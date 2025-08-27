Пониженные в рейтинге и оскорблённые. Футболисты, которые должны были войти в шорт-лист «Золотого мяча»

1756310426

вчера, 19:00

Собрали 7 футболистов, которые ударно провели прошлый сезон.

Включение Винисиуса Жуниора в шорт-лист претендентов на «Золотой мяч» 2025 года вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Бразилец обошёл некоторых игроков, проведших довольно неплохие сезоны.

«Если понадобится, я сделаю это еще десять раз. Они не готовы», — написал Винисиус в социальных сетях в прошлом году, заняв второе место после Родри.

Но впоследствии Винисиус, да и весь «Реал», сильно сдал позиции: «сливочные» проиграли «Барселоне» в Ла Лиге и Кубке Испании, а «Арсенал» выбил мадридцев из Лиги чемпионов. Давайте же посмотрим на 7 футболистов, которые больше остальных могут быть огорчены тем, что не попали в этот шорт-лист.

Джамал Мусиала

Начнем с самого очевидного. Очень обидно, что великолепный сезон Мусиалы 2024/25, лучший в его карьере, наверное, на данный момент, закончился тяжелой травмой на Клубном чемпионате мира. 22-летний игрок сборной Германии имел девятый по величине средний рейтинг матчей от WhoScored в пяти ведущих лигах Европы и стал игроком с самым высоким рейтингом, не попавшим в шорт-лист. Дуэт «Баварии» Майкл Олисе и Харри Кейн заслужил свои места в шорт-листе, но и Мусиала был не менее достоин. Джамал был одним из футболистов, обеспечивших «Баварии» победу в Бундеслиге в минувшем сезоне. Многие поклонники футбола уверены, что он провел сезон лучше, чем Винисиус или Беллингем. Впрочем, «Реал» часто обвиняют в таких ситуациях. Мол, репутация и связи клуба могут продавить футболистов мадридцев на пути к более высоким рейтингам.

Брэдли Баркола

Французский нападающий был одним из шести игроков в ведущих европейских лигах, которым в прошлом сезоне удалось забить двузначное число голов и результативных передач (14+10). Также в заявку не вошли обладатель Скудетто Ромелу Лукаку (14 голов, 10 голевых передач) и недооцененный плеймейкер «Осера» Гаэтан Перрен (11 голов, 10 голевых передач), который теперь играет в РПЛ . В прошлом сезоне Баркола в среднем забивал каждую 91 минуту и сыграл важную роль в команде Луиса Энрике, которая выиграла требл. Хоть ему и не удалось попасть в стартовый состав на финал Лиги чемпионов, он вышел на замену и добавил блеска в игре парижан, отдав голевую передачу.

Маркиньос

Баркола — не единственный игрок ПСЖ , который имеет полное право почувствовать себя обделенным вниманием. В шорт-лист вошли вратарь, два основных защитника, любимое трио полузащитников Луиса Энрике и тройка нападающих, которая начала финал Лиги чемпионов, но никто не проявил симпатии к давнему капитану клуба Маркиньосу. Опытный бразилец неизменно демонстрировал надёжность на протяжении всей исторической кампании ПСЖ . Он провёл сезон очень и очень стабильно.

Александер Исак

Если судить по истории трансферного окна этого лета, то к сентябрю мы вполне можем стать свидетелями того, как Исак станет самым дорогим игроком в истории Премьер-Лиги. Или свидетелями крупного скандала. Предложение «Ливерпуля» на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов стало результатом мощной игры нападающего в прошлом сезоне, в котором он вывел «Ньюкасл» в Лигу чемпионов, забив 23 гола в Премьер-Лиге, а также отличился на «Уэмбли» в победном финале Кубка лиги. Но в число 30 лучших игроков мира он не попал, если судить по шорт-листу на «Золотой мяч».

Райан Гравенберх

Алексис МакАллистер был одним из трех представителей победного состава «Ливерпуля» Премьер-Лиги, которым удалось попасть в шорт-лист. Также туда попали капитан Вирджил ван Дейк и бомбардир Мохамед Салах. Аргентинец по праву считается одним из самых стабильных полузащитников АПЛ , нидерландец – символ элиты среди центральных защитников, а египтянин – просто настоящая легенда лиги. Но если бы нам пришлось выбирать еще одного футболиста «Ливерпуля» для шорт-листа этого года, то вполне можно было бы включить туда и Гравенберха. 23-летний игрок стал настоящим открытием: тактический ход Арне Слота, поместившего своего соотечественника в основу полузащиты, оказался верным. Посмотрим, сможет ли «Ливерпуль» повторить свой прошлогодний успех – старт получился неудачным.

Омар Мармуш

В прошлом сезоне Салах был на голову выше всех по количеству голов и голевых передач в ведущих европейских лигах. Именно поэтому он является одним из главных фаворитов на награду, хотя многие заранее уже отдали ее Дембеле. Кейн и Мбаппе, занявшие второе и третье места по результативности среди игроков топ-5 лиг, также попали в список претендентов. А вот Мармуш занял четвертое место с 22 голами и девятью результативными передачами за «Айнтрахт» и «Манчестер Сити», но в шорт-листе его нет. Винисиус Жуниор, если говорить о прошлом сезоне, занял 40-е место по общему количеству голов и передач в Европе.

Мойсес Кайседо

Вполне возможно, что это лучший опорный полузащитник в мире за последние 12 месяцев, учитывая, что нынешний обладатель «Золотого мяча» Родри почти все это время был вынужден пропустить из-за травмы. Кайседо, несомненно, был важнейшим игроком «Челси», который смог превратить сезон из неудачного в довольно хороший, выиграв Лигу конференций и КЧМ . Эквадорец продолжил демонстрировать отличную игру и на Клубном чемпионате мира, где вновь стал незаменимым игроком «синих» Энцо Марески. Он вполне мог бы стать лучшим игроком турнира, если бы не игра Коула Палмера в финале.

Разумеется, что у болельщиков могут быть разные мнения. Если кто-то считает, что Винисуис заслужил свое место в шорт-листе, то имеет на это полное право. Споры в футболе были и будут всегда, за что мы его и любим.