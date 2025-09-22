«Реал» стал самым дорогим футбольным брендом по данным на август

Испанский футбольный клуб «Реал» стал самым дорогим футбольным брендом мира по версии консалтинговой компании Brand Finance.
По данным Brand Finance на 14 августа, стоимость бренда «Реал» в 2025 году достигла €1,92 млрд. Вторым самым дорогим брендом среди футбольных клубов была признана «Барселона», цена которой достигла €1,7 млрд.
Brand Finance — ведущая независимая консалтинговая компания в области оценки и стратегии в области брендинга с офисами более чем в 20 странах.
и такая цена = возможность заработать на растущем футбольном рынке еще больше и больше.
любая вещь стоит столько, сколько за нее готовы заплатить.
даже за МЮ готовы платить миллиарды))) и это клуб который после САФа ни разу не стал чемпионом Англии.
