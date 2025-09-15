  • Поиск
Пивоваров допустил возможность тренировок Смолова с «Динамо» в будущем

вчера, 13:11

Московский футбольный клуб «Динамо» рассмотрит возможность участия нападающего Федора Смолова в тренировочном процессе в будущем. Об этом сообщил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

С августа Смолов выступает в Кубке России за «Броук Бойз». Ранее футболист сообщил, что ему не разрешили тренироваться в «Динамо».

«Мы обсудили с ним этот вопрос, пусть это останется между нами. У нас нет никаких проблем. Просто у команды была важная игра с принципиальным соперником и необходимо было сосредоточиться на этом (в матче восьмого тура Российской премьер-лиги „Динамо“ принимало московский „Спартак“, встреча завершилась со счетом 2:2 — прим.). Готовы ли вернуться к этому вопросу в будущем? Обязательно рассмотрим эту возможность», — сказал Пивоваров.

Смолову 35 лет, в сезоне-2024/25 он вместе с «Краснодаром» впервые стал чемпионом России. По окончании сезона «Краснодар» объявил, что Смолов покинул команду. По ходу карьеры форвард также выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», московские «Динамо» и «Локомотив», нидерландский «Фейенорд» и испанскую «Сельту». Вместе с «Локомотивом» футболист дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок России.

За сборную России Смолов провел 45 матчей и забил 16 голов.

CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:25
В каком ещё будущем ? Федору уже тридцать пять лет, ему нужно или подписать контракт с клубом попроще, чем Краснодар, или повесить бутсы на гвоздь. А может сам Карпин имеет на него свои виды? Я никогда не понимал, почему Смолова так хвалят, а на недостатки не обращают внимания. Ничего удивительного в нём нет. Он обыкновенный, среднего уровня футболист, сыгравший десятка три хороших матчей. Пройдёт год и его забудут. Жизнь разбирается в футболе и в людях.
Вещий
Вещий
вчера в 14:49
Прибить ему бутсы на гвоздь ( на самый толстый)...
