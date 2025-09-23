Аленичев: «Нужно чудо, чтобы „Спартак“ в этом сезоне стал чемпионом»

1758620718

23 сентября 2025, 12:45

Должно произойти чудо, чтобы московский футбольный клуб «Спартак» стал чемпионом Российской премьер-лиги ( РПЛ ) в сезоне-2025/26. Такое мнение в интервью высказал четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» .

«Должно произойти какое-то чудо, чтобы „Спартак“ стал чемпионом. Но я верю, что борьбу „Спартак“ навяжет», — сказал Аленичев.

«„Спартак“ играет нестабильно. Все мы понимаем, что поведение [главного тренера „Спартака“] Деяна Станковича тоже очень плохо влияет на команду, на коллектив, на результаты, это даже не обсуждается. Я вообще оптимист по жизни, очень часто вспоминаю прошлогоднюю осень в исполнении „Спартака“, как провел осень Манфред Угальде, который забивал очень много. Мне бы хотелось, чтобы Ливай Гарсия, купленный за €20 млн, этой осенью сыграл так же, как Угальде, который забил 17 мячей в чемпионате. Хочется, чтобы „Спартак“ показал такую же игру осенью, как в прошлом году, чтобы Гарсия сыграл так же, как Угальде. Все тогда говорили, жаль, что заканчивается осенняя часть, если бы тогда чемпионат продолжился, „Спартак“ был бы на ходу», — добавил Аленичев.