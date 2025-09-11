В РФС считают, что при нынешнем лимите увеличилось игровое время молодежи

Нынешний лимит на легионеров в российском футболе позволил увеличить игровое время молодых спортсменов. Такое мнение журналистам высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
«У нас впервые в истории 18 процентов времени на поле получают российские молодые игроки до 23 лет. Такого не было никогда», — сказал Митрофанов.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Согласно нынешнему лимиту, клубы Мир — Российской премьер-лиги могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.
Вообще, я хотел написать о другом. Создавать лимит на легионеров при нынешнем состоянии клубных и прочих (государственных) академий крайне сомнительная затея. Возьмем чисто для примера Зенит. Соответствуют ли выпускники академии Зенита уровню клуба? Возьмем абсолютно любой клуб РПЛ. Сколько воспитанников клубов в возрасте до 23 лет играет в своем родном клубе, а не уходит в аренду в более слабый клуб? За исключением Локомотива, даже одну фамилию не вспомню прямо вот так сходу, не изучая игроков в заявке. Локомотив в этом плане уже находится в будущем, где 10-5, они готовы, но они одни.
Чем плох такой резкий переход? Игроков с российским паспортом, которые соответствуют уровню клубов РПЛ очень мало. Уже сейчас любой воспитанник любого клуба может приходить к тренеру и требовать контракт получше, так как его смогут перекупить клубы побогаче, чисто чтобы закрыть дыру, которую раньше занимал легионер. Цены на наших игроков внутри страны вырастут, так как вырастет спрос, но предложение останется на прежнем уровне. Зарплаты за российский паспорт вырастут, по той же причине. В попытке сохранить свою молодежь, клубы вынуждены будут платить больше. А богатые клубы будут предлагать таким игрокам еще больше ЗП.
Вторая сторона вопроса: Предложений на рынке новых нет, а клубам надо закрывать дыры. Растет спрос. Где брать российских игроков? В первой лиге, где ж еще! Скоро мы будем видеть Зенит/Краснодар/Спартак/ЦСКА/Динамо (нужное подчеркнуть), у которых 50% игроков будет высокого уровня легионеры, а остальные 50% игроков - кто попало, лишь бы было. Причем перечисленные клубы скупят к себе россиян из РПЛ, а вот где брать россиян условным Крыльям, Оренбургу и Ростову? Вот как раз клубы из второй половины таблицы пострадают в плане уровня игроков, т.к. их россияне уйдут в клубы верхней половины, а россиян-то где-то брать надо. У нас борьба за медали просядет по уровню лишь немного, а вот аутсайдеры пострадают больше всего. Они закроют дыры из игроками ФНЛ и ПФЛ и мы будем часто видеть разгромы в матчах с лидерами и аутсайдерами.
В ближайшей перспективе я описал тенденции рынка россиян, но вот в дальней перспективе на 10+ лет это решение принесет свои плоды. Сейчас клубы начнут инвестировать в свои академии, начнут отбирать 7-8-9-летних игроков уже сейчас. Простому болельщику остается ждать, когда эти дети вырастут (не забросят ли?) до уровня и до возраста РПЛ. А государственным клубам со слабой академией придется неплохо вложиться в развитие молодежи. Вложиться или покупать чужих. Дорого.
Подытожу: Я вижу проблему в том, что в краткосрочной перспективе конкуренция не вырастает, а вырастает спрос на игроков, который приведет к повышению расходов клубов. Также в ближайшей перспективе я вижу просадку по уровню футбола и увеличение разрыва между борьбой за медали и остальными. Пошел бы я смотреть на такой футбол? Посмотрите на Китай. Три клуба ведут борьбу за медали, остальные просто существуют. Не интересно.
P.S. Очень любопытный трансферный рынок в Бразилии. Там у игроков в контракте две суммы отступных: клубам из Бразилии - сотни миллионов евро, очень дорого, чтобы не перекупили финансовый актив. И клубам из Европы - адекватная цена. Не буду распинаться и рассказывать детали, просто обратите внимание, почитайте. Так будет и у нас с новым лимитом
Вообще, я хотел написать о другом. Создавать лимит на легионеров при нынешнем состоянии клубных и прочих (государственных) академий крайне сомнительная затея. Возьмем чисто для примера Зенит. Соответствуют ли выпускники академии Зенита уровню клуба? Возьмем абсолютно любой клуб РПЛ. Сколько воспитанников клубов в возрасте до 23 лет играет в своем родном клубе, а не уходит в аренду в более слабый клуб? За исключением Локомотива, даже одну фамилию не вспомню прямо вот так сходу, не изучая игроков в заявке. Локомотив в этом плане уже находится в будущем, где 10-5, они готовы, но они одни.
Чем плох такой резкий переход? Игроков с российским паспортом, которые соответствуют уровню клубов РПЛ очень мало. Уже сейчас любой воспитанник любого клуба может приходить к тренеру и требовать контракт получше, так как его смогут перекупить клубы побогаче, чисто чтобы закрыть дыру, которую раньше занимал легионер. Цены на наших игроков внутри страны вырастут, так как вырастет спрос, но предложение останется на прежнем уровне. Зарплаты за российский паспорт вырастут, по той же причине. В попытке сохранить свою молодежь, клубы вынуждены будут платить больше. А богатые клубы будут предлагать таким игрокам еще больше ЗП.
Вторая сторона вопроса: Предложений на рынке новых нет, а клубам надо закрывать дыры. Растет спрос. Где брать российских игроков? В первой лиге, где ж еще! Скоро мы будем видеть Зенит/Краснодар/Спартак/ЦСКА/Динамо (нужное подчеркнуть), у которых 50% игроков будет высокого уровня легионеры, а остальные 50% игроков - кто попало, лишь бы было. Причем перечисленные клубы скупят к себе россиян из РПЛ, а вот где брать россиян условным Крыльям, Оренбургу и Ростову? Вот как раз клубы из второй половины таблицы пострадают в плане уровня игроков, т.к. их россияне уйдут в клубы верхней половины, а россиян-то где-то брать надо. У нас борьба за медали просядет по уровню лишь немного, а вот аутсайдеры пострадают больше всего. Они закроют дыры из игроками ФНЛ и ПФЛ и мы будем часто видеть разгромы в матчах с лидерами и аутсайдерами.
В ближайшей перспективе я описал тенденции рынка россиян, но вот в дальней перспективе на 10+ лет это решение принесет свои плоды. Сейчас клубы начнут инвестировать в свои академии, начнут отбирать 7-8-9-летних игроков уже сейчас. Простому болельщику остается ждать, когда эти дети вырастут (не забросят ли?) до уровня и до возраста РПЛ. А государственным клубам со слабой академией придется неплохо вложиться в развитие молодежи. Вложиться или покупать чужих. Дорого.
Подытожу: Я вижу проблему в том, что в краткосрочной перспективе конкуренция не вырастает, а вырастает спрос на игроков, который приведет к повышению расходов клубов. Также в ближайшей перспективе я вижу просадку по уровню футбола и увеличение разрыва между борьбой за медали и остальными. Пошел бы я смотреть на такой футбол? Посмотрите на Китай. Три клуба ведут борьбу за медали, остальные просто существуют. Не интересно.
P.S. Очень любопытный трансферный рынок в Бразилии. Там у игроков в контракте две суммы отступных: клубам из Бразилии - сотни миллионов евро, очень дорого, чтобы не перекупили финансовый актив. И клубам из Европы - адекватная цена. Не буду распинаться и рассказывать детали, просто обратите внимание, почитайте. Так будет и у нас с новым лимитом