  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиЛига чемпионов 2025/2026

Тренер «Реала» Алонсо назвал невероятной атмосферу на матче с «Кайратом»

30 сентября 2025, 23:02
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)0 : 5Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Атмосфера на матче основного этапа Лиги чемпионов по футболу между казахстанским «Кайратом» и испанским «Реалом» была невероятной. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Реала» Хаби Алонсо.

Во вторник «Кайрат» провел первый домашний матч в основном этапе Лиги чемпионов, проиграв «Реалу» со счетом 0:5.

"Могу сказать точно — «Кайрат» заслужил право выступать в Лиге чемпионов. Мы все видели, что это значит для людей, которые находятся здесь. Во время матча была невероятная атмосфера. Желаю удачи «Кайрату», — сказал Алонсо.

«Что касается матча, то, может быть, нам было некомфортно в начале игры. У „Кайрата“ был хороший момент, выход один на один. Честно сказать, были удивлены такой интенсивностью футболистов „Кайрата“ на старте игры», — добавил Алонсо.

После двух матчей «Реал» набрал 6 очков, в стартовой игре мадридцы дома со счетом 2:1 обыграли французский «Марсель». В следующем туре «Реал» примет итальянский «Ювентус» 22 октября.

Подписывайся в ВК
Все новости
Мбаппе оценил победу «Реала» над «Кайратом» в Лиге чемпионов
30 сентября
В «Пари НН» объяснили неудачные результаты команды в РПЛ
29 сентября
ЦСКА вышел в лидеры, «Спартак» разгромил «Пари НН»: итоги 10-го тура РПЛ
29 сентября
Сакич отметил вклад Барко в игру «Спартака»
28 сентября
Тренер «Пари НН» разозлен из-за простых голов в игре со «Спартаком»
28 сентября
В «Балтике» считают хорошим результатом одно поражение в 10 турах РПЛ
28 сентября
 
Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
01 октября в 06:31
Конечно невероятной, весь стадион за Реал болел.
112910415
112910415
01 октября в 05:43
победили и забыли
ABir
ABir
30 сентября в 23:25
За такую атмосферу могли бы 5-0 и не громить
shur
shur
30 сентября в 23:19
..хлопнув на дорожку кумуса,одевшись в национальный халат,перекинув через плечо дорогой, подарочный ковёр, Хави Алонсо зашёл на борт самолёта,адиос!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 