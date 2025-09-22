«Реал» стал самым дорогим футбольным брендом по данным на август

1758547627

вчера, 16:27

Испанский футбольный клуб «Реал» стал самым дорогим футбольным брендом мира по версии консалтинговой компании Brand Finance.

По данным Brand Finance на 14 августа, стоимость бренда «Реал» в 2025 году достигла €1,92 млрд. Вторым самым дорогим брендом среди футбольных клубов была признана «Барселона», цена которой достигла €1,7 млрд.

Brand Finance — ведущая независимая консалтинговая компания в области оценки и стратегии в области брендинга с офисами более чем в 20 странах.