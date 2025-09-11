Арбитр Егор Егоров назначен на матч РПЛ «Динамо» — «Спартак»

Егор Егоров назначен главным судьей матча восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Динамо» и «Спартаком». Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Матч пройдет 13 сентября в Москве на «ВТБ-Арене».
В других матчах восьмого тура, которые пройдут 12-14 сентября, главными судьями выступят Сергей Иванов («Рубин» — махачкалинское «Динамо»), Сергей Чебан («Пари НН» — «Оренбург»), Кирилл Левников («Ахмат» — «Локомотив»), Ранэль Зияков («Краснодар» — «Акрон»), Инал Танашев («Крылья Советов» — «Сочи»), Виталий Мешков («Балтика» — «Зенит») и Сергей Карасев («Ростов» — ЦСКА).
Этот рефери обслуживал два матча с участием Динамо и в обоих бело-синие победили с одинаковым счётом 2:1. Правда соперники пока были не из числа топовых, одноклубники из Махачкалы и тольяттинского Акрона.
Со Спартаком одна игра против Химок, 5:0 в пользу красно-белых. Так что делайте выводы сами, чьих он будет.))
Болейте за своих, а не против чужих!
