  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРейтингиИспания. Примера 2025/2026

«Реал» стал самым дорогим футбольным брендом по данным на август

вчера, 16:27

Испанский футбольный клуб «Реал» стал самым дорогим футбольным брендом мира по версии консалтинговой компании Brand Finance.

По данным Brand Finance на 14 августа, стоимость бренда «Реал» в 2025 году достигла €1,92 млрд. Вторым самым дорогим брендом среди футбольных клубов была признана «Барселона», цена которой достигла €1,7 млрд.

Brand Finance — ведущая независимая консалтинговая компания в области оценки и стратегии в области брендинга с офисами более чем в 20 странах.

Подписывайся в ВК
Все новости
Реал
Источник: itar-tass.com Фото: ФК Реал
Батраков вошел в топ-10 самых дорогих молодых атакующих хавбеков
19 сентября Фото
Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА
18 сентября
Батраков признан самым дорогим футболистом РПЛ по версии CIES
15 сентября
Пониженные в рейтинге и оскорблённые. Футболисты, которые должны были войти в шорт-лист «Золотого мяча»
27 августаЕвгений Петров в блоге Футбол - это больКомментарии3
ОфициальноРоссия опустилась на 30-ю строчку в таблице коэффициентов УЕФА
15 августа
Сайт ESPN составил рейтинг лучших тренеров Европы
13 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005 ответ Алиk (раскрыть)
вчера в 21:58
Заказчиком мог быть тот, кто на поле не выигрывает или провалил сезон. Барса всегда была дорогим брендом.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 21:54
Речь о брендах! О брендах! Выше Барселоны может быть только Мадрид. Какие ПСЖ, Ливер, МС, Бавария?
Какой ещё заказчик Барселона? Каталонцы давно получили инвесторов для реконструкции стадиона - это единственное, что беспокоило клуб.

Даже голая Барселона будет дорогим брендом, чем остальные названые клубы, потому что Каталонцы играют и выигрывают титулы.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:50
Объективно по всем раскладам.
Реал самый титулованный клуб и стабильный обладатель ушастого за последнее десятилетие и в новой эре.
Барселона - главный источник кадров сборной Испании, которая за последние 15 лет навела шороху как в Европе, так и в мире.
Алиk
Алиk ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 20:17
Милан Ювентус давно уже не топ Ливерпуль МС Мю Псж Бавария может быть но точно не барса
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:06
Реало заслужил такой статус.
и такая цена = возможность заработать на растущем футбольном рынке еще больше и больше.
любая вещь стоит столько, сколько за нее готовы заплатить.
даже за МЮ готовы платить миллиарды))) и это клуб который после САФа ни разу не стал чемпионом Англии.
336vmcycs4wj
336vmcycs4wj
вчера в 18:48
Это не удивительно, он же самый титулованный клуб
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 17:59
Дорогой не всегда тождественно - эффективный.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:40
Brand Finance? Есть такая... Интересно, по каким параметрам производилась оценка? Неужели текущее состояние финансов тоже учитывалось? Мне кажется, компания, обладающая авторитетом в мире, просто получила заказ — обосновать именно такую последовательность в рейтинге. Кто заказчик? Я думаю , это Барселона... Состояние финансового хозяйства клуба не самое лучшее, деньги нужны, вот и решили потенциальным инвесторам пустить пыль в глаза. Спонсоры выделяют огромные суммы, но их не хватает, это означает, что придётся брать кредиты – звезды привыкли жить на широкую ногу и хотят жить ещё лучше. Барселона, мне кажется, решила надуть именной пузырь. Это опасное занятие... А если речь идёт просто о вывеске? Вот тогда я сомневаюсь во втором месте Сине-гранатовых. Есть Ливерпуль, МЮ, Ювентус, Милан... Кто-то ещё... А вот в том, что Реал на вершине, сомнений нет..
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 17:04
АПЛ, АПЛ... а самые дорогие бренды все равно испанские.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:44, ред.
Да, и еле-еле кое как команду из французской Лиги 2 победили с горем пополам. Хотя ладно, сегодня и посмотрим по прежнему в Лиге 1 только ПСЖ играет или всё таки Марсель вышел на новый уровень, но сдаётся мне ничего с прошлого сезона не изменилось
3mmccr34ycyj
3mmccr34ycyj
вчера в 16:38
Хорошее всегда дорого стоит
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 