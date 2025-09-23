Смолов рассказал, что планирует тренироваться до зимы

1758654108

23 сентября 2025, 22:01

Чемпион России 2025 года по футболу нападающий сохраняет мотивацию продолжать карьеру и планирует тренироваться до зимы. Об этом он сообщил журналистам.

Во вторник «БроукБойз», за который Смолов выступает с августа, уступил в четвертом раунде Фонбет — Кубка России саратовскому «Соколу» (0:2). Ранее игрок допускал, что завершит карьеру в 2025 году.

«Мотивирует то, что есть еще желание, силы. Все зависит от предложений. Последний ли это матч в карьере? Пока не знаю, до зимы посмотрим, планирую тренироваться. Хочу перейти на падел», — сказал Смолов.

Смолову 35 лет, в сезоне-2024/25 он вместе с «Краснодаром» впервые стал чемпионом России. По окончании сезона «Краснодар» объявил, что Смолов покинул команду. По ходу карьеры форвард также выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», московские «Динамо» и «Локомотив», нидерландский «Фейенорд» и испанскую «Сельту». Вместе с «Локомотивом» футболист дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок России.

За сборную России Смолов провел 45 матчей, в которых забил 16 голов.