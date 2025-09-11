  • Поиск
Арбитр Егор Егоров назначен на матч РПЛ «Динамо» — «Спартак»

вчера, 15:36
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 16:45 Не начался

Егор Егоров назначен главным судьей матча восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Динамо» и «Спартаком». Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч пройдет 13 сентября в Москве на «ВТБ-Арене».

В других матчах восьмого тура, которые пройдут 12-14 сентября, главными судьями выступят Сергей Иванов («Рубин» — махачкалинское «Динамо»), Сергей Чебан («Пари НН» — «Оренбург»), Кирилл Левников («Ахмат» — «Локомотив»), Ранэль Зияков («Краснодар» — «Акрон»), Инал Танашев («Крылья Советов» — «Сочи»), Виталий Мешков («Балтика» — «Зенит») и Сергей Карасев («Ростов» — ЦСКА).

Lobo77
Lobo77
сегодня в 00:12, ред.
А вот папа Егорова в свое время не отменил водяной матч в Самаре с Крыльями.
И насудил там динамовцам... на потерю очков, редиска.
Надеюсь вишенка от яблоньки далече унесло...
stanichnik
stanichnik ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 19:45, ред.
Доброго Здоровья, Брулин!
Этот рефери обслуживал два матча с участием Динамо и в обоих бело-синие победили с одинаковым счётом 2:1. Правда соперники пока были не из числа топовых, одноклубники из Махачкалы и тольяттинского Акрона.
Со Спартаком одна игра против Химок, 5:0 в пользу красно-белых. Так что делайте выводы сами, чьих он будет.))
Болейте за своих, а не против чужих!
df6j26anxq3f
df6j26anxq3f
вчера в 19:36
Эх, жаль что ты игоревич, а не егорович
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 17:18
Спасибо
Брулин
Брулин
вчера в 17:00
Егор Егоров на кого работает?
Лукойл или ВТБ?
Кто в курсе?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:23
Егоров, так Егоров... Кого бы не назначили, после игры будут кости мыть. Потому, что игроки могут ошибаться, а судьи нет. У нас так решили. А у них? Колина постоянно ошибался и ничего, живёт в почёте. Значит у него было то, чего нет у других.. Надо лишь определить, что именно было.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:08
Здравствуйте.

Тот комментарий уже попал в не топ/был скрыт за высказывание провокационного толка.
