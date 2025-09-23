  • Поиск
Жирков отреагировал на слова Дзюбы про нежелание играть

23 сентября 2025, 15:42

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков иногда не хотел выходить на поле из-за проблем со здоровьем.

Ранее Дзюба назвал Жиркова самым талантливым российским футболистом, отметив при этом, что тот расстраивался, когда попадал в стартовый состав.

«Были свои причины, почему я не хотел на поле. Иной раз чувствовал дискомфорт на предыгровой тренировке. Например, болел ахилл, а тебя называют в составе. Были моменты, когда сидел и говорил о нежелании попасть в состав», — сказал Жирков.

«Самый талантливый игрок по мнению Дзюбы? Он разбирается в футболе. От любого игрока приятно слышать такое. Моя карьера была нормальной, выигрывал трофеи, чемпионаты. Грех жаловаться. Хорошо, что вообще в футбол попал», — добавил он.

Жиркову 42 года, он завершил карьеру в 2023 году. Жирков играл за московский ЦСКА, английский «Челси», махачкалинский «Анжи», московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «Химки». В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. Жирков является пятикратным чемпионом России, шестикратным обладателем кубка страны, победителем Кубка УЕФА и чемпионата Англии.

ABir
ABir
23 сентября в 23:19
Хороший был футболист
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 сентября в 19:47
Как говорится...
«Острый язык — дарование, а длинный — наказание»
Дзюба мог бы и остановится на комплименте о "самом талантливом игроке"...
Всё остальное - лишнее......
25процентный клоун
25процентный клоун
23 сентября в 19:38, ред.
Жирков в десять раз сильнее Мойзеса
Его гол в ворта Спартака за Челси шедевр
Но у Комбарова пас был лучше
CCCP1922
CCCP1922
23 сентября в 17:10
С чего это о Жиркове заговорили? Скорее всего ждёт его трудоустройство.
jwryew77xj3a
jwryew77xj3a
23 сентября в 16:02
Рукоблуд ещё и словоблуд
Гость
