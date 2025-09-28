  • Поиск
48 спортсменов подписали петицию за отстранение израильских футболистов

вчера, 17:03

Петицию за отстранение израильских футбольных клубов и сборных от международных соревнований подписали 48 спортсменов. Об этом сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си.

По информации источника, в число подписавших петицию входят чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции по футболу Поль Погба, марокканский футболист Хаким Зиеш, а также бывший игрок сборной Англии по крикету Моин Али.

Ранее сообщалось, что восемь экспертов ООН просят Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА) отстранить израильские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

По информации The Times, руководители некоторых европейских клубов связывались с представителями УЕФА для того, чтобы выяснить, как можно избежать встречи с израильскими командами в рамках еврокубков. Как отметил источник, представителей УЕФА спрашивали о механизмах, позволяющих избежать попадания на израильские клубы при жеребьевке из-за конфликта в Газе. В УЕФА отметили, что официальных обращений не поступало, никаких мер для подобной процедуры нет.

24 сентября портал Israel Hayom сообщил, что УЕФА не будет отстранять израильские клубы и сборные из-за давления со стороны США. 25 сентября The Times со ссылкой на свои источники сообщил, что УЕФА может принять решение об исключении израильских команд и сборных из турниров под эгидой организации на следующей неделе.

В феврале 2024 года футбольные федерации стран Ближнего Востока направили письмо в ФИФА, в котором призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований. Призыв поддержали 12 федераций, в число которых вошли представители Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Позднее в ФИФА заявили, что дисциплинарный комитет организации изучит возможные правонарушения и проявления дискриминации со стороны Израиля. В мае 2025 года Палестинская футбольная ассоциация призвала ФИФА ускорить рассмотрение вопроса по Израилю.

