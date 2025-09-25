В РФС объяснили, почему не сразу было вынесено решение по Кордобе

1758776743

вчера, 08:05

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) не сразу вынесла решение по удалению нападающего «Краснодара» , поскольку хотела дождаться включения в свой состав еще двух экспертов. Об этом рассказал председатель судейского комитета РФС и экспертно-судейской комиссии .

«Мое личное мнение по поводу момента с удалением Джона Кордобы изначально было в пользу арбитра. Я посчитал его решение верным. Возможно, вердикт ЭСК можно было подготовить до заседания КДК , но с учетом резонанса этой ситуации мы дождались включения в ЭСК еще двух экспертов. В итоге голосовали уже не четыре человека, а шесть. И они единогласно признали решение арбитра справедливым», — сказал Каманцев.