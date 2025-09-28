  • Поиск
Дегтярев уверен, что российские футбольные клубы вернутся в еврокубки

вчера, 15:54

Российские клубы в ближайшем будущем обязательно вернутся в состав участников международных турниров. Об этом журналистам на марафоне «Знание. Первые» заявил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Конечно вернемся, — сказал Дегтярев. — Мы никуда не уходили. Еврокубки пока закрыты, но мы вернемся однозначно».

Дегтярев уверен, что перед предстоящим возвращением необходимо сделать сильнее внутренний чемпионат. «Нужно укреплять чемпионат, развивать молодых игроков. Методы поддержки развития игроков могут быть разные. Это могут быть стипендии и лимиты на легионеров. Сейчас играет восемь иностранцев. Мое мнение — лимит нужно ужесточать. Если мы плавно будем снижать число иностранцев на поле, клубы будут задумываться», — заключил он.

Ранее Дегтярев на Восточном экономическом форуме сообщил о планах провести встречу с представителями клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза для обсуждения схемы ужесточения лимита на легионеров. Министр заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

Источник: itar-tass.com
