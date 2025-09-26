Назван отрыв Дембеле от Ямаля в голосовании за «Золотой мяч»

1758908753

26 сентября 2025, 20:45

Стало известно, как распределились голоса при голосовании за обладателя «Золотого мяча»-2025.

Победителем стал француз . Он опередил ставшего вторым более чем на 300 очков.

1. Усман Дембеле: 1380

2. Ламин Ямаль: 1059

3. Витинья: 703

4. Мохамед Салах: 657

5. Рафинья: 620

6. Ашраф Хакими: 484

7. Килиан Мбаппе: 378

8. Коул Палмер: 211

9. Доннарумма: 172

10. Нуну Мендеш: 171