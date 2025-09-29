  • Поиск
Алвес заявил, что ЦСКА нельзя терять настрой после выхода на 1-е место

29 сентября 2025, 08:02

Футболисты ЦСКА должны сохранять концентрацию после того, как команда вышла на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение высказал бразильский полузащитник ЦСКА Матеус Алвес.

В воскресенье ЦСКА дома победил калининградскую «Балтику» со счетом 1:0 и возглавил таблицу.

«Была очень хорошая игра с „Балтикой“, — сказал Алвес. — Мы могли забить еще в первом тайме. Ждали, конечно, больше голов. Но мы все равно очень довольны победой и тем, что стали лидером чемпионата».

«Каковы шансы стать чемпионом России? До конца чемпионата еще долго, мы не должны терять настрой, нужно идти от игры к игре. Надо показать еще несколько хороших игр, чтобы достичь результата», — добавил Алвес.

ЦСКА с 21 очком в 10 матчах лидирует в таблице РПЛ. У ближайших преследователей — московского «Локомотива» и «Краснодара» — на одно очко меньше.

25процентный клоун
25процентный клоун ответ oFANATo (раскрыть)
29 сентября в 19:10
с 12тым игроком пока идёте, а с нами и его не хватит
Alex_67
Alex_67
29 сентября в 11:43
Молодой человек, под влиянием положительных эмоций, разговорился не на шутку. Теперь ему нужно высказать свои соображения. Конечно, не надо терять настрой и концентрацию. Увидев заголовок я подумал, что сейчас Алвес произнесёт стандартную бравую речь, но ничего подобного – игрок не давал никаких обещаний, а лишь порассуждал о трудностях. 5 октября в гости к ЦСКА пожалует сам Спартак, с желанием победить хозяев. Хорошая проверка готовности получится. Прогнозов не будет, игра сама ответит на вопросы.
oFANATo
oFANATo
29 сентября в 11:08
Правильно говоришь.....надо идти от игры к игре......с хорошим настроем.
89hvquecmvjc
89hvquecmvjc
29 сентября в 09:51
Это уже как получится, конкуренты не дремлют
3h8nx5pe76rn
3h8nx5pe76rn
29 сентября в 09:38
Правильно парень расклад понимает
