В РФС рассказали о работе по возвращению продажи пива на стадионах

Российский футбольный союз (РФС) изучает влияние пивной индустрии на футбол. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
«Опросы — один из инструментов изучения рынка, — сказал Митрофанов. — В настоящий момент, насколько я знаю, в ближайших сессиях Госдумы этот вопрос на повестке не стоит. Тем не менее мы совместно с лигой, совместно с клубами, совместно с Союзом российских пивоваров проводим изучение вопроса влияния инвестиций данной индустрии на футбол».
«Пиво является одним из традиционных спонсоров и партнеров футбола по всему миру. Плюс — создание условий для посещения стадиона. В индустрии развлечений пиво можно купить и в парках, и в кинотеатрах. Культура нашего общества совершенно изменилась. Общество стало гораздо более целостным», — отметил Митрофанов.
«Мы не думаем, что потребление пива приведет к каким-то негативным эффектам в футболе, — продолжил собеседник агентства. — Особенно с учетом того, что матчи Российской премьер-лиги проходят в рамках системы идентификации болельщиков. Являются одними из самых безопасных мероприятий из всех, которые есть в стране. Надеюсь, что какие-то точки для совместного роста мы с пивной индустрией найдем».
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что продажу пива на стадионах нужно возвращать, это позволит направить средства на содержание и улучшение спортивных сооружений.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения чемпионата мира по футболу в России, который проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорте. Против такой инициативы традиционно выступают Минздрав, а также федеральный проект «Трезвая Россия».
