  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФС

Бельгиец де Блекере вернулся в состав ЭСК Российского футбольного союза

вчера, 17:31

Бельгиец Франк де Блекере вернулся в состав Экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Де Блекере входил в состав ЭСК РФС с июня 2020 года и приостановил свое членство в комиссии в марте 2022 года. Также в состав комиссии вошел Алексей Кульбаков.

Де Блекере 59 лет, он стал арбитром категории Международной федерации футбола (ФИФА) в 1998 году, входил в список арбитров ФИФА до 2012 года. На международном уровне в качестве главного арбитра он обслуживал матч за Суперкубок УЕФА в 2009 году между испанской «Барселоной» и украинским «Шахтером» (1:0).

Также он судил матчи финальных турниров чемпионатов мира 2006 и 2010 годов, чемпионатов Европы 2004 и 2008 годов. На чемпионате Европы 2004 года он обслуживал матч между сборными Португалии и России (2:0), а на турнире 2008 года — полуфинальную встречу между командами России и Испании (0:3).

Подписывайся в ВК
Все новости
Арбитр Егор Егоров назначен на матч РПЛ «Динамо» — «Спартак»
Вчера, 15:36
Экс-инвестору «Химок» хотят установить запрет на футбольную деятельность
Вчера, 12:17
В РФС опровергли утверждение о засилье легионеров в российском футболе
Вчера, 11:58
РФС не рассматривает перенос матча «Броук Бойз» в Кубке России
10 сентября
Министерство спорта РФ перенесло встречу с представителями клубов РПЛ
08 сентября
ОфициальноНа должность пресс-атташе сборной России назначена Екатерина Гришенкова
23 августа
 
Сортировать
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:57
А почему он только приостановил тогда своё членство, а не ушёл совсем? И что, РФС все эти годы держал ему место? Интересно, а как человек объясняет своё возвращение? Не может без России жить? Или деньги закончились? Как это понимать? РФС?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:32
Тут тоже надо лимит на легионеров внедрить
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:32
Мож он че-нить забыл взять ... когда уезжал ? Не ?
Vilar
Vilar
вчера в 18:09
Как-то даже обидно: ни тренеров, ни футболистов, ни судей - кумовская страна.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:45
Ну наконец то....
А то голову сломали как средства зарплатные осваивать....
У нас же нельзя 10 человек найти знающих правила футбола...
Благо бельгийцы безработные под рукой...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 