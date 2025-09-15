Батраков признан самым дорогим футболистом РПЛ по версии CIES

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков признан самым дорогим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES). Об этом сообщает пресс-служба организации.
Стоимость 20-летнего полузащитника по версии CIES составляет €43,9 млн.
На втором месте в списке самых дорогих игроков РПЛ расположился полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк (€34,7 млн), тройку замкнул бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Луис Энрике (€33,4 млн).
Также в топ-10 футболистов по стоимости вошли бразилец Педро («Зенит», €24,8 млн), Ярослав Гладышев («Динамо», Москва, €20,5 млн), костариканец Манфред Угальде («Спартак», €19,7 млн), Сергей Пиняев («Локомотив», €19,6 млн), Константин Тюкавин («Динамо», Москва, €18,6 млн), бразилец Жерсон («Зенит», €18,4 млн) и Кирилл Глебов (ЦСКА, €16,4 млн).
Батракову 20 лет, он является воспитанником «Локомотива». В 2024 году игрока признали лучшим молодым футболистом чемпионата. В текущем сезоне РПЛ он в 8 матчах забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи, на данный момент он возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата.
Ты Витя прав 100 раз, когда упомянул Эдика, которого эти бакланы потеряли на просторах российских футбольных полей...
Список- рейтинг глупый до бесконечности , и место ему на гвоздике в месте, что ,,обозначено на карте буквами ,,М,, и
,,Ж,,
Да, и ещё..
Здоровья тебе и всем нам хорошего футбола.
