CAS частично удовлетворил апелляцию тренера Федотова к ЦСКА

30 сентября 2025, 19:42

Спортивный арбитражный суд ( CAS ) частично удовлетворил апелляцию бывшего главного тренера московского ЦСКА к футбольному клубу. Об этом сообщает пресс-служба CAS .

CAS постановил, что ЦСКА должен выплатить тренеру компенсацию в размере €630,7 тыс.

«3 июня 2024 года ЦСКА сообщил Владимиру Федотову о расторжении трудового договора, срок действия которого должен был истечь 30 мая 2025 года. Федотов потребовал компенсацию в размере годовой заработной платы (€2,1 млн) плюс проценты за досрочное расторжение без уважительной причины, клуб ответил, что его требование не соответствует условиям договора. 7 марта 2025 года состоялись заочные слушания, на которых комиссии CAS были представлены доказательства. Коллегия CAS определила, что досрочное расторжение трудового договора господина Федотова соответствовало условию, изложенному в одном из пунктов договора. Коллегия также установила, что договор предоставлял право на досрочное расторжение при условии соглашения о том, что сторона, инициировавшая расторжение, должна выплатить не менее 30% оставшегося вознаграждения», — говорится в заявлении CAS .

Ранее Федотов обращался в палату по разрешению споров в связи с расторжением контракта с армейцами. Российский футбольный союз ( РФС ) обязал ЦСКА предоставить Федотову документы, связанные с его работой в клубе, в соответствии с Трудовым кодексом РФ . 6 августа 2024 года палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА . После этого Федотов обратился с иском в CAS .