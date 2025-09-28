Дегтярев уверен, что российские футбольные клубы вернутся в еврокубки

1759064067

вчера, 15:54

Российские клубы в ближайшем будущем обязательно вернутся в состав участников международных турниров. Об этом журналистам на марафоне «Знание. Первые» заявил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Конечно вернемся, — сказал Дегтярев. — Мы никуда не уходили. Еврокубки пока закрыты, но мы вернемся однозначно».

Дегтярев уверен, что перед предстоящим возвращением необходимо сделать сильнее внутренний чемпионат. «Нужно укреплять чемпионат, развивать молодых игроков. Методы поддержки развития игроков могут быть разные. Это могут быть стипендии и лимиты на легионеров. Сейчас играет восемь иностранцев. Мое мнение — лимит нужно ужесточать. Если мы плавно будем снижать число иностранцев на поле, клубы будут задумываться», — заключил он.