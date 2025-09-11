В РФС считают, что при нынешнем лимите увеличилось игровое время молодежи

1757587683

вчера, 13:48

Нынешний лимит на легионеров в российском футболе позволил увеличить игровое время молодых спортсменов. Такое мнение журналистам высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) Максим Митрофанов.

«У нас впервые в истории 18 процентов времени на поле получают российские молодые игроки до 23 лет. Такого не было никогда», — сказал Митрофанов.