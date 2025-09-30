  • Поиск
Тренер «Кайрата» считает Мбаппе лучшим футболистом в мире

30 сентября 2025, 23:39
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)0 : 5Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Французский нападающий испанского «Реала» Килиан Мбаппе сейчас является лучшим футболистом в мире. Такое мнение журналистам высказал главный тренер казахстанского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин.

Во вторник «Кайрат» уступил дома «Реалу» со счетом 0:5 в матче основного этапа Лиги чемпионов. Мбаппе забил три мяча.

«Я думаю, что Килиан Мбаппе является лучшим футболистом в мире. До этого я не видел его игру вживую, — сказал Уразбахтин. — Безусловно, это игрок совсем другого уровня, поэтому у него такая трансферная стоимость. Конечно, помимо него, есть и другие топовые футболисты, это Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго. Такие матчи точно нужны нашим футболистам».

В первом туре «Кайрат» на выезде со счетом 1:4 уступил португальскому «Спортингу». В следующем туре казахстанский клуб 21 октября примет кипрский «Пафос».

ABir
ABir
01 октября в 05:56
Это вы еще в Дагестане и в Чечне не были. Оттуда вообще бы не уехали месяц. У Роберто Карлоса спросите.
112910415
112910415
01 октября в 05:38
прикоснулся к большому футболу и обалдел ... )
Варвар7
Варвар7
01 октября в 04:24
Эх Рафаэль, не сколько, ты не оригинален, а мог бы просто кого то из своих игроков в качестве аванса похвалить...))))
Гость
