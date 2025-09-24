В РФС не поступало запросов от УЕФА по работе судей на матчах

Российский футбольный союз (РФС) не получал запросов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по работе отечественных судей в Европе. Об этом рассказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.
«С нашей стороны возвращение российских арбитров в еврокубки возможно хоть завтра — наши судьи готовы, — сказал Каманцев. — Те, кто находятся в списках ФИФА, в хорошей форме. Думаю, что они были бы достойны назначений. Другие арбитры тоже могли бы получить практику. Например, на юношеских соревнованиях, ранних стадиях еврокубков».
«Но это не зависит от нас — мы со своей стороны полностью поддерживаем ребят. Пока от УЕФА никаких запросов не приходило. Но, наверное, здесь все зависит в первую очередь от политических факторов, а остальное — домыслы. Продолжаем взаимодействие с арабскими странами», — добавил собеседник агентства. Также Каманцев рассказал, что российские арбитры пропустили сборы элитных судей УЕФА осенью.
2 марта 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностей с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации. С 3 по 6 сентября 2023 года российский арбитр Сергей Карасев принял участие в сборе элитных судей УЕФА. 26 сентября 2023 года арбитр Вера Опейкина обслужила матч женской Лиги наций, став первым российским судьей, обслужившим матч под эгидой УЕФА с момента отстранения российского футбола.
