Против возвращения России на международные турниры выступили 14 стран

Члены исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на прошедшем заседании поднимали вопрос смягчения санкций к российским командам. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин.
«Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан, Азербайджан выступили за полноценное возвращение России. Швеция, Финляндия и Норвегия — за смягчение текущих ограничений для женских и молодежных команд, — написал Терешин. — Испания, Португалия, Италия, Чехия, Швейцария, Словакия, Словения готовы обсуждать вариант при согласии самого УЕФА».
Против возвращения российских футболистов на международную арену, по информации портала Sport24, выступили 14 стран — Польша, Латвия, Литва, Эстония, Украина, Франция, Германия, Нидерланды, Дания, Бельгия, Англия, Ирландия, Шотландия и Исландия.
В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.