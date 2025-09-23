  • Поиск
Аленичев: «Нужно чудо, чтобы „Спартак“ в этом сезоне стал чемпионом»

23 сентября 2025, 12:45

Должно произойти чудо, чтобы московский футбольный клуб «Спартак» стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2025/26. Такое мнение в интервью высказал четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Аленичев.

«Должно произойти какое-то чудо, чтобы „Спартак“ стал чемпионом. Но я верю, что борьбу „Спартак“ навяжет», — сказал Аленичев.

«„Спартак“ играет нестабильно. Все мы понимаем, что поведение [главного тренера „Спартака“] Деяна Станковича тоже очень плохо влияет на команду, на коллектив, на результаты, это даже не обсуждается. Я вообще оптимист по жизни, очень часто вспоминаю прошлогоднюю осень в исполнении „Спартака“, как провел осень Манфред Угальде, который забивал очень много. Мне бы хотелось, чтобы Ливай Гарсия, купленный за €20 млн, этой осенью сыграл так же, как Угальде, который забил 17 мячей в чемпионате. Хочется, чтобы „Спартак“ показал такую же игру осенью, как в прошлом году, чтобы Гарсия сыграл так же, как Угальде. Все тогда говорили, жаль, что заканчивается осенняя часть, если бы тогда чемпионат продолжился, „Спартак“ был бы на ходу», — добавил Аленичев.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков в 9 матчах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.

ABir
ABir
23 сентября в 23:15
Спартак не чем не хуже и не лучше тех команд, которые будут бороться за лидерство в чемпионате Росси. Спартаку нужно немного удачи и спокойствия в руководстве, а борьба от него другим лидерам точно будет.
nikolah
nikolah ответ Termez Zidan (раскрыть)
23 сентября в 20:59
В первую очередь нужно перестраивать руководство, тренер играет роль, но не решающую, на дистанции)
Termez Zidan
Termez Zidan
23 сентября в 20:07
Давайте так,сейчас скажем убрали Станковича,кого видите тренером нашего Спартака? Кто может поднять нашу команду? А то все хотим чтоб Станкович ушёл а на его место не знаем кого ставить.
Agamaga005
Agamaga005
23 сентября в 20:06
17 мячей - это очень много?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
23 сентября в 19:10
Чудо в студию !!
Capral
Capral ответ Balbes77773 (раскрыть)
23 сентября в 18:51
Мне сложно об этом судить, я не ведаю спартаковским вопросом. Но думаю, должно быть интересно. Подождем...
Balbes77773
Balbes77773 ответ Capral (раскрыть)
23 сентября в 18:49, ред.
Дружище,а конкретика и не нужна!Нужен вброс-а там может и Аленичева вернут,может,особо ждущий места,Мостовой)))Там и Юран,прости господи,подтянется)Онопко решит,что "хватит быть помощником")))Спартак-это шоу и цирк!Клоуны-на первом месте)Фокусники-Станкович в их числе,имхо.Попкорн завезён)
ncqpdygt32ru
ncqpdygt32ru
23 сентября в 15:22
Таких чудес не бывает
7kchkz3mt8e5
7kchkz3mt8e5
23 сентября в 15:14
Чудо ещё не родилось для такого дела
25процентный клоун
25процентный клоун
23 сентября в 15:13, ред.
Виктор, мне не нужно возвращать уважение к тренеру и человеку Станковичу.
Спартак 2го ноября выйдет на чистое первое место в чемпионате под руководством Деяна Станковича и хейтеров и наших буду здесь учить любить Спартак 3.11.2025
Bad Listener
Bad Listener
23 сентября в 14:29
Дмитрий не понял, Спартак не борется за чемпионство, Спартак борется за рекламные эффекты нефтяной компании Лукойл, а для этого нужен Станкович, да такой чтобы чудил похлеще серийного маньяка убийцы, лучше чтобы из палаты психбольницы или из тюремной камеры командой руководил и чтобы все зарубежные издания об этом писали. У Лукойла черный пиар в ходу, им победы на футбольном поле второстепенны, тут им как раз нормально держаться в районе 5го место, болельщики же ведутся и всё прощают и верят в светлое будущее, проблема только в том что "будущее" и "настоящее" слова для Лукойла никак не связанные, как кстати и великое "прошлое" об которое они вытирают ноги.
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
23 сентября в 14:07
И снова- никакой конкретики...
Alex_67
Alex_67
23 сентября в 14:05
Дмитрий в эфире не зря появился... Чувствует, что-то должно произойти в Спартаке – потому и не отходит далеко. Чего он ждёт? Он надеется вернуться в кресло главного тренера красно-белых. Возможно ли такое? В Спартаке всё может произойти. Кстати, в своём предыдущем заходе, Аленичев неплохо начал работать в команде — но, неожиданно, ушёл. Потом пошли разговоры о багаже, неприятные разговоры. Дмитрий в них принял активное участие, что не всем понравилось. Что дальше? А дальше нужно ждать окончания срока дисквалификации Станковича — он или уйдёт, или останется? Подождём...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 сентября в 13:56, ред.
Главный шаман-чудотворец пытался чудо на бровке свершить...а его за это на месяц отдыхать отправили......
Никакой помощи..ни от ЭСК КДК..Судейского корпуса...верхушки РФС...
Соперники ещё...как назло....какие то сильные попадаются....какое уж здесь чудо....
Capral
Capral
23 сентября в 13:49
Яша.
Возвращай аватарку!
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
23 сентября в 13:48
Теперь понятно.)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ 25процентный клоун (раскрыть)
23 сентября в 13:46
Смотрел , ну это один их матч наверное из всех , но победили же и вышли на второе место.. .
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
23 сентября в 13:43
Привет Виктор...! Наверное мы не поняли друг друга или я не правильно свои мысли выложил в инет. Я имел ввиду с тем желанием , с горящими глазами и с тем вдохновлением с каким они играют. Именно играют , а не выполняют тяжелую работу на поле...я не по схемам и тактикам а желанием играть и защищать цвета своего клуба и города .
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
23 сентября в 13:28
Извините, но насчёт ЦСКА это вы погорячилсь, если конечно, смотрели вчера матч - команда без центра поля и нападающего, да ещё и слабые крайние защитники, особенно тяжелейший Мойзес
25процентный клоун
25процентный клоун
23 сентября в 13:26
Ой зря ты про поведение Деяна заговорил Дима, ну ни тебе об этом говорить точно. О футболе да, но не о поведении
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
23 сентября в 13:18
Приветствую, Володя!!!
Категорически с тобой не согласен и вот почему. Какую игру должен показывать Спартак: силовую как у Балтики, неустойчевую и расшатанную как у Краснодара, или сугубо контратакующую как у ЦСКА? И что это будет? А будет это, уже не Спартак, а не пойми что. Никогда, Спартак, за всю свою Величайшую историю не был похож- ни на кого!!! Всегда, только Спартак, в любом своем состоянии, на любого соперника шел с открытым забралом!!! Всегда, только Спартак жил атакой!!! Поэтому не надо ни на кого равняться. У Спартака- своя Ярчайшая История!!!

А вот, что нужно Спартаку- грамотная организация игры. Даже игровой дисциплины у Спартака не было никогда, даже при Великом Бескове, потому что все защитники команды бежали в атаку, нередко бросая свои позиции... Даже такой дисциплинированный защитник как О.И.Романцев часто увлекался атакой, забывая про родную позицию. Поэтому повторяю, сейчас, Спартак должен наладить организацию игры, без этого- невозможно построить сильную команду- это фундамент. Сейчас в Спартаке прекрасная атака, великолепные исполнители, которых надо только грамотно направить. У Спартака должен быть свой, исторически непохожий на всех стиль игры, а не постоянные навесы и забросы!!!
Варвар7
Варвар7
23 сентября в 13:15
А может это очень тонкий намёк со стороны Дмитрия...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 сентября в 13:08
Чудо, иличей-нибудь юбилей...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
23 сентября в 12:59, ред.
Не чудо нужно господин Аленичев , а играть на поле как это делают сейчас на поле Балтика, Краснодар , цска....играть , а не отрабатывать контракты...
