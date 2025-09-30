В УЕФА пока нет даты обсуждения вопроса отстранения израильских команд

Даты исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на котором будет обсуждаться вопрос отстранения израильских команд и сборных от участия в турнирах под эгидой организации, пока нет. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo.
Ранее газета The Times сообщила, руководители некоторых европейских клубов связывались с представителями УЕФА для того, чтобы выяснить, как можно избежать встречи с израильскими командами в рамках еврокубков. Как отметил источник, представителей УЕФА спрашивали о механизмах, позволяющих избежать попадания на израильские клубы при жеребьевке из-за конфликта в Газе.
The Guardian отмечала, что израильские клубы и сборные могут быть исключены из турниров, находящихся под прямым управлением УЕФА, но запрет не будет распространяться на соревнования, которые проводятся в сотрудничестве с Международной федерацией футбола (ФИФА). По информации газеты, на текущей неделе может пройти голосование исполнительного комитета УЕФА, по итогам которого мужская и женская сборные Израиля будут отстранены от участия в Лиге наций, а тель-авивский «Маккаби» — от участия в Лиге Европы.
Как утверждает Mundo Deportivo, на сегодняшний день нет даты исполкома УЕФА, на котором будет обсуждаться вопрос. Издание со ссылкой на источники отмечает, что не существует регламента, запрещающего израильским клубам и сборным участвовать в каких-либо международных соревнованиях, так как на данный момент со стороны Международного олимпийского комитета не действует никаких ограничений.
Ранее сообщалось, что восемь экспертов ООН просят УЕФА и ФИФА отстранить израильские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.
В феврале 2024 года футбольные федерации стран Ближнего Востока направили письмо в ФИФА, в котором призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований. Призыв поддержали 12 федераций, в число которых вошли представители Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Позднее в ФИФА заявили, что дисциплинарный комитет организации изучит возможные правонарушения и проявления дискриминации со стороны Израиля. В мае 2025 года Палестинская футбольная ассоциация призвала ФИФА ускорить рассмотрение вопроса по Израилю.