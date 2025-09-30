  • Поиск
CAS частично удовлетворил апелляцию тренера Федотова к ЦСКА

30 сентября 2025, 19:42

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию бывшего главного тренера московского ЦСКА Владимира Федотова к футбольному клубу. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

CAS постановил, что ЦСКА должен выплатить тренеру компенсацию в размере €630,7 тыс.

«3 июня 2024 года ЦСКА сообщил Владимиру Федотову о расторжении трудового договора, срок действия которого должен был истечь 30 мая 2025 года. Федотов потребовал компенсацию в размере годовой заработной платы (€2,1 млн) плюс проценты за досрочное расторжение без уважительной причины, клуб ответил, что его требование не соответствует условиям договора. 7 марта 2025 года состоялись заочные слушания, на которых комиссии CAS были представлены доказательства. Коллегия CAS определила, что досрочное расторжение трудового договора господина Федотова соответствовало условию, изложенному в одном из пунктов договора. Коллегия также установила, что договор предоставлял право на досрочное расторжение при условии соглашения о том, что сторона, инициировавшая расторжение, должна выплатить не менее 30% оставшегося вознаграждения», — говорится в заявлении CAS.

Ранее Федотов обращался в палату по разрешению споров в связи с расторжением контракта с армейцами. Российский футбольный союз (РФС) обязал ЦСКА предоставить Федотову документы, связанные с его работой в клубе, в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 6 августа 2024 года палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА. После этого Федотов обратился с иском в CAS.

Федотову 59 лет, он возглавлял ЦСКА с 2022 по 2024 год. Под его руководством армейцы в 2023 году стали обладателями Кубка России, а также серебряными призерами чемпионата страны. Ранее Федотов возглавлял «Оренбург» и «Сочи», с которым команда в 2022 году стала серебряным призером чемпионата России, впервые завоевав медали высшего дивизиона.

112910415
112910415
01 октября в 06:15
достойный соперник оказался !
Твой Арсен
Твой Арсен
30 сентября в 23:12
Это 61 290 999 рублей на ровном месте за ни за что. Отличный контракт.
Муравьед
Муравьед ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
30 сентября в 22:08, ред.
Ничего страшного не получится в этом сезоне юбилей можно перенести до 2030 года))
А пока догоняйте Спартак и ЦСКА по трофеям. Спартак 38 ЦСКА 37 трофеев.
Сп62
Сп62
30 сентября в 21:42
Отжать деньги у ЦСКА очень трудное дело, можно сказать невозможное.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
30 сентября в 21:27
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    30 сентября в 20:38, ред.
    Ну м что ?
    Решение это на территории России имеет рекомендательный характер.
    Решение российского суда в приоритете.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    30 сентября в 20:03
