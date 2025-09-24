  • Поиск
Тренер «Сокола» объяснил необычную разминку перед игрой с «Броук Бойз»

вчера, 10:37

Футболисты саратовского «Сокола» разминались с воображаемыми мячами перед матчем Кубка России с «Броук Бойз», так как принимающая сторона опоздала на игру и не предоставила настоящие мячи. Об этом рассказал главный тренер «Сокола» Младен Кашчелан.

Во вторник «Сокол» на выезде обыграл «Броук Бойз» со счетом 2:0 в матче четвертого раунда «пути регионов» Кубка России. Хозяева опоздали на игру, автобус с командой прибыл за пять минут до начала. Матч начался с задержкой в 13 минут. Футболисты «Сокола» часть разминки провели воображаемыми мячами. Встреча прошла на стадионе «Зоркий» в Красногорске.

«Тренировка воображаемыми мячами? Случайность, нам не предоставили мячи, мы должны адаптироваться к данным моментам. Движение с мячом или без мяча одинаковое, нам нужно было просто промоделировать в таких условиях, в которых находились, — сказал Кашчелан. — В целом как план получился. Нам сказали, что переноса матча не будет, времени на разминку дополнительного не будет, поэтому решились на такой шаг».

«До этого со мной не было подобных ситуация. Мы это прекрасно восприняли, выиграли. Зачем переживать? Бывают тренировки и без мяча. Думаю, что отсутствие разминки не повлияло, приняло нормально, ничего не раздували», — добавил Кашчелан.

БроукБойз
Источник: itar-tass.com
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 00:49
Броук Бойз красавчики, оставили свой след в истории Российского футбола и командам на выезд придётся ездить со своим Самоваром 🤣
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:23, ред.
Воображаемые мячи - мелочи жизни.
Роналду, например, с воображаемыми рекордами бьётся..И побеждает их)
112910415
112910415
вчера в 12:14
вот грамотный, прагматичный подход !
без позирования, без обид ... попинали воздух, выиграли матч и тихо удалились !
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:49, ред.
Получилась " разминка с тенью" , а если бы "Броук Бойз" не приехали, то вообще пришлось бы играть с воображаемым соперником, а это даже круче, чем виртуальный футбол...)
