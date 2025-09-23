  • Поиск
Аленичев не исключил, что вернется в «Спартак»

23 сентября 2025, 09:00

Дмитрий Аленичев считает возможным свое возвращение в московский футбольный клуб «Спартак».

«Юрий Павлович Семин несколько раз возвращался в „Локомотив“. Это пример нашего российского тренера. За границей бывают такие случаи. Поэтому все возможно, почему нет, — сказал Аленичев. — Главное, чтобы было желание у меня и у руководства клуба. А там посмотрим».

Аленичев как футболист «Спартака» четыре раза выиграл чемпионат России, два раза — кубок страны. Он был главным тренером красно-белых с 2015 по 2016 год.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 сентября в 23:34, ред.
Лучше Аленичев в Спартаке...чем Станкович в дискве.....

Импортные философы...приезжающие в Спартак на Курсы повышения квалификации не закончатся никогда....но кто то должен положить конец этой лотерее...повезёт не повезёт....
Если 9 из 10-ти последних чемпионатов выигрывали отечественные тренеры...то зачем вообще звать их евроаналоги ???
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Брулин (раскрыть)
23 сентября в 14:57
Аленичев - да ! Но это не значит , что он хороший тренер .Станкович ,как игрок , покруче Аленичева будет ,и намного ,но как тренер - это так , небылица .
Брулин
Брулин
23 сентября в 13:30
Как бы то ни было Аленичев самый футбольный человек России, забивавший и выигравший в финале лиги чемпионов..
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Сп62 (раскрыть)
23 сентября в 11:59, ред.
Станкович то же собрал эту команду . Тогда что мы будем говорить про следующего тренера ,который придёт на его его место ? Что он выезжает на багаже Станковича ? Заслуга Аленичева в чемпионстве Спартака - набор игроков ,а команду из них создал Массимо .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
23 сентября в 11:55
Пусть купит в Спартак ещё десяток защитников и возвращается ! )))))))))))
rfgd2wkafe4u
rfgd2wkafe4u
23 сентября в 10:31
Желающих туда вернуться много
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
23 сентября в 10:03
Я отлично помню. После игры, Алень не только признал преимущество Динамо, но и искренне посочувствовал сопернику...
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
23 сентября в 10:01
Честно сказать игру не помню. Обсуждать не берусь
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 сентября в 09:43
Потихоньку появляются желающие потренировать Народную. Значит дела у Станковича совсем плохие...
sv_1969
sv_1969
23 сентября в 09:41
Всё может быть. Глядишь и случится это
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
23 сентября в 09:35
Я помню последний матч Спартака с Динамо, перед вылетом в ФНЛ, в 2016, который Динамо проиграло-0:3, но по игре и по моментом превзошло Спартак. После игры, Алень объективно это признал.
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
23 сентября в 09:31
После тульского Арсенала он подготовил чемпионскую команду Спартака 2016-2017 г.г. До сих пор считаю, что 99% успеха команды это багаж Аленичева.
Capral
Capral
23 сентября в 09:18
Аленичев очень скромный человек, очень объективный, но как тренера не очень его помню.
