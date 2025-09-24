  • Поиск
Сперцян объяснил, почему не смог обменяться футболками с Роналду

вчера, 08:57
АрменияЛоготип футбольный клуб Армения0 : 5Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду обещал футболистам команды Армении обменяться футболками в ответном матче отбора на чемпионат мира. Об этом рассказал полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян.

6 сентября сборная Армении дома уступила команде Португалии со счетом 0:5 в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года.

«Я не поменялся футболками с Роналду. Никто не забрал его футболку, сказал, что даст в Португалии. Все болельщики сосредоточены были на Роналду? Конечно, звезда все-таки приехала», — сказал Сперцян.

Матч в Португалии состоится 16 ноября.

Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:57
Не отдал, потому что устанавливает рекорд по неотданным футболкам.
9hfew3udt9t8
9hfew3udt9t8
вчера в 12:51
Может просто не догнал его, есть шанс в гостях его догнать
112910415
112910415
вчера в 10:57
неужели и там обманет ?!
shlomo
shlomo
вчера в 09:47
Ну шансик получить ее у него все же остался...:))))
