Тренер «Кайрата» считает Мбаппе лучшим футболистом в мире

1759264741

30 сентября 2025, 23:39

Французский нападающий испанского «Реала» сейчас является лучшим футболистом в мире. Такое мнение журналистам высказал главный тренер казахстанского «Кайрата» .

Во вторник «Кайрат» уступил дома «Реалу» со счетом 0:5 в матче основного этапа Лиги чемпионов. Мбаппе забил три мяча.

«Я думаю, что Килиан Мбаппе является лучшим футболистом в мире. До этого я не видел его игру вживую, — сказал Уразбахтин. — Безусловно, это игрок совсем другого уровня, поэтому у него такая трансферная стоимость. Конечно, помимо него, есть и другие топовые футболисты, это Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго. Такие матчи точно нужны нашим футболистам».

В первом туре «Кайрат» на выезде со счетом 1:4 уступил португальскому «Спортингу». В следующем туре казахстанский клуб 21 октября примет кипрский «Пафос».