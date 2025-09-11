Бельгиец де Блекере вернулся в состав ЭСК Российского футбольного союза

1757601098

вчера, 17:31

Бельгиец вернулся в состав Экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ). Об этом сообщает пресс-служба РФС .

Де Блекере входил в состав ЭСК РФС с июня 2020 года и приостановил свое членство в комиссии в марте 2022 года. Также в состав комиссии вошел .

Де Блекере 59 лет, он стал арбитром категории Международной федерации футбола ( ФИФА ) в 1998 году, входил в список арбитров ФИФА до 2012 года. На международном уровне в качестве главного арбитра он обслуживал матч за Суперкубок УЕФА в 2009 году между испанской «Барселоной» и украинским «Шахтером» (1:0).

Также он судил матчи финальных турниров чемпионатов мира 2006 и 2010 годов, чемпионатов Европы 2004 и 2008 годов. На чемпионате Европы 2004 года он обслуживал матч между сборными Португалии и России (2:0), а на турнире 2008 года — полуфинальную встречу между командами России и Испании (0:3).