В РФС не поступало запросов от УЕФА по работе судей на матчах

вчера, 10:53

Российский футбольный союз ( РФС ) не получал запросов от Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) по работе отечественных судей в Европе. Об этом рассказал председатель судейского комитета РФС .

«С нашей стороны возвращение российских арбитров в еврокубки возможно хоть завтра — наши судьи готовы, — сказал Каманцев. — Те, кто находятся в списках ФИФА , в хорошей форме. Думаю, что они были бы достойны назначений. Другие арбитры тоже могли бы получить практику. Например, на юношеских соревнованиях, ранних стадиях еврокубков».

«Но это не зависит от нас — мы со своей стороны полностью поддерживаем ребят. Пока от УЕФА никаких запросов не приходило. Но, наверное, здесь все зависит в первую очередь от политических факторов, а остальное — домыслы. Продолжаем взаимодействие с арабскими странами», — добавил собеседник агентства. Также Каманцев рассказал, что российские арбитры пропустили сборы элитных судей УЕФА осенью.