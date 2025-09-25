  • Поиск
В РФС объяснили, почему не сразу было вынесено решение по Кордобе

вчера, 08:05
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) не сразу вынесла решение по удалению нападающего «Краснодара» Джона Кордобы, поскольку хотела дождаться включения в свой состав еще двух экспертов. Об этом рассказал председатель судейского комитета РФС и экспертно-судейской комиссии Павел Каманцев.

«Мое личное мнение по поводу момента с удалением Джона Кордобы изначально было в пользу арбитра. Я посчитал его решение верным. Возможно, вердикт ЭСК можно было подготовить до заседания КДК, но с учетом резонанса этой ситуации мы дождались включения в ЭСК еще двух экспертов. В итоге голосовали уже не четыре человека, а шесть. И они единогласно признали решение арбитра справедливым», — сказал Каманцев.

Матч Мир — Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Краснодаром» прошел 31 августа в Москве и завершился со счетом 1:1. Кордоба получил красную карточку за опасную игру против защитника ЦСКА Мойзеса. Нападающий после остановки игры из-за офсайда ударил по мячу, но по инерции попал ногой по сопернику, зацепив шипами его руку. После инцидента завязалась потасовка, по ее итогам желтые карточки получили главные тренеры обеих команд и несколько футболистов. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза не смог сразу вынести решение, так как ЭСК не предоставил вердикт по моменту. В итоге Кордобу дисквалифицировали на два матча, один из которых условно.

Vilar
Vilar
вчера в 19:41
Всё, как всегда, это называется коллективная безответственность!
Удивительно, почему только 6 "экспертов", надо было вынести на народное голосование, включить в состав комиссии людей из народа, как раньше, чтобы в комиссии было min 12 членов. В незапамятные времена рядом, с обеих сторон от судьи сидели народные избранники, как пример: сантехник ЖКХ слева и инженер-механик с завода с права. Судья обязательно с ними согласовывал своё решение по приговору, более того они внутри своего "судейского" коллектива голосовали.
Ну, а в данном случае, считаю, что от "пострадавшего" должен быть документ от врача о "снятии побоев". Ну, а фокус с ожиданием "ещё 2-х экспертов" понятен ВСЕМ (!), следующая игра Краснодара была с Зенитом, дисквалифицировать "виновника" - равносильно огромному футбольному скандалу. А так пошли "эксперты" КДК на Дорогомиловский рынок - выбрали там "экспертов" из-за прилавков, пригласили, подождали пока они продали свой товар и они ч/з неделю, пришли на заседание ЭСК КДК рфс. Всё красиво и без скандала.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ valeron4321 (раскрыть)
вчера в 19:30
Кому нужны такие аргументы?
Хоть они на 200% справедливы будут, Кордоба будет виноватым...,,Так велят боги!"
Бывает, подбегает парень к девушке ,желая подарить букет цветов, и дарит в конце- концов, но постовой полицейский определит, что ,,бег его был слишком резким и угрожающим". Парня задержат, обвинят и отправят на 15 суток...
Что-то похожее случилось с Кордобой...
А ,,артист ,,больших и малых театров" подыграть решил и изобразил адовы муки...
Ему даже замечание не сделали, не говоря уже о ,,ж.к"!
Да и не мешало бы и ,,борцу за справедливость- Акинфееву- ,,жёлтую" показать за мат и угрожающее поведение на поле.
И что после этого стоит ,,решение шестерых
экспертов" по ,,делу Кордобы"?
Так что Вам респект за комментарий, который я поддерживаю полностью!
Как говорится - ,,рыба гниёт с головы".
Какой футбол, такое и руководство, и наоборот.
А вот вопрос о ,,пиве на стадионах" очень важен: видно ведь, что думают и о футболе, и о болельщиках.
Ничего не меняется !
cska1948
cska1948 ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 19:24
Олег, ты как будто вчера первый раз футбол увидел! И для тебя стало большим открытием симуляция футболистов. Назови мне хоть одну команду в мировом футболе, в которой футболисты не прибегают к симуляции. Хоть ОДНУ!!!
cska1948
cska1948 ответ trtu99 (раскрыть)
вчера в 19:19, ред.
А за то, что не поставил пенальти в ворота Краснодара на последней минуте, судья и те, кто на ВАР, должны получить премию! Правильно?
Почему вы, принципиальный человек, так скрупулёзно разбираете спорный момент и совершенно не реагируете на очевидный косяк всей судейской бригады?
У вас как у Жванецкого: тут вижу, тут не вижу, а тут рыбу заварачиваю.
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 17:45
За его поведение должно быть суровое наказание.
Шуня771
Шуня771 ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
вчера в 17:32
Новому человеку всегда рады!
Велком!
Шуня771, Олег в миру)
Футболку с красным ромбиком на синей, простой, футболке, одел в 1965 году...!
Шуня771
Шуня771 ответ trtu99 (раскрыть)
вчера в 17:25, ред.
Мойзес как симулянт лучший ученик Бускетса ( вспомните сезон-2009-2010, на 28-й минуте ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Интера» полузащитник итальянской команды Тьяго Мотта слегка коснулся шеи вышеуказанного персонажа, который тут же рухнул с театральной гримасой, но не удержался и раздвинул пальцы, чтобы ознакомиться с реакцией судьи и игроков) и поклонник части "таланта" таких знаменитых футболистов как Роналду (в матче ЛЧ против "Ювентуса" Криштиану Роналду вынудил арбитра удалить Джорджо Кьеллини), Неймар "палил" уругвайца Гаргано и конечно Индзаги, в актерском мастерстве изображать себя срубленным в штрафной ему равных не было да и пожалуй нет, это был высший пилотаж по Станиславскому) не то что дешёвые нырки Роналду и Неймара...
Но есть и вторая сторона медали!
В 1998 году, Андреас Мёллер совершил нырок, за который схлопотал не только двухматчевую дисквалификацию, но и солидный денежный штраф от собственного клуба. Руководство «Боруссии» посчитало, что поступок Мёллера позорит клуб!!!
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 14:35
Душевно благодарю за пояснение!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
вчера в 14:22
Доброго дня.

Это происходит если комментарий попадает в не топ за провокационное высказывание в адрес пользователя, троллинг пользователя, оскорбительные/унизительные высказывания в адрес клуба или троллинг болельщиков клуба.
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ trtu99 (раскрыть)
вчера в 13:53
Кордоба нанёс удар по Мойзесу. Мяч попал Мойзесу в голень.
Это попытка или удар с точки зрения юриспруденции?
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
вчера в 13:52
Я здесь человек новый. Может кто-нибудь подскажет почему текст некоторых комментариев отображается серым цветом и на эти комментарии невозможно написать ответ (при наведении курсора на комментарий внизу отображается только кнопка "Игнор")?

Болею за коней с детства - года, так, с 1973. За россо-нери с 1980.
В обоих случаях есть свои истории.
О специфике споров с болельщиками других клубов знаю на личном опыте. )
trtu99
trtu99
вчера в 13:51
В юриспруденции существует два разных понятия, попытка удара и удар по другому человеку это разные статьи и разное наказания. На футбольном языке попытка или намерение грубо сыграть это желтая карточка, а грубая игра это красная. Было-бы всем понятно и болельщикам и зрителям (для них проводятся игры, а не для судей и функционеров) если бы судья делал фото-фиксацию места контакта. Так судья и зрители могли бы судить есть контакт или это фальсификация. Лично у меня, после многократного просмотра, сложилось впечатление что Мойзест СИМУЛЯНТ. Красной не было, только желтая, в этой игре это первая желтая у Кордобы, а это значит он мог играть дальше и возможно забил бы и не извесно как закончился бы матч. В итоге судья косвенно, повлиял на результат и должен быть наказан.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 13:36
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
    вчера в 13:29
      ЦВБП - Forza Milan
      ЦВБП - Forza Milan ответ Шуня771 (раскрыть)
      вчера в 13:21, ред.
      Мы рассматриваем конкретную ситуацию. По движению Кордобы явно видно на кого направлен этот его "выплеск эмоций".

      Вы сами пишите, что его эмоции накопились "не без помощи... сами знаете кого", намекая именно на Мойзеса.
      Зачем же "включать дурочку" и приплетать положительные эмоции от забития гола и прочего?

      Вы прекрасно понимаете о чём речь.

      Также, как и я прекрасно понимаю почему Вы так упорно пытаетесь обелить Кордобу и возложить вину на Мойзеса.
      Будьте уж последовательны. Не стоит детский сад разводить.
      Тем более, что мы уже определили бессмысленность дальнейшей дискуссии.
      Шуня771
      Шуня771 ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
      вчера в 13:16
      "Своим заявлением, Вы подтверждаете агрессивное поведение Кордобы (выплеск эмоций) и закрываете глаза на кого это было направлено. Никакой предвзятости, да. )))"

      Команда забивает гол...
      Не буду описывать крики радости и т.д.
      Разве это агрессия?
      Это эмоции. Это так, к примеру.

      И ещё раз про "агрессию" Кордобы.
      В эпизоде с мячём, проявил эмоции к мячу))
      Вот если бы ударил Мойзеса, это другое дело.
      Шуня771
      Шуня771 ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
      вчера в 13:09, ред.
      О чем речь?
      С психологической точки зрения косвенную и вербальную агрессию проявляют очень много футболистов.
      От Вас я впервые узнаю, что "выплеск эмоций" это проявление агрессии?
      Допускаю, что Вы забыли о положительных эмоциях...
      ЦВБП - Forza Milan
      ЦВБП - Forza Milan ответ Шуня771 (раскрыть)
      вчера в 12:55
      И совершенно случайно удар был направлен в сторону Мойзеса. Аха, верю.

      Своим заявлением, Вы подтверждаете агрессивное поведение Кордобы (выплеск эмоций) и закрываете глаза на кого это было направлено. Никакой предвзятости, да. )))

      Действительно, нет никакого смысла в дальнейшем обсуждении после таких категоричных заявлений.
      Agamaga005
      Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 12:29
      Ну надо же им делать важный вид, что они там в ЭСК что-то решают. Арбитр верно отреагировал и принял решение. Где-то может оно и ошибочное, но не критичное, как, например, в гражданских судах, когда одним решением можно испортить жизнь честному человеку.
      Шуня771
      Шуня771
      вчера в 12:05
      Удар Кордобы по мячу это просто выплеск эмоций, которые накопились не без помощи... сами понимаете кого.
      На этом в этой теме точка.
      Шуня771
      Шуня771 ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
      вчера в 12:02
      Кордоба не "лупил по мячу с целью попасть в соперника"!
      Отсюда не вижу смысла дальше читать пост.
      Предвзято с моей точки зрения.
      Спасибо за внимание.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ valeron4321 (раскрыть)
      вчера в 11:29, ред.
      Сценарий этой сказки сам написал или с помощью ИИ.? ИИ напишет любую фантастику ещё похлеще твоей. Совет. Не увлекайся
      y73ykj5jkrue
      y73ykj5jkrue
      вчера в 11:24
      Для умных и грамотных давно все понятно и ясно! А здесь решили поиграть на нервах, вдруг Кордоба действительно покинет Россию!? Кто-то очень этого хотел.
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      вчера в 11:11
      Кордобе слишком многое прощается еще с прошлого сезона.Самый агрессивный в РПЛ
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 11:07
      А меня радует, что дисквалификация наступит после матча С Зенитом. Иначе всплыла бы тема, что специально ослабили соперника для Зенита...
      cska1948
      cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
      вчера в 10:57
      Как при чём рука? Решение судьи по Кордобе вы обсуждаете, а по очевидному косяку у вас к судье вопросов нет? Как не было вопросов к судье, который вместо того, чтобы удалить вратаря Динамо, показывает ЖК игроку ЦСКА. У вас только вызывают возмущение эпизоды, в которых судья принимает решения в пользу армейцев, и это вы называете своей объективностью и непредвзятостью?
      ЦВБП - Forza Milan
      ЦВБП - Forza Milan ответ Шуня771 (раскрыть)
      вчера в 10:40, ред.
      1. Не понимаете, что означает ударить мячом в соперника? Поясняю: Нанести удар по мячу, который в свою очередь попадёт в соперника. Таким образом, Кордоба "лупил по мячу" с целью попасть мячом в Мойзеса.
      2. Вы футболом давно увлекаетесь? Никогда не видели, что при нанесении сильного удара по мячу футболист подпрыгивает, точнее он перепрыгивает с опорной ноги на бьющую ногу по завершению удара.
      Ответственность Кордобы не столько в том, что он налетел по инерции на Мойзеса, хотя и этот момент он должен был учитывать когда лупил со всей дури по мячу, сколько в том, что он осуществлял этот удар. Умышленный удар мячом в соперника - это агрессивное поведение. Прочитайте правила футбола и обнаружите, что агрессивное поведение наказывается удалением.
      3. Именно отсутствие какой-либо игровой логики в этом ударе и демонстрирует агрессивное поведение. Бывают моменты, когда в игровом моменте зарабатывается угловой или аут ударом мяча по соперника, но такие моменты не требуют ударов со всей дури. В обсуждаемом событии нет никакого объяснения, соответствующего логике игры, этому удару.

      И, если пожелаете внимательно рассмотреть эпизод, обратите внимание, что по инерции Кордоба сначала влетает правой ногой в правую руку Мойзеса, а потом левым коленом в область паха (вероятно немного выше), когда правая нога уже опустилась на газон.
      Сп62
      Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 10:27
      А при чём здесь рука и Кордоба? Так можно анализировать все эпизоды матча. И во что это выльется?
      Шуня771
      Шуня771 ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
      вчера в 10:23, ред.
      "Кордоба умышленно лупил со всей дури в Мойзеса.
      Другое дело, что по мячу толком не попал, но именно из-за того, что лупил со всей дури он и подскочил во время удара и по инерции влетел в Мойзеса."


      Я прислушиваюсь всегда к мнению оппонента и пытаюсь добраться до истины, но вот с Вашим ответом у меня затруднения по пониманию Вашей мысли...
      1. В кого "лупил" Кордоба? В Мойзеса или "по мячу"?
      2. Вот как то по подробнее поясните - Кордоба вначале "лупил со всей дури по Мойзесу" и после подскочил и всё же затем влетел в негра или он "лупил" по мячу и невольно подскочил по инерции (что снимает с него вообще всю ответственность за действие)?
      3. И последнее из Ваших вышеуказанных строк:
      Не пойму, по ком ПЕРВЫМ со всей дури "лупил" Кордоба, по армейскому негру или по мячу? Или Вы допускаете, что "бык" решил "свояком", как в бильярде, решить проблему?
      Есть ещё вариант из кун-фу: Кордоба прыгает, летит по "инерции", и "лупит" по Мойзесу и по мячу? Или вначале по мячу и затем Мойзесу!))
      Ибрагимовича надоть звать в эксперты)
      cska1948
      cska1948 ответ Шуня771 (раскрыть)
      вчера в 10:13, ред.
      После свистка и неумышленно Кордоба ударил по мячу? Вам бы так возмущаться судейскому решению не поставить пенальти в ворота Краснодара за игру рукой в конце матча. Цены б вашей объективности не было! Но вы об этом даже не вспоминаете и не удивлюсь вопросу: "КАКАЯ ИГРА РУКОЙ ? Да тебе, в смысле мне, это приснилось!"
