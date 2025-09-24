Сперцян объяснил, почему не смог обменяться футболками с Роналду

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду обещал футболистам команды Армении обменяться футболками в ответном матче отбора на чемпионат мира. Об этом рассказал полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян.
6 сентября сборная Армении дома уступила команде Португалии со счетом 0:5 в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года.
«Я не поменялся футболками с Роналду. Никто не забрал его футболку, сказал, что даст в Португалии. Все болельщики сосредоточены были на Роналду? Конечно, звезда все-таки приехала», — сказал Сперцян.
Матч в Португалии состоится 16 ноября.