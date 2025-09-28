  • Поиск
Сакич отметил вклад Барко в игру «Спартака»

вчера, 22:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко, несмотря на небольшое количество результативных действий, всегда вносит большой вклад в результаты команды, к нему нет вопросов. Такое мнение журналистам высказал тренер красно-белых Ненад Сакич.

В воскресенье «Спартак» обыграл «Пари Нижний Новгород» (3:0) в матче 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги. В текущем сезоне Барко в 11 матчах чемпионата и кубка страны забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

«Сегодня хочу поблагодарить ребят за победу, прекрасный матч, важная победа, надеюсь, что мы будем продолжать, должны это делать. С таким подходом и достигаются большие результаты, — сказал Сакич. — Конечно, победы дают команде уверенность, все футболисты чувствуют себя хорошо, мы двигаемся в правильном пути. Что касается дерби с ЦСКА [в следующем туре], то сначала в кубке нужно сыграть с „Пари НН“, пока более сконцентрированы на этом. Но понятно, что матч с ЦСКА будет непростым, сложным, потому что соперник сейчас на первом месте. Но у нас будет время на подготовку».

«Спад Эсекьеля Барко? Мы одна команда. Бывает, что в одной игре кто-то сыграет лучше, другой хуже. Но к Барко нет вопросов. Сейчас он вносит свой вклад, может ли он лучше — однозначно может», — добавил Сакич.

Alex_67
Alex_67 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 02:46
От Угальде дождались, дождёмся и от Барко, он себя покажет ещё более сильным...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 01:55
То есть он сейчас худший из состава красно-белых, по Вашему мнению?
SpaM-10
SpaM-10 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:54
А о Фернандеше такое же мнение или это другое?
ABir
ABir
сегодня в 00:36
Барко себя еще покажет, половина всех фолов на Спартак, это на Барко. Ему просто не дают играть, применяя к нему тактику мелких и грязных фолов.
shur
shur
вчера в 23:03
...когда этот парень перестанет издеваться над и так беззащитными киперами при исполнении пенальти, скача,подпрыгивая на одном и
том же месте,вот тогда может быть я его и зауважаю, а пока.....
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:34
Барко нулевой, очень обидно, но это факт
