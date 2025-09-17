Против возвращения России на международные турниры выступили 14 стран

1758113809

вчера, 15:56

Члены исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) на прошедшем заседании поднимали вопрос смягчения санкций к российским командам. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза ( РФС ) Кирилл Терешин.

«Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан, Азербайджан выступили за полноценное возвращение России. Швеция, Финляндия и Норвегия — за смягчение текущих ограничений для женских и молодежных команд, — написал Терешин. — Испания, Португалия, Италия, Чехия, Швейцария, Словакия, Словения готовы обсуждать вариант при согласии самого УЕФА ».

Против возвращения российских футболистов на международную арену, по информации портала Sport24, выступили 14 стран — Польша, Латвия, Литва, Эстония, Украина, Франция, Германия, Нидерланды, Дания, Бельгия, Англия, Ирландия, Шотландия и Исландия.