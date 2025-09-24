  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФС

В РФС не поступало запросов от УЕФА по работе судей на матчах

вчера, 10:53

Российский футбольный союз (РФС) не получал запросов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по работе отечественных судей в Европе. Об этом рассказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

«С нашей стороны возвращение российских арбитров в еврокубки возможно хоть завтра — наши судьи готовы, — сказал Каманцев. — Те, кто находятся в списках ФИФА, в хорошей форме. Думаю, что они были бы достойны назначений. Другие арбитры тоже могли бы получить практику. Например, на юношеских соревнованиях, ранних стадиях еврокубков».

«Но это не зависит от нас — мы со своей стороны полностью поддерживаем ребят. Пока от УЕФА никаких запросов не приходило. Но, наверное, здесь все зависит в первую очередь от политических факторов, а остальное — домыслы. Продолжаем взаимодействие с арабскими странами», — добавил собеседник агентства. Также Каманцев рассказал, что российские арбитры пропустили сборы элитных судей УЕФА осенью.

2 марта 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностей с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации. С 3 по 6 сентября 2023 года российский арбитр Сергей Карасев принял участие в сборе элитных судей УЕФА. 26 сентября 2023 года арбитр Вера Опейкина обслужила матч женской Лиги наций, став первым российским судьей, обслужившим матч под эгидой УЕФА с момента отстранения российского футбола.

Подписывайся в ВК
Все новости
Против возвращения России на международные турниры выступили 14 стран
17 сентября
ОфициальноБельгиец де Блекере вернулся в состав ЭСК Российского футбольного союза
11 сентября
Арбитр Егор Егоров назначен на матч РПЛ «Динамо» — «Спартак»
11 сентября
В РФС считают, что при нынешнем лимите увеличилось игровое время молодежи
11 сентября
Экс-инвестору «Химок» хотят установить запрет на футбольную деятельность
11 сентября
В РФС опровергли утверждение о засилье легионеров в российском футболе
11 сентября
 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:55
." Но, наверное, здесь все зависит в первую очередь от политических факторов," - И тут на Павла Каманцева снизошло озарение...)))
A.S.A
A.S.A ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 12:09
Да какой из меня "предсказатель", так, тыкаю пальцем в небо....на ничейках правда вот набрал очков)))
А на большие кэфы я не ставлю, вообще. Ни в обычных группах, ни в Шестернёва
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:30
А почему их что-то должно волновать, если они РФС за людей не считают...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 