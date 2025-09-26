Назван отрыв Дембеле от Ямаля в голосовании за «Золотой мяч»

Стало известно, как распределились голоса при голосовании за обладателя «Золотого мяча»-2025.
Победителем стал француз Усман Дембеле. Он опередил ставшего вторым Ламина Ямаля более чем на 300 очков.
1. Усман Дембеле: 1380
2. Ламин Ямаль: 1059
3. Витинья: 703
4. Мохамед Салах: 657
5. Рафинья: 620
6. Ашраф Хакими: 484
7. Килиан Мбаппе: 378
8. Коул Палмер: 211
9. Доннарумма: 172
10. Нуну Мендеш: 171
Воистину- супер игрок. А Ямальке не переживать, еще получит свой ЗМ. Хотя, я лично, и сейчас ему отдал бы, неглядя, потому что он- самый яркий игрок Европы на сегодняшний день!!! Достаточно посмотреть, как скучно и безынициативно Барселона без него выглядит...
Дембель выиграл ЛЧ, причем как игрок там ролял в судьбоносных матчах, - одна игра с Ливерпулем че стоит...
Поэтому пусть Яма с папой успокоятся..., и готовятся как следует к новой кампании.
