угальде («Спартак», €19,7 млн), Сергей Пиняев («Локомотив», €19,6 млн), Константин Тюкавин («Динамо», Москва, €18,6 млн), бразилец Жерсон («Зенит», €18,4 млн) и Кирилл Глебов ( ЦСКА , €16,4 млн).