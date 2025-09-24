Сперцян объяснил, почему не смог обменяться футболками с Роналду

1758693441

вчера, 08:57

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии обещал футболистам команды Армении обменяться футболками в ответном матче отбора на чемпионат мира. Об этом рассказал полузащитник «Краснодара» и сборной Армении .

6 сентября сборная Армении дома уступила команде Португалии со счетом 0:5 в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года.

«Я не поменялся футболками с Роналду. Никто не забрал его футболку, сказал, что даст в Португалии. Все болельщики сосредоточены были на Роналду? Конечно, звезда все-таки приехала», — сказал Сперцян.

Матч в Португалии состоится 16 ноября.