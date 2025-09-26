  • Поиск
Футболист «Барселоны» Ямаль вернулся к тренировкам после травмы

26 сентября 2025, 13:44

Испанский футболист «Барселоны» Ламин Ямаль приступил к тренировкам. Об этом игрок написал на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

13 сентября пресс-служба «Барселоны» сообщила о травме Ямаля.

«Привет! Я вернулся», — сообщил Ямаль.

Ямалю 18 лет, он является воспитанником «Барселоны». Вместе с командой в сезоне-2024/25 он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. В минувшем сезоне игрок принял участие в 55 матчах за «Барселону», забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. Также он становился чемпионом Испании в 2023 году. В текущем сезоне Ямаль в трех матчах чемпионата Испании забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Вместе со сборной Испании нападающий выиграл чемпионат Европы в 2024 году и стал лучшим молодым игроком турнира. В октябре 2024 года он был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football, а в следующем месяце стал обладателем награды Golden Boy, которая вручается лучшему игроку Европы не старше 21 года. Учредителем премии является издание Tuttosport.

Ближайший матч «Барселона» проведет 28 сентября. В чемпионате Испании команда примет «Реал Сосьедад».

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.

Agamaga005
Agamaga005 ответ Futurista (раскрыть)
26 сентября в 19:17
По крайней мере Барселона камбэчит больше всех остальных и это приятно.
3mgkpktdy5kv
3mgkpktdy5kv
26 сентября в 18:57
Главное чтобы не сломали его в рассвете сил
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
26 сентября в 17:55, ред.
Понятно)...Зенит - чемпионил...Барса - ремонтадит...
В любом случае ремонтада дословно это камбэк по-испански)...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
26 сентября в 17:47
любая волевая победа сродни ремонтаде))
примеру, в последнее дерби.
в первом тайме дубль Мбаппе вывел Реал вперед 2-0.
Барса сразу ответила четырежды.
после первого тайма стало 4-2.
ремонтада.
Ruslik1982
Ruslik1982
26 сентября в 17:45
хорошо без него играли. он в команде как мбаппе в ПСЖ, лучше без него
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
26 сентября в 17:42, ред.
Применяете этот термин где попало)...
Ремонтада - футбольный термин, обозначающий неожиданный камбэк, когда проигрывающая команда совершает серию голов и выигрывает матч или противостояние, несмотря на большой разрыв в счёте. Термин стал широко известен после "легендарной") победы Барселоны над Пари Сен-Жермен в 2017 году, когда каталонцы отыгрались с 0:4 в первом матче и выиграли ответный со счётом 6:1, пройдя дальше в ЛЧ...
Какие ремонтады сейчас у Барсы могут быть?...
кому Барса проигрывает крупно по ходу матчей или в двухматчевых противостояниях?)...
Бот зануда
Бот зануда
26 сентября в 17:16


Тест для тех, кто думает, что хорошо знает основных футболистов.


Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
26 сентября в 16:16
Смело. Но не думаю, что все так просто. Ничего серьезного у Ямаля не было, небольшое растяжение паховых колец, но и это, как не говори, тоже неприятность. Не уверен, что будет-5:0, но победить должны.
sv_1969
sv_1969
26 сентября в 15:54
«Привет! Я вернулся», — сообщил Ямаль.
Навеяло сразу)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
26 сентября в 15:10
Сосьедад сейчас не в лучшей форме, минус 3 разница мячей,
5 очков , 16 место и 3 поражений из 6 матчей.
Барса вышла на невероятную реинкарнацию, если 1 тайм неудачный, парни выходят на ремонтаду во 2 тайме.
Ямаль вернулся. Левандовски набирает форму. Педри в порядке.
кого из Барселоны стоит больше всего бояться Сосьедаду и наоборот? ))
мой прогноз, разгром 5-0.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
26 сентября в 14:54
Папашка там уже узбагоился?)
Capral
Capral
26 сентября в 14:36
Замечательная новость!!!!!!!
Дрожи, номер-12!!!!!!!
dk85qqzfy7tj
dk85qqzfy7tj
26 сентября в 14:33
Пусть скорее восстанавливается малец!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
26 сентября в 14:33
Главное чтоб без форсажа вернулся. Не приведи Господь че-нить не долечил!!
8jkf2b25b5rv
8jkf2b25b5rv
26 сентября в 14:24
Хорошая новость для любителей Барселоны
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 сентября в 14:20
Ну, теперь у Барсы попрёт!...
sihafazatron
sihafazatron
26 сентября в 14:15
Хорошая новость для барсы! не болей, дружок!)
112910415
112910415
26 сентября в 14:07
тренировки рады, что он к ним вернулся ! )
