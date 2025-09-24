  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФС

В РФС рассказали о работе по возвращению продажи пива на стадионах

вчера, 11:21

Российский футбольный союз (РФС) изучает влияние пивной индустрии на футбол. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Опросы — один из инструментов изучения рынка, — сказал Митрофанов. — В настоящий момент, насколько я знаю, в ближайших сессиях Госдумы этот вопрос на повестке не стоит. Тем не менее мы совместно с лигой, совместно с клубами, совместно с Союзом российских пивоваров проводим изучение вопроса влияния инвестиций данной индустрии на футбол».

«Пиво является одним из традиционных спонсоров и партнеров футбола по всему миру. Плюс — создание условий для посещения стадиона. В индустрии развлечений пиво можно купить и в парках, и в кинотеатрах. Культура нашего общества совершенно изменилась. Общество стало гораздо более целостным», — отметил Митрофанов.

«Мы не думаем, что потребление пива приведет к каким-то негативным эффектам в футболе, — продолжил собеседник агентства. — Особенно с учетом того, что матчи Российской премьер-лиги проходят в рамках системы идентификации болельщиков. Являются одними из самых безопасных мероприятий из всех, которые есть в стране. Надеюсь, что какие-то точки для совместного роста мы с пивной индустрией найдем».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что продажу пива на стадионах нужно возвращать, это позволит направить средства на содержание и улучшение спортивных сооружений.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения чемпионата мира по футболу в России, который проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорте. Против такой инициативы традиционно выступают Минздрав, а также федеральный проект «Трезвая Россия».

Подписывайся в ВК
Все новости
В РФС не поступало запросов от УЕФА по работе судей на матчах
Вчера, 10:53
Против возвращения России на международные турниры выступили 14 стран
17 сентября
ОфициальноБельгиец де Блекере вернулся в состав ЭСК Российского футбольного союза
11 сентября
Арбитр Егор Егоров назначен на матч РПЛ «Динамо» — «Спартак»
11 сентября
В РФС считают, что при нынешнем лимите увеличилось игровое время молодежи
11 сентября
Экс-инвестору «Химок» хотят установить запрет на футбольную деятельность
11 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:29, ред.
Меня другое возмущает... Какой то глупенький мальчонка, от которого вопрос по пиву на трибунах нихрена не зависит (Митрофанов) пургу взахлёб несёт, а правдоруб с погонами (Свищев) молчит, как рыба об лёд. Это как так ? Не порядок !

P.S. Вот как начнёшь вдумываться, сколько развелось всякого рода нечисти, которая совершенно легально себе "работу" придумывает на наши налоги, так сразу ностальгируешь по Отцу Народов и Лаврентию...
Capral
Capral ответ Сп62 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:05
Безусловно.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:33, ред.
Самый большой цинизм, это то, что на пачках пишут- курение опасно для вашего здоровья, помещают кошмарные фотографии последствий курения, но всё равно продают.
Сп62
Сп62
вчера в 21:31
По этой же философии надо подключить и табачный бизнес. Он тоже не откажет в развитии и популяризации футбола.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 17:34
Пивом пытаются завлечь народ на стадионы ! Привыкли относиться к людям ,как к быдлу . Думают ,что все поведутся . А закон FAN ID отменить не пробовали , идиоты ???!!!
Антон 376
Антон 376
вчера в 17:09
А мне вот нехватило пива на последнем походе на стадион, приехал друг с Москвы, мы собрались, что нечасто бывает, и поехали на футбол. Все хорошо, но с пивом было лучше. А ваши против, в каких то крайностях, нажрутса, вонь, драки так уж тогда вообще запретить алкоголь, чтоб несмотреть и не видеть пьяных. Бред
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 16:35
Можно просто сделать выделенный сектор, где будет разрешено пиво. Типо сектор +18. =) Чтобы не напрягались семейные и т.д.
Брулин
Брулин
вчера в 16:26
Я смеяль и плакаль, плакаль и смеяль, а кубковые матчи без карты болельщика, на тех же стадионах и с теми же болельщиками, это как?
Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 15:27
Ах да, я совсем забыл! До сих пор незаменимое для этих целей место...)))
Шуня771
Шуня771
вчера в 15:27
Пора заканчивать пивной вопрос, у мну огурцы на подходе)
Шуня771
Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:26
Подъезд зафрактован для других целей!)
Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 15:24
Согласен! В подъезде романтичнее!!!
Шуня771
Шуня771 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 15:23
А мну иногда и сейчас зовет Жанну д"Арк))
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 15:22
Совершенно верно. Собственно, и я о том же.)))
Шуня771
Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:20
На детской неинтересно))
Брулин
Брулин
вчера в 15:11
У чему эта дискуссия? Кто-то будет покупать балтику за 500 рублей?
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:05, ред.
Я согласен, проблема в том что эту проблему видят не многие, а вот проблема распития в общественных местах в принципе признана и обществом и властями. Смотреть глубоко и видеть корни проблем дано не многим поэтому общество в большинстве своём всегда занято лечением симптомов заместо болезни. В таком случае я сказал бы что сам алкоголь это лишь симптом, а проблемы начинаются дома в детстве в семьях и школах и просто травмированные психологически люди не умеют по взрослому справляться со стрессом и вынуждены пить или ещё чего, а системе нужны такие люди, это целая индустрия зарабатывающая на боли и лишениях людей. Потому что любой алкоголик в глубине души знает что его проблема не алкоголь - ему невыносима трезвость, а алкоголь как раз такое вот временное решение его проблемы, анестезия.
p289x4adfhj8
p289x4adfhj8
вчера в 15:01
Стоило убирать, чтобы потом возраждать
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 14:49
Аналогию с детской площадкой я привел как пример, не более того. Kак по мне, порядок должен начинаться не с пива и не с водки, а гораздо выше, тогда и на стадионах будет спокойней. Конечно, можно вспомнить даже советское время, когда вытрезвители были заполнены до отказа, но на стадионах порядок был, несмотря на то, что и туда приходили, часто выпившими...
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:38, ред.
Тут сложно не согласиться, но всё же какое-то сдерживание эти запреты дают, например в начале нулевых мы спокойно могли сидеть на детской площадке посреди белого дня пить и курить и в целом никому до нас не было дела, но сейчас уже правоохранители и законы весьма ужесточились и на детских площадках посреди белого дня я не наблюдаю праздных элементов. Там теперь родители с детьми как ни странно. По крайней мере в столичном регионе, если отъехать чуть подальше от Москвы это как путешествие в прошлое)))
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 14:36
Кто хочет пиво, пусть смотрят футбол в барах или дома. Я же не хочу, что бы рядом сидело тело, от которого несёт этой дрянью из всех возможных мест.
Кто хочет тот и до матча налакается и пивом, и водкой. С этим неоднократно сталкивался на ВЭБ арене, Газпром арене, в Воронеже. Хорошо хоть на родной Лукойл арене нормальное место, где вокруг многие семьями приходят и всякой пьяной шва.. нет.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:35
Не так давно мы уже активно обсуждали вопрос возвращения продажи пива на стадионах. Честно говоря я сомневаюсь в том, что Митрофанов произносил такие слова. Я думаю вопрос с пивом решён давно, без нас, но необходимые формальности соблюдены — мы активно в этом участвовали.
Bad Listener
Bad Listener ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:31
😅😅😅😅😅🤝🤝🤝🤝🤝
sv_1969
sv_1969 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 14:29
Был у меня серьёзный долгосрочный опыт с той стороны баррикад! Дык у меня тоже был этот опыт )))
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 14:28
Истинные болелы и любители футбола и без пива пойдут на стадион. А тем, кому нажраться надо, те и на детской площадке это сделают...)))
Bad Listener
Bad Listener ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:20, ред.
Тут смысл в том что многие склонные к тому чтобы нажираться при появлении идеи сходить на футбол махнут рукой со словами "а чего там делать, там даже бухнуть нельзя", а когда пиво разрешат этого фактора их сдерживающего не станет и не будет аргументов против такого похода. Был у меня серьёзный долгосрочный опыт с той стороны баррикад и я так скажу - я был за любой кипишь где ничего не мешает бухнуть, и меня совершенно не интересовало всё что с бухнуть не связанно, а тем более где это "бухнуть" искусственно ограниченно, но при этом я с детства был болельщиком и если бы кто то предложил поехать на футбол и там было бы пиво то я бы в любом состоянии нашёл бы силы, не ради футбола а ради пива, такие были ценности
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:04
Могу только одобрительно поставить лайки- в знак согласия!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:01
Если человек хочет нажраться и не дай Бог подраться , он сделает это в любом месте! По этому поводу мне вспомнился фильм " Человек с бульвара Капуционов" с незабвенными Мироновым , Табаковым и Караченцевым! А еще Боярский Кваша Польских Дуров Крачковская !Да много там хороших артистов в этом фильме! Всех не упомнишь!Ну так вот!
Герой Ярмольника вроде подходит к Миронову и говорит: сэр Вы что то хотели сказать? А Вам нечего сказать! А настоящему джентельмену всегда есть что сказать!))) Ну это я к тому , что свинья грязи найдет!
Во меня поперло на работе на рассуждения))
311
311
вчера в 13:52
Покупать можно, пить нельзя. Штраф 5000. РФС.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:51
Охотно верю, но проверить не могу, к сожалению))).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 