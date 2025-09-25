Тренер «Зенита» Семак рассказал о восстановлении Жерсона

1758805000

вчера, 15:56

Бразильский полузащитник «Зенита» работает с мячом на тренировках и в скором времени присоединится к занятиям в общей группе. Об этом рассказал журналистам главный тренер «Зенита» .

28-летний Жерсон не играет с 23 августа из-за травмы бедра. Он пропустил пять матчей команды в чемпионате и Фонбет — Кубке России.

«На сегодняшний день Жерсон занимается индивидуально на футбольном поле, работает с мячом. Думаю, что в скором времени он фрагментарно начнет работать с командой», — заявил Семак.

Бразилец перешел в «Зенит» 4 июля из бразильского «Фламенго». Трансфер обошелся сине-бело-голубым в 25 млн евро. Полузащитник провел за петербургский клуб 6 матчей и не отметился результативными действиями.