В УЕФА пока нет даты обсуждения вопроса отстранения израильских команд

30 сентября 2025, 12:13

Даты исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ), на котором будет обсуждаться вопрос отстранения израильских команд и сборных от участия в турнирах под эгидой организации, пока нет. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo.

Ранее газета The Times сообщила, руководители некоторых европейских клубов связывались с представителями УЕФА для того, чтобы выяснить, как можно избежать встречи с израильскими командами в рамках еврокубков. Как отметил источник, представителей УЕФА спрашивали о механизмах, позволяющих избежать попадания на израильские клубы при жеребьевке из-за конфликта в Газе.

The Guardian отмечала, что израильские клубы и сборные могут быть исключены из турниров, находящихся под прямым управлением УЕФА , но запрет не будет распространяться на соревнования, которые проводятся в сотрудничестве с Международной федерацией футбола ( ФИФА ). По информации газеты, на текущей неделе может пройти голосование исполнительного комитета УЕФА , по итогам которого мужская и женская сборные Израиля будут отстранены от участия в Лиге наций, а тель-авивский «Маккаби» — от участия в Лиге Европы.

Как утверждает Mundo Deportivo, на сегодняшний день нет даты исполкома УЕФА , на котором будет обсуждаться вопрос. Издание со ссылкой на источники отмечает, что не существует регламента, запрещающего израильским клубам и сборным участвовать в каких-либо международных соревнованиях, так как на данный момент со стороны Международного олимпийского комитета не действует никаких ограничений.

Ранее сообщалось, что восемь экспертов ООН просят УЕФА и ФИФА отстранить израильские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.