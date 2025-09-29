Алвес заявил, что ЦСКА нельзя терять настрой после выхода на 1-е место

1759122157

29 сентября 2025, 08:02

Футболисты ЦСКА должны сохранять концентрацию после того, как команда вышла на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Такое мнение высказал бразильский полузащитник ЦСКА .

В воскресенье ЦСКА дома победил калининградскую «Балтику» со счетом 1:0 и возглавил таблицу.

«Была очень хорошая игра с „Балтикой“, — сказал Алвес. — Мы могли забить еще в первом тайме. Ждали, конечно, больше голов. Но мы все равно очень довольны победой и тем, что стали лидером чемпионата».

«Каковы шансы стать чемпионом России? До конца чемпионата еще долго, мы не должны терять настрой, нужно идти от игры к игре. Надо показать еще несколько хороших игр, чтобы достичь результата», — добавил Алвес.