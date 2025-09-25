В РФС объяснили, почему не сразу было вынесено решение по Кордобе

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) не сразу вынесла решение по удалению нападающего «Краснодара» Джона Кордобы, поскольку хотела дождаться включения в свой состав еще двух экспертов. Об этом рассказал председатель судейского комитета РФС и экспертно-судейской комиссии Павел Каманцев.
«Мое личное мнение по поводу момента с удалением Джона Кордобы изначально было в пользу арбитра. Я посчитал его решение верным. Возможно, вердикт ЭСК можно было подготовить до заседания КДК, но с учетом резонанса этой ситуации мы дождались включения в ЭСК еще двух экспертов. В итоге голосовали уже не четыре человека, а шесть. И они единогласно признали решение арбитра справедливым», — сказал Каманцев.
Матч Мир — Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Краснодаром» прошел 31 августа в Москве и завершился со счетом 1:1. Кордоба получил красную карточку за опасную игру против защитника ЦСКА Мойзеса. Нападающий после остановки игры из-за офсайда ударил по мячу, но по инерции попал ногой по сопернику, зацепив шипами его руку. После инцидента завязалась потасовка, по ее итогам желтые карточки получили главные тренеры обеих команд и несколько футболистов. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза не смог сразу вынести решение, так как ЭСК не предоставил вердикт по моменту. В итоге Кордобу дисквалифицировали на два матча, один из которых условно.
Вы хоть еще двадцать экспертов пригласите и все они будут твердить, что Кордоба якобы ударил после свистка и якобы попал в руку Кордобы.
И в новости будут писать о том, что "эксперты" написали.
Только видео эпизода забыли убрать, где Кордоба близко никуда не попал по Мойзесу, бил по мячу до свистка, после свистка Мойзес уже валялся, в криках хватаясь за причинное место, которое вдруг резко заболело, а потом прыгающий с немотивированной агрессией Акинфеев с сотоварищами...
Болейте за своих, а не против чужих!
2. Вы футболом давно увлекаетесь? Никогда не видели, что при нанесении сильного удара по мячу футболист подпрыгивает, точнее он перепрыгивает с опорной ноги на бьющую ногу по завершению удара.
Ответственность Кордобы не столько в том, что он налетел по инерции на Мойзеса, хотя и этот момент он должен был учитывать когда лупил со всей дури по мячу, сколько в том, что он осуществлял этот удар. Умышленный удар мячом в соперника - это агрессивное поведение. Прочитайте правила футбола и обнаружите, что агрессивное поведение наказывается удалением.
3. Именно отсутствие какой-либо игровой логики в этом ударе и демонстрирует агрессивное поведение. Бывают моменты, когда в игровом моменте зарабатывается угловой или аут ударом мяча по соперника, но такие моменты не требуют ударов со всей дури. В обсуждаемом событии нет никакого объяснения, соответствующего логике игры, этому удару.
И, если пожелаете внимательно рассмотреть эпизод, обратите внимание, что по инерции Кордоба сначала влетает правой ногой в правую руку Мойзеса, а потом левым коленом в область паха (вероятно немного выше), когда правая нога уже опустилась на газон.
