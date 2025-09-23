Смолов считает, что на поле в Красногорске нельзя играть в футбол

1758654922

23 сентября 2025, 22:15

Нападающий московского клуба Медиалиги «БроукБойз» считает плохим качество поля на стадионе «Зоркий» в Красногорске и советует запретить проведение там официальных матчей. Об этом футболист рассказал журналистам.

«БроукБойз» уступили со счетом 0:2 саратовскому «Соколу» в матче четвертого раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу.

«Я думаю, сбить могло, что это поле футбольным называется, ужас просто, я бы хотел, чтобы здесь запретили играть официальные матчи. Потому что отвратительное просто, риск травмы намного выше, чем полезность сделать», — сказал Смолов.

Смолову 35 лет, он является воспитанником «Сокола». В сезоне-2024/25 он вместе с «Краснодаром» впервые стал чемпионом России. По окончании сезона «Краснодар» объявил, что Смолов покинул команду. По ходу карьеры форвард также выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», московские «Динамо» и «Локомотив», нидерландский «Фейенорд» и испанскую «Сельту». Вместе с «Локомотивом» футболист дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок России.

За сборную России Смолов провел 45 матчей, в которых забил 16 голов. За «БроукБойз» Смолов выступает со второго раунда «пути регионов», он забил по одному мячу в матчах с подмосковным «Сатурном» и курским «Авангардом».