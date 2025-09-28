Сакич отметил вклад Барко в игру «Спартака»

1759087225

вчера, 22:20

Аргентинский полузащитник «Спартака» , несмотря на небольшое количество результативных действий, всегда вносит большой вклад в результаты команды, к нему нет вопросов. Такое мнение журналистам высказал тренер красно-белых .

В воскресенье «Спартак» обыграл «Пари Нижний Новгород» (3:0) в матче 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги. В текущем сезоне Барко в 11 матчах чемпионата и кубка страны забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

«Сегодня хочу поблагодарить ребят за победу, прекрасный матч, важная победа, надеюсь, что мы будем продолжать, должны это делать. С таким подходом и достигаются большие результаты, — сказал Сакич. — Конечно, победы дают команде уверенность, все футболисты чувствуют себя хорошо, мы двигаемся в правильном пути. Что касается дерби с ЦСКА [в следующем туре], то сначала в кубке нужно сыграть с „Пари НН“, пока более сконцентрированы на этом. Но понятно, что матч с ЦСКА будет непростым, сложным, потому что соперник сейчас на первом месте. Но у нас будет время на подготовку».

«Спад Эсекьеля Барко? Мы одна команда. Бывает, что в одной игре кто-то сыграет лучше, другой хуже. Но к Барко нет вопросов. Сейчас он вносит свой вклад, может ли он лучше — однозначно может», — добавил Сакич.