В РФС рассказали о работе по возвращению продажи пива на стадионах

1758702103

вчера, 11:21

Российский футбольный союз ( РФС ) изучает влияние пивной индустрии на футбол. Об этом заявил генеральный секретарь РФС .

«Опросы — один из инструментов изучения рынка, — сказал Митрофанов. — В настоящий момент, насколько я знаю, в ближайших сессиях Госдумы этот вопрос на повестке не стоит. Тем не менее мы совместно с лигой, совместно с клубами, совместно с Союзом российских пивоваров проводим изучение вопроса влияния инвестиций данной индустрии на футбол».

«Пиво является одним из традиционных спонсоров и партнеров футбола по всему миру. Плюс — создание условий для посещения стадиона. В индустрии развлечений пиво можно купить и в парках, и в кинотеатрах. Культура нашего общества совершенно изменилась. Общество стало гораздо более целостным», — отметил Митрофанов.

«Мы не думаем, что потребление пива приведет к каким-то негативным эффектам в футболе, — продолжил собеседник агентства. — Особенно с учетом того, что матчи Российской премьер-лиги проходят в рамках системы идентификации болельщиков. Являются одними из самых безопасных мероприятий из всех, которые есть в стране. Надеюсь, что какие-то точки для совместного роста мы с пивной индустрией найдем».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что продажу пива на стадионах нужно возвращать, это позволит направить средства на содержание и улучшение спортивных сооружений.