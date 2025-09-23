Аленичев: «Нужно чудо, чтобы „Спартак“ в этом сезоне стал чемпионом»

Должно произойти чудо, чтобы московский футбольный клуб «Спартак» стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2025/26. Такое мнение в интервью высказал четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Аленичев.
«Должно произойти какое-то чудо, чтобы „Спартак“ стал чемпионом. Но я верю, что борьбу „Спартак“ навяжет», — сказал Аленичев.
«„Спартак“ играет нестабильно. Все мы понимаем, что поведение [главного тренера „Спартака“] Деяна Станковича тоже очень плохо влияет на команду, на коллектив, на результаты, это даже не обсуждается. Я вообще оптимист по жизни, очень часто вспоминаю прошлогоднюю осень в исполнении „Спартака“, как провел осень Манфред Угальде, который забивал очень много. Мне бы хотелось, чтобы Ливай Гарсия, купленный за €20 млн, этой осенью сыграл так же, как Угальде, который забил 17 мячей в чемпионате. Хочется, чтобы „Спартак“ показал такую же игру осенью, как в прошлом году, чтобы Гарсия сыграл так же, как Угальде. Все тогда говорили, жаль, что заканчивается осенняя часть, если бы тогда чемпионат продолжился, „Спартак“ был бы на ходу», — добавил Аленичев.
«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков в 9 матчах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.
Никакой помощи..ни от ЭСК КДК..Судейского корпуса...верхушки РФС...
Соперники ещё...как назло....какие то сильные попадаются....какое уж здесь чудо....
