  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииОтбор ЧМ-2026. Африка

ФИФА засчитала сборной ЮАР техническое поражение в отборочной игре ЧМ

29 сентября 2025, 17:33

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) засчитал техническое поражение сборной ЮАР в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Матч сборных ЮАР и Лесото прошел 21 марта и завершился победой южноафриканских футболистов со счетом 2:0. Комитет установил, что полузащитник сборной ЮАР Тебохо Мокоэна не имел права выходить в матче из-за дисквалификации. Сборной ЮАР было засчитано поражение со счетом 0:3. Также Южноафриканская футбольная ассоциация должна будет выплатить штраф в размере 10 тыс. швейцарских франков. При этом в течение 10 дней южноафриканская организация может подать апелляцию на решение ФИФА.

После решения ФИФА сборная ЮАР будет иметь 14 очков и делить в своей группе первое место с командой Бенина. Заключительные встречи отбора пройдут с 10 по 14 октября. На чемпионат мира напрямую квалифицируются команды, занявшие первые места в группах. Лучшие четыре сборные, занявшие вторые места, сыграют во втором квалификационном раунде.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи48 спортсменов подписали петицию за отстранение израильских футболистов
28 сентября
Дегтярев уверен, что российские футбольные клубы вернутся в еврокубки
28 сентября
Сулейманов был удален в матче MLS через 13 минут после выхода на замену
28 сентября
«Блэкберн» закрыл доступ на стадион для журналистов
27 сентября
Защитник «Алавеса» дисквалифицирован на год
26 сентября
Пике грозит до 12 матчей дисквалификации за оскорбление судей
25 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
30 сентября в 10:17
Вот скажешь тупой негр, сочтут расистом. Как ещё можно ? О! Придумал! Наивный уголёк !
Wolverhampton
Wolverhampton
30 сентября в 00:27
Сурово наказали юар
Варвар7
Варвар7
29 сентября в 19:40
Походу сделают тебя, Тебохо крайним и будешь искать 10 штук швейцарских франков...)
Вещий
Вещий
29 сентября в 19:29
Косяк ... интересно кого и как накажут ... кто то же проморгал это или думали что проканает.
112910415
112910415
29 сентября в 18:40
Ужасный косяк лидера!
sihafazatron
sihafazatron
29 сентября в 18:29, ред.
Это как можно было выпустить на поле игрока с дискфой? Тренеру вообще плевать?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 