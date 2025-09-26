  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРейтингиФранция. Лига 1 2025/2026

Назван отрыв Дембеле от Ямаля в голосовании за «Золотой мяч»

26 сентября 2025, 20:45

Стало известно, как распределились голоса при голосовании за обладателя «Золотого мяча»-2025.

Победителем стал француз Усман Дембеле. Он опередил ставшего вторым Ламина Ямаля более чем на 300 очков.

1. Усман Дембеле: 1380
2. Ламин Ямаль: 1059
3. Витинья: 703
4. Мохамед Салах: 657
5. Рафинья: 620
6. Ашраф Хакими: 484
7. Килиан Мбаппе: 378
8. Коул Палмер: 211
9. Доннарумма: 172
10. Нуну Мендеш: 171

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноКварацхелия занял 12-е место в голосовании за «Золотой мяч»
22 сентября
«Реал» стал самым дорогим футбольным брендом по данным на август
22 сентября
Батраков вошел в топ-10 самых дорогих молодых атакующих хавбеков
19 сентября Фото
Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА
18 сентября
Батраков признан самым дорогим футболистом РПЛ по версии CIES
15 сентября
Пониженные в рейтинге и оскорблённые. Футболисты, которые должны были войти в шорт-лист «Золотого мяча»
27 августаЕвгений Петров в блоге Футбол - это больКомментарии3
 
Сортировать
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 08:35, ред.
Самое печальное что многие приняли за чистую монету аргумент про возраст Ямаля, хотя это фикция и к делу отношения вообще не имеет, хоть ему 4 года было бы его надо рассматривать через призму игры в футбол, а не возраста. Делать из возраста разницу укоренившаяся привычка общества из-за больной вертикальной формы взаимодействия когда на самом деле все равны и возраст не делает кого то важнее и ценнее, как и количество денег, как и положение в обществе. Как и количество выигранных командой титулов, команда тут вообще не причём.

Не говорю что Ямаль однозначно должен был победить, скорее награде Золотой мяч в этом году чтобы сохранить своё лицо нужна была опция "не доставаться никому".
112910415
112910415
вчера в 06:53
Рановато молодому...
Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
26 сентября в 22:50
Олег, как я и говорил: не выиграй его команда ЛЧ, он занял бы, не 12, а 112 место.
Поэтому, я с тобой согласен.)))
Шуня771
Шуня771
26 сентября в 22:49
Лучший Хвича!
Шуня771
Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
26 сентября в 22:48
Виктор!
Есть "Первый ряд"! (1-10 места)
И второй - 11 и ниже))
Мну рассматривает только первый ряд!
Comentarios
Comentarios
26 сентября в 22:16
Тут ЛЧ зарешала. Победила бы Барселона отдали бы Ямалю
пират Елизаветы
пират Елизаветы
26 сентября в 22:08
ЗМ отдали Дембеле.
они вообще видели, что Роналду творит в Аль-Насре?)))
Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
26 сентября в 22:04
Кто тебе сказал, что его нет? Его №12!)))))))))))))))))))))))))))
Шуня771
Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
26 сентября в 22:03
Лично мну возмущён!))
Почему нет в списках претендентов жемчужины грузинского футбола Хвичи!
Это будущий Золотой мяч!!!))
Alex_67
Alex_67
26 сентября в 21:54
Это событие уже прошло – все мячи розданы....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
26 сентября в 20:58, ред.
Дают, Витя, как видишь.

Я сам был за Ямаля, но ...

По хорошему..., мы опять возвращаемся к первобытному решению вопроса: ломаем копья, ибо нет нормальных критериев данной награды.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
26 сентября в 20:55
Так что, за одну игру ЗМ дают?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
26 сентября в 20:53, ред.
Какая разница на сколько ?
Дембель выиграл ЛЧ, причем как игрок там ролял в судьбоносных матчах, - одна игра с Ливерпулем че стоит...

Поэтому пусть Яма с папой успокоятся..., и готовятся как следует к новой кампании.
Capral
Capral
26 сентября в 20:52
Могу себе представить, какой отрыв от №12...)))
Воистину- супер игрок. А Ямальке не переживать, еще получит свой ЗМ. Хотя, я лично, и сейчас ему отдал бы, неглядя, потому что он- самый яркий игрок Европы на сегодняшний день!!! Достаточно посмотреть, как скучно и безынициативно Барселона без него выглядит...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 