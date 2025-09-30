Тренер «Реала» Алонсо назвал невероятной атмосферу на матче с «Кайратом»

1759262543

30 сентября 2025, 23:02

Атмосфера на матче основного этапа Лиги чемпионов по футболу между казахстанским «Кайратом» и испанским «Реалом» была невероятной. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Реала» .

Во вторник «Кайрат» провел первый домашний матч в основном этапе Лиги чемпионов, проиграв «Реалу» со счетом 0:5.

"Могу сказать точно — «Кайрат» заслужил право выступать в Лиге чемпионов. Мы все видели, что это значит для людей, которые находятся здесь. Во время матча была невероятная атмосфера. Желаю удачи «Кайрату», — сказал Алонсо.

«Что касается матча, то, может быть, нам было некомфортно в начале игры. У „Кайрата“ был хороший момент, выход один на один. Честно сказать, были удивлены такой интенсивностью футболистов „Кайрата“ на старте игры», — добавил Алонсо.

После двух матчей «Реал» набрал 6 очков, в стартовой игре мадридцы дома со счетом 2:1 обыграли французский «Марсель». В следующем туре «Реал» примет итальянский «Ювентус» 22 октября.