Жирков отреагировал на слова Дзюбы про нежелание играть

1758631331

23 сентября 2025, 15:42

Бывший футболист сборной России иногда не хотел выходить на поле из-за проблем со здоровьем.

Ранее Дзюба назвал Жиркова самым талантливым российским футболистом, отметив при этом, что тот расстраивался, когда попадал в стартовый состав.

«Были свои причины, почему я не хотел на поле. Иной раз чувствовал дискомфорт на предыгровой тренировке. Например, болел ахилл, а тебя называют в составе. Были моменты, когда сидел и говорил о нежелании попасть в состав», — сказал Жирков.

«Самый талантливый игрок по мнению Дзюбы? Он разбирается в футболе. От любого игрока приятно слышать такое. Моя карьера была нормальной, выигрывал трофеи, чемпионаты. Грех жаловаться. Хорошо, что вообще в футбол попал», — добавил он.