ФИФА засчитала сборной ЮАР техническое поражение в отборочной игре ЧМ

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) засчитал техническое поражение сборной ЮАР в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Матч сборных ЮАР и Лесото прошел 21 марта и завершился победой южноафриканских футболистов со счетом 2:0. Комитет установил, что полузащитник сборной ЮАР Тебохо Мокоэна не имел права выходить в матче из-за дисквалификации. Сборной ЮАР было засчитано поражение со счетом 0:3. Также Южноафриканская футбольная ассоциация должна будет выплатить штраф в размере 10 тыс. швейцарских франков. При этом в течение 10 дней южноафриканская организация может подать апелляцию на решение ФИФА.
После решения ФИФА сборная ЮАР будет иметь 14 очков и делить в своей группе первое место с командой Бенина. Заключительные встречи отбора пройдут с 10 по 14 октября. На чемпионат мира напрямую квалифицируются команды, занявшие первые места в группах. Лучшие четыре сборные, занявшие вторые места, сыграют во втором квалификационном раунде.