ФИФА засчитала сборной ЮАР техническое поражение в отборочной игре ЧМ

29 сентября 2025, 17:33

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола ( ФИФА ) засчитал техническое поражение сборной ЮАР в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА .

Матч сборных ЮАР и Лесото прошел 21 марта и завершился победой южноафриканских футболистов со счетом 2:0. Комитет установил, что полузащитник сборной ЮАР Тебохо Мокоэна не имел права выходить в матче из-за дисквалификации. Сборной ЮАР было засчитано поражение со счетом 0:3. Также Южноафриканская футбольная ассоциация должна будет выплатить штраф в размере 10 тыс. швейцарских франков. При этом в течение 10 дней южноафриканская организация может подать апелляцию на решение ФИФА .