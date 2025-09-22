  • Поиск
Кварацхелия занял 12-е место в голосовании за «Золотой мяч»

вчера, 20:09

Грузинский полузащитник французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия занял 12-е место в голосовании за Золотой мяч" — приз лучшему футболисту мира сезона-2024/25 по версии французского журнала France Football. Об этом сообщает пресс-служба награды.

В прошлом сезоне Кварацхелия в составе ПСЖ стал победителем чемпионата Франции и стал обладателем кубка страны. Также грузин выиграл Лигу чемпионов. Всего в сезоне-2024/25 Кварацхелия провел за ПСЖ 32 матча, забил 8 голов и отдал 8 голевых передач. Первую половину сезона он провел в итальянском «Наполи», в 19 матчах забив 5 голов и сделав 3 голевые передачи.

«Золотой мяч» был учрежден бывшим главным редактором France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского «Блэкпула» Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на «Золотой мяч» могли претендовать только европейские футболисты, с 1995 года приз стал вручаться игрокам любой национальности, единственное условие — футболист должен выступать за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. Из советских футболистов «Золотой мяч» выигрывали Лев Яшин, Олег Блохин и Игорь Беланов.

SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 00:57, ред.
Не смеши, твои шедевры в сто раз лучше. И их гораздо больше, вечности не хватит, что бы их перечислять.
Capral
Capral
сегодня в 00:56
Последнее тебе пишу и больше меня не тревожь. Ну так вот, в первой игре против Милана отсутствовал блистательный Осимхен, и роль лидера должен был взять на себя грузин. Но он с треском провалил игру и больше того, в одной из атак, как обычно пошел в обводку, потерял мяч, что и привело к голевой контре на ворота Наполи. Эта победа, в последствии и решила судьбу противостояния. Во второй игре вышел Ося, и сразу обострил и забил, а отрыжка, как обычно шел в обводку и вместо того, чтобы поделиться мячом с Осимхеном, бездарно пробил... В результате- вылет от Милана, который потом вылетел от Интера.
SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 00:49
От мертвого Милана? Ты даже ту игру не в состоянии разобрать, поэтому и пишешь не пойми что.
Capral
Capral
сегодня в 00:48
Найди мне гениального тренера Черевченко, и не отказывайся от своих комментариев, которые уже давно всеми изучены. Это ШЕДЕВРЫ, по которым Красная книга плачет. На этом всё. Я отсюда ушел.
SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 00:46
Я не боюсь своих прогнозов. Это ты вечно своих боишься и всё равно постоянно ошибаешься.
SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 00:44
Ты может уже перестанешь приписывать людям то, что они здесь не писали, это не только моё замечание. Тебе уже многие делали на сайте замечания.

Нельзя переплюнуть гениального тренера Черевченко.
Марадона - наркоман! Запомни уже это. Так себе игрок - ты ему прилипил.
Capral
Capral
сегодня в 00:31
Самая большая УМОРА- это нетоповый Дида и фаворит Интер!!! Это ШЕДЕВРЫ- им равных нет!!! Ну а Марадона так себе игрок- это ваще за гранью челевеческого...
Также, как и лучшему игроку Серии А, который полгода непонятно чем занимался, полностью и с треском провалил игру в ЛЧ против Милана, стал автором гола в ворота своего же Наполи, после потери мяча в штрафной соперника, и вылетевшему с позором от мертвого Милана...
SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 00:19, ред.
А, вспомнил умору. Пирло более мобильным и подвижным игроком был, чем Модрич.
Надо же такое заявить!!!
Хорват даже сейчас в 40 лет бегает больше, чем Пирло на пике.
SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 00:17
9-16 значат только твое полное непонимание материала. Как и Черевченко гениальный тренер, а Зобнин не поднимающий головы с мяча - диспетчер.
Мне плевать на Захаряна, я бы их всех в Европу отправил и неважно, что с ними будет там. Я объяснил по какой причине Интер для меня был фаворитом, но я же не знал, что команда психологически была убита уходом Индзаги, которому этот матч был абсолютно не нужен.
Марадона - наркоман, это факт, прими уже это.
Capral
Capral
вчера в 23:19, ред.
Ну а глЫбоко непонимающий человек: не отправлял бы Захаряна в Европу, не называл бы Диду нетоповым вратарем, знал бы, что значат цифры-9:16, не называл бы Марадону- так себе игроком, перед финалом ЛЧ не называл бы Интер фаворитом, и не называл бы Реал-50х сборной мира!!!
На счет Довбика. Пришел Гаспер и избавился от балласта...
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 23:13
Глубоко понимающий человек в футболе давно бы уже понял, что такое выигоанные единоборства. А не сувал бы статистику отборов.
Глубоко понимающий человек в футболе понимал бы засчет чего забивал Довбик в Испании, а не списывал бы на падение Примеры.
И глубоко понимающий в футболе человек не отрицал бы огромный вклад грузина в победу в Серии А.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 23:10
Ты мне предоставил цифры отборов. Выигранные единоборства это не ровно отборам. Ты до сих пор понять этого не можешь.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:05
А Ямаль на последнем месте, а Раф ниже грузина? И это можно считать объективным голосованием? А впрочем, о чем говорить, если столько лет подряд, даже престарелый хромой пистон получал ЗМ...
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 22:56
Да куда ему , ну правда
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 22:55, ред.
У меня реакция человека- глубоко понимающего в футболе, и много лет пишущего о футболе, и изучающего футбол. А кроме всего, у меня, даже здесь, на Соккере- побед гораздо больше, чем поражений...
А тебе, лично, хочу сказать- выбирай выражения.
И в чем ты видишь успех- в 12 месте?
CCCP1922
CCCP1922 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:43
Странная у тебя реакция на успех совершенно незнакомого человека. У тебя всё в порядке?
Capral
Capral
вчера в 22:23
А дело не в понимании, а в реальных цифрах, которые я тебе представил. А вот отрицать их- это и есть непонимание...
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 22:12
Факты покупки предоставь.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 22:11
У тебя есть непонимание, что такое выигранные единоборства. Это всё, что у тебя есть.
Capral
Capral
вчера в 22:02, ред.
Если игрок пропадает с радаров на полгода, но при этом получает лучшего игрока Серии А, то как это можно объяснить?
Это первое. А второе, не вижу повода и смысла обсуждать 12 место, которое в принципе ни о чём. Он даже в 10 не попал...
Capral
Capral
вчера в 21:59
У меня есть 9:16. Еще хочешь?!
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 21:58
Капрал
У тебя доказательства есть, что ему кто-то что-то купил? Пиши факты, а не всё это.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:51
Молодец! Могу только порадоваться за грузина!👍🏽
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 21:41
Еще раз тебе говорю: он занял 12 место- исключительно благодаря победе его команды в ЛЧ, в противном случае- он занял бы 112 место. Неужели не понятно?
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:37
Не супер это имелось ввиду не самый лучший. Он так и есть, не самый лучший в команде, но и не худший. Есть у него огрехи в игре, за Наполи еще видно было.
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 21:34
Лучше поговори с Нагельсманном...)))
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:33
Как я раньше не додумался, можно просто говорить "меня не волнует" в дискуссии с собеседником. Возьму на заметку.
DXTK
DXTK ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 21:32, ред.
Если ты не заметил..........капрал в каждой новости про Хвичу просто старется его об......ить ( на втором месте Флик в Барсе)........ чистый хейт и лютая ненависть.....а остальные ему стараются уподобится и как то подтролить футболиста например про 1/12 маштаб зм...... и потом вот кто не гонится сегодня за деньгами)))))))

PS Хвича проделал хороший путь от уровня РПЛ, до победы в серии А с Наполи и победы с ПСЖ в ЛЧ при этом он забил.........в том финале один из 5 голов ворота Интера....а какой он игрок в ПСЖ это не столь важно......но его путь в футболе многим не дает покоя даж 12 место.........
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:30
Кварацхелия на 12 ))
справа Кейн, а слево Педри.
хорошая банда.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:30
Вполне достойная место в достойной компании...
