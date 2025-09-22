Грузинский полузащитник французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия занял 12-е место в голосовании за Золотой мяч" — приз лучшему футболисту мира сезона-2024/25 по версии французского журнала France Football. Об этом сообщает пресс-служба награды.
В прошлом сезоне Кварацхелия в составе ПСЖ стал победителем чемпионата Франции и стал обладателем кубка страны. Также грузин выиграл Лигу чемпионов. Всего в сезоне-2024/25 Кварацхелия провел за ПСЖ 32 матча, забил 8 голов и отдал 8 голевых передач. Первую половину сезона он провел в итальянском «Наполи», в 19 матчах забив 5 голов и сделав 3 голевые передачи.
«Золотой мяч» был учрежден бывшим главным редактором France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского «Блэкпула» Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на «Золотой мяч» могли претендовать только европейские футболисты, с 1995 года приз стал вручаться игрокам любой национальности, единственное условие — футболист должен выступать за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. Из советских футболистов «Золотой мяч» выигрывали Лев Яшин, Олег Блохин и Игорь Беланов.
Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия);
Джуд Беллингем («Реал», Англия);
Дезире Дуэ («ПСЖ», Франция);
Дензел Думфрис («Интер», Нидерланды);
Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд, Гвинея);
Эрлинг Холланд («Манчестер Сити», Норвегия);
Виктор Дьёкереш («Арсенал», Швеция);
Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);
Гарри Кейн («Бавария», Англия);
Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия);
Роберт Левандовски («Барселона», Польша);
Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль», Аргентина);
Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина);
Скотт Мактоминей («Наполи», Шотландия);
Килиан Мбаппе («Реал», Франция);
Нуну Мендеш («ПСЖ», Португалия);
Жоау Невеш («ПСЖ», Португалия);
Педри («Барселона», Испания);
Коул Палмер («Челси», Англия);
Майкл Олисе («Бавария», Франция);
Рафинья («ПСЖ», Бразилия);
Деклан Райс («Арсенал», Англия);
Фабиан Руис («ПСЖ», Испания);
Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды);
Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия);
Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);
Флориан Вирц («Ливерпуль», Германия);
Витинья («ПСЖ», Португалия);
Ламин Ямаль («Барселона», Испания).
