Смолов считает, что на поле в Красногорске нельзя играть в футбол

23 сентября 2025, 22:15

Нападающий московского клуба Медиалиги «БроукБойз» Федор Смолов считает плохим качество поля на стадионе «Зоркий» в Красногорске и советует запретить проведение там официальных матчей. Об этом футболист рассказал журналистам.

«БроукБойз» уступили со счетом 0:2 саратовскому «Соколу» в матче четвертого раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу.

«Я думаю, сбить могло, что это поле футбольным называется, ужас просто, я бы хотел, чтобы здесь запретили играть официальные матчи. Потому что отвратительное просто, риск травмы намного выше, чем полезность сделать», — сказал Смолов.

Смолову 35 лет, он является воспитанником «Сокола». В сезоне-2024/25 он вместе с «Краснодаром» впервые стал чемпионом России. По окончании сезона «Краснодар» объявил, что Смолов покинул команду. По ходу карьеры форвард также выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», московские «Динамо» и «Локомотив», нидерландский «Фейенорд» и испанскую «Сельту». Вместе с «Локомотивом» футболист дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок России.

За сборную России Смолов провел 45 матчей, в которых забил 16 голов. За «БроукБойз» Смолов выступает со второго раунда «пути регионов», он забил по одному мячу в матчах с подмосковным «Сатурном» и курским «Авангардом».

Брулин
Брулин
вчера в 08:32
Конечно, хотел Мостового по мячам догнать на изи, а тут Сокол 79ал
Вещий
Вещий
вчера в 07:18
Что то много за последнее время стало Смолова ... не к добру это...
jRest
jRest
вчера в 07:15
Поле в Красногорске считает ноги Смолова кривыми и корявыми, недостойными топтать его газон.
sv_1969
sv_1969 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 06:38
В 80-е годы мы приезжали в Красногорск играть на область! Так в то время для нас их пОляна казалась периной! Щас конечно не знаю , но не думаю что там огород!
112910415
112910415
вчера в 06:24
будешь играть в ПФЛ - привыкнешь !
5cna5yyp2z27
5cna5yyp2z27
вчера в 05:56
Просто футболисты сейчас хрустальные, любят кататься по полю и желательно мягкому
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 03:48
Чиновники, слышали, что сказал сам Смолов? Доставайте ручки и блокноты – записывайте, он дважды не повторяет.. Если серьёзно, меня настораживает, что Федора стало слишком много. В каждой статье он высказывает одну умную мысль, а статьи заканчиваются одинаково — кратким описанием его карьеры. Интересно, зачем это делается? А поле в Красногорске нормальное. В России, во многих регионах и таких нет. Не к добру, когда люди столько внимания уделяют. Кстати публичный человек из него никакой, пока...
5zsq45skhqxm
5zsq45skhqxm
вчера в 03:09
Лучше б он считал, что в четвертьфинале Мундиаля нельзя бить пенальти корявой паненкой
Варвар7
Варвар7
вчера в 02:28
Конечно , Федя "Соколу" было намного легче , ведь он над этим полем летал...)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 00:32
Эх..., не родился 12ов в советское время. За такую паненку как в 2018-м его бы на Соловки мяч пинать отправили. Там поля бескрайние - получше Красногорских...
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 00:27
Володя, а я и не знал, что они у него такие здоровые!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 00:18
Как грится Виктор)))
dwbf6trjhaq4
dwbf6trjhaq4
вчера в 00:02
Смолова никто слушать не будет!!!!
Capral
Capral
23 сентября в 23:49
Зато, там отлично играть в бенди зимой, и даже есть знаменитая команда Зоркий.
А Смолову, уже надо закачивать с футболом, а не полям оценки давать.
Futurista
Futurista
23 сентября в 23:47
То во что играли на поле в Красногорске футболом назвать нельзя...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 сентября в 23:23
Надеюсь Смолова услышали....
И теперь «БроукБойз» предоставят "Сантьяго Бернабеу"...или "Уэмбли"....
CCCP1922
CCCP1922
23 сентября в 23:23
Смолов рассказал, Смолов считает... Слишком его много.
