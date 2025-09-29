Израильские команды могут исключить только из турниров под эгидой УЕФА

1759159537

29 сентября 2025, 18:25

Израильские клубы и сборные могут быть исключены из турниров, находящихся под прямым управлением Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ), запрет не будет распространяться на соревнования, которые проводятся в сотрудничестве с Международной федерацией футбола ( ФИФА ). Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на свои источники.

По информации газеты, на текущей неделе может пройти голосование исполнительного комитета УЕФА , по итогам которого мужская и женская сборные Израиля будут отстранены от участия в Лиге наций, а тель-авивский «Маккаби» — от участия в Лиге Европы. При этом возникнет спорная ситуация, связанная с отборочным турниром чемпионата мира 2026 года, который проводится совместно с ФИФА . Отмечается, что УЕФА продолжит нести ответственность за организацию отборочных матчей сборной Израиля на чемпионат мира, включая предоставление судей, охраны и другого персонала для домашних матчей команды, которые она будет проводить на нейтральном поле.

Ранее сообщалось, что восемь экспертов ООН просят Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) и Международную федерацию футбола ( ФИФА ) отстранить израильские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

По информации The Times, руководители некоторых европейских клубов связывались с представителями УЕФА для того, чтобы выяснить, как можно избежать встречи с израильскими командами в рамках еврокубков. Как отметил источник, представителей УЕФА спрашивали о механизмах, позволяющих избежать попадания на израильские клубы при жеребьевке из-за конфликта в Газе. В УЕФА отметили, что официальных обращений не поступало, никаких мер для подобной процедуры нет.

24 сентября портал Israel Hayom сообщил, что УЕФА не будет отстранять израильские клубы и сборные из-за давления со стороны США . 25 сентября The Times со ссылкой на свои источники сообщил, что УЕФА может принять решение об исключении израильских команд и сборных из турниров под эгидой организации на следующей неделе.