  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТренировки

Смолов рассказал, что планирует тренироваться до зимы

23 сентября 2025, 22:01

Чемпион России 2025 года по футболу нападающий Федор Смолов сохраняет мотивацию продолжать карьеру и планирует тренироваться до зимы. Об этом он сообщил журналистам.

Во вторник «БроукБойз», за который Смолов выступает с августа, уступил в четвертом раунде Фонбет — Кубка России саратовскому «Соколу» (0:2). Ранее игрок допускал, что завершит карьеру в 2025 году.

«Мотивирует то, что есть еще желание, силы. Все зависит от предложений. Последний ли это матч в карьере? Пока не знаю, до зимы посмотрим, планирую тренироваться. Хочу перейти на падел», — сказал Смолов.

Смолову 35 лет, в сезоне-2024/25 он вместе с «Краснодаром» впервые стал чемпионом России. По окончании сезона «Краснодар» объявил, что Смолов покинул команду. По ходу карьеры форвард также выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», московские «Динамо» и «Локомотив», нидерландский «Фейенорд» и испанскую «Сельту». Вместе с «Локомотивом» футболист дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок России.

За сборную России Смолов провел 45 матчей, в которых забил 16 голов.

Подписывайся в ВК
Все новости
Пивоваров допустил возможность тренировок Смолова с «Динамо» в будущем
15 сентября
Смолов тренировался один перед кубковой игрой за клуб Медиалиги
11 сентября
Тренер вратарей сборной России Кафанов оценил работу с Адамовым и Ставером
11 сентября
Представители посольства России в Катаре посетили тренировку сборной
06 сентября
Пропустивший два матча Месси провёл тренировку перед полуфиналом Кубка Лиг
27 августа
14 тысяч человек посетили открытую тренировку «Зенита» на Дворцовой площади
21 августа Фото
 
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 07:20
кто-нибудь подберёт, не пропадать же парнишке
4netv4w5xy2f
4netv4w5xy2f
вчера в 05:10
А мяч пинать видать до талого
Vilar
Vilar
23 сентября в 23:33
Кому это интересно, кроме смолова?
Варвар7
Варвар7
23 сентября в 22:38
Ну и правильно , Фёдор - зимой холодно...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 