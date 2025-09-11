  • Поиск
В РФС считают, что при нынешнем лимите увеличилось игровое время молодежи

вчера, 13:48

Нынешний лимит на легионеров в российском футболе позволил увеличить игровое время молодых спортсменов. Такое мнение журналистам высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«У нас впервые в истории 18 процентов времени на поле получают российские молодые игроки до 23 лет. Такого не было никогда», — сказал Митрофанов.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Согласно нынешнему лимиту, клубы Мир — Российской премьер-лиги могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

Источник: itar-tass.com
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 19:23
скорей идет падение уровня всей лиги, а не отдельно команд.
причина известна.
отстранение росс.футбола от еврокубков.
D 171
D 171 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:10
И ещё по поводу лимита. С одной стороны в краткосрочной перспективе возможно просадка по игрокам. Но если посмотреть то Батраков, Глушенков, Кисляк, Глебов, Раков, Салтыков, Гаджиев, Козлов и другие неплохие ребята пришли в футбол как раз в 2009-2011 года когда был жёсткий лимит 6 человек легионеров. То есть условный папе мог решить мол, что так его сын пробится сможет, а при большем колве легионеров нет. Или оставить сына в футболе когда ему 10-12 лет, а не надавить на учёбу. Т.е эффект мы увидим через 8-15 лет. И то косвенный. Поэтому я и говорил про лимит для гос клубов. Им придётся вкладываться в академии, молодёжный скаутов и проведения турниров. Иначе нецелевое и неэффективное расход гос средств и статья 😁
D 171
D 171 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:46
Нет, я говорил про бюджет. Надо смотреть доходную часть клуба тоже. Если клуб зарабатывает на билетах, на рекламе, трансфера, на спонсорских котрактах( главное условие что не от компании владельца и её дочек), на призовых, на продаже прав на телетрансляцию и окупает 30-40 процентов бюджета клуба , то пусть играют 4-5(2-3 в запасе) легионера. Клуб на самоокупаемости и не тратит бюджетных денег держите 8 на поле(5 в запасе) при 10из 26 доморещенных. А если гос клуб зарабатывает 10-20% , остальное на гос финансировании то без легионеров. Те все зависит от эффективности использования средств. Тогда вместо распила денег придётся вкладывать в академии, продавать часть в частные руки, искать инвесторов,рекламодателей. Инвестции(бюджеты команд) которые государство вкладывает в профессиональные команды должны приносить доход или хотя бы выходить в ноль. Государство через подконтрольные клубы должно вкладывать деньги в академии по стране,создавая рабочие места в первую очередь гражданам своей страны. Пускай и прибыль от этого(в виде трансферов) будет позже.
TheBoLt
TheBoLt ответ D 171 (раскрыть)
вчера в 17:39
То есть на легионеров будут иметь право только Краснодар и Акрон?) Ну так тоже нельзя
D 171
D 171
вчера в 16:20, ред.
Парадокс в том, что у нас в одной лиге играют как государственные так и частные клубы. Мне вот лично все равно как, сколько, и на кого тратит условный Галицкий из своего кармана на Краснодар. Пусть хоть все легионеры играют. Его дело, его деньги. Но мне не все равно куда тратит деньги условный Зенит. С его бюджетом в 17 млрд из казны государства. Это не личные деньги Миллера. За последние 20 лет потратив ~1 млрд $ (!!!!) на трансферы и имея бюджет за крайние 15 лет от 120 до 200 млн $ ежегодно. В сумме официально только под 3,5 мрлд $. денег из казны! А какой профит от них?.... А если вспомнить закупки Динамо, Рубина то даже считать не хочется сколько денег впустую выбросили. Лимит надо вводить исходя из процента гос денег при формировании бюджета команды. Клубы чей бюджет формируется за счёт финансирования из бюджета (от 80-100%, чтоб учитывать деньги с продажи билетов и транферов) должны играть без легионеров! Это бюджетные организации цель которых воспитание, формирование и рост российских футболистов. Даже с дальнейшей перепродажей другим клубам, как с источником заработка. А дальше за каждые допустим 10-15%частных инвестиций разрешать легионеров. При этом 10 доморощенных игроков(именно из академии клуба) в заявке из 26 человек. К примеру если условный Зенит формирует 60 процентов бюджета за счёт государство (40 процентов билеты, контракты с ЧАСТНЫМИ компания) то получите допустим 4(+2 в запасе) легионера. 100% частный клуб, то хоть 16 человек при 10 доморощенных. Качество легионеров повысится, бюджетные деньги останутся в стране и пойдут на академии. Плюс это заставит руководителей клубов начать работать и привлекать частный капитал,эффективнее использовать средства.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:15
То есть обязательно при ужесточении лимита будет увеличение российских футболистов играющих важную роль в их клубах, и при этом сопряжено это будет как минимум с отсутствием падения уровня команд?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:41
    lotsman
    lotsman
    вчера в 15:29, ред.
    Где, у вас, молодёж получает игровое время? Например в нашем Зените я этого не замечал. В Локомотиве да, я согласен, у них в команде всего четыре легионера, бразилец, эквадорец, мексиканец и француз. Мялковского я не считаю. А у нас, в стартовом составе, из 11 игроков 8 легионеров. Но у Митрофанова все хорошо. Привыкли считать " в среднем". Например, у начальника зарплата 200, у рабочего 20, а в отчёте ставят - средняя зарплата по предприятию - 110. Всё прекрасно.
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 14:46
    Хорошо, я согласен, что "10-5" звучит разумно. Я бы даже сказал, что "8-5" звучит неплохо. Просто какой легионер поедет на скамейку? Легионеру доступно будет 5 мест на поле, а количество легионеров в 2 раза больше? Мало кто из клубов наберет 10 желающих сидеть на лавке и ждать очереди. Современный лимит 13-8 не предполагает 50% легионеров сидящими на лавке, но это просто небольшое замечание.

    Вообще, я хотел написать о другом. Создавать лимит на легионеров при нынешнем состоянии клубных и прочих (государственных) академий крайне сомнительная затея. Возьмем чисто для примера Зенит. Соответствуют ли выпускники академии Зенита уровню клуба? Возьмем абсолютно любой клуб РПЛ. Сколько воспитанников клубов в возрасте до 23 лет играет в своем родном клубе, а не уходит в аренду в более слабый клуб? За исключением Локомотива, даже одну фамилию не вспомню прямо вот так сходу, не изучая игроков в заявке. Локомотив в этом плане уже находится в будущем, где 10-5, они готовы, но они одни.

    Чем плох такой резкий переход? Игроков с российским паспортом, которые соответствуют уровню клубов РПЛ очень мало. Уже сейчас любой воспитанник любого клуба может приходить к тренеру и требовать контракт получше, так как его смогут перекупить клубы побогаче, чисто чтобы закрыть дыру, которую раньше занимал легионер. Цены на наших игроков внутри страны вырастут, так как вырастет спрос, но предложение останется на прежнем уровне. Зарплаты за российский паспорт вырастут, по той же причине. В попытке сохранить свою молодежь, клубы вынуждены будут платить больше. А богатые клубы будут предлагать таким игрокам еще больше ЗП.

    Вторая сторона вопроса: Предложений на рынке новых нет, а клубам надо закрывать дыры. Растет спрос. Где брать российских игроков? В первой лиге, где ж еще! Скоро мы будем видеть Зенит/Краснодар/Спартак/ЦСКА/Динамо (нужное подчеркнуть), у которых 50% игроков будет высокого уровня легионеры, а остальные 50% игроков - кто попало, лишь бы было. Причем перечисленные клубы скупят к себе россиян из РПЛ, а вот где брать россиян условным Крыльям, Оренбургу и Ростову? Вот как раз клубы из второй половины таблицы пострадают в плане уровня игроков, т.к. их россияне уйдут в клубы верхней половины, а россиян-то где-то брать надо. У нас борьба за медали просядет по уровню лишь немного, а вот аутсайдеры пострадают больше всего. Они закроют дыры из игроками ФНЛ и ПФЛ и мы будем часто видеть разгромы в матчах с лидерами и аутсайдерами.

    В ближайшей перспективе я описал тенденции рынка россиян, но вот в дальней перспективе на 10+ лет это решение принесет свои плоды. Сейчас клубы начнут инвестировать в свои академии, начнут отбирать 7-8-9-летних игроков уже сейчас. Простому болельщику остается ждать, когда эти дети вырастут (не забросят ли?) до уровня и до возраста РПЛ. А государственным клубам со слабой академией придется неплохо вложиться в развитие молодежи. Вложиться или покупать чужих. Дорого.

    Подытожу: Я вижу проблему в том, что в краткосрочной перспективе конкуренция не вырастает, а вырастает спрос на игроков, который приведет к повышению расходов клубов. Также в ближайшей перспективе я вижу просадку по уровню футбола и увеличение разрыва между борьбой за медали и остальными. Пошел бы я смотреть на такой футбол? Посмотрите на Китай. Три клуба ведут борьбу за медали, остальные просто существуют. Не интересно.

    P.S. Очень любопытный трансферный рынок в Бразилии. Там у игроков в контракте две суммы отступных: клубам из Бразилии - сотни миллионов евро, очень дорого, чтобы не перекупили финансовый актив. И клубам из Европы - адекватная цена. Не буду распинаться и рассказывать детали, просто обратите внимание, почитайте. Так будет и у нас с новым лимитом
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 14:27
    Факты говорят в пользу позиции РФС. Молодые игроки играют важную роль в ЦСКА Локо Краснодар. Динамо Москвы. Да и других клубах тоже есть свои таланты
