Аленичев рассказал о карьере сына в Португалии

23 сентября 2025, 11:29

Победитель Лиги чемпионов в составе «Порту» Дмитрий Аленичев рассказал, что он и его сын Даниил, который выступает за португальский клуб «Эрмесинде», абсолютно разные футболисты.

Даниилу Аленичеву 20 лет, он выступает за «Эрмесинде», играющий в полулюбительском турнире.

«Поскольку он иностранец, то играет мало, чему он, конечно, не рад, как и я, — сказал Дмитрий Аленичев. — Но я ему всегда даю советы, надеюсь, дельные, объясняю, что если он иностранец, то нужно быть на голову сильнее, чтобы играть постоянно. Пожелал ему терпения, пока терпит. Скоро вживую посмотрю тренировки, как обстановка, чем дышит».

«Вижу ли в нем себя? Нет, он вообще другой. По физическим данным, по комплектации, плюс он левша. Честно говоря, абсолютно разные. Конечно, ему будет тяжело добиться таких успехов, каких добился я, пусть это нескромно прозвучит с моей стороны, но тем не менее остановился на футболе, молодец», — добавил он.

Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
23 сентября в 15:06
Зачем нам нужны эти семейные истории? Пусть они останутся без нашего внимания.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 сентября в 14:04
Если вы очень не рады что мало играет ввиду того что он иностранец...Играйте много и весело там где он не иностранец......у нас...
Bad Listener
Bad Listener
23 сентября в 12:19, ред.
Вот так вот, настолько кривоногий футболист вышел что даже собственный батя не верит, не то что вон, батя Ямаля.
