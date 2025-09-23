Аленичев не исключил, что вернется в «Спартак»

1758607231

23 сентября 2025, 09:00

Дмитрий Аленичев считает возможным свое возвращение в московский футбольный клуб «Спартак».

«Юрий Павлович Семин несколько раз возвращался в „Локомотив“. Это пример нашего российского тренера. За границей бывают такие случаи. Поэтому все возможно, почему нет, — сказал Аленичев. — Главное, чтобы было желание у меня и у руководства клуба. А там посмотрим».

Аленичев как футболист «Спартака» четыре раза выиграл чемпионат России, два раза — кубок страны. Он был главным тренером красно-белых с 2015 по 2016 год.